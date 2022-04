Cristina: “Que te pongan una banda y te den el bastón no es tener el poder”

De la Redacción de Contrapoder

En el marco del plenario de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso de relieve la importancia de la intervención del Estado como regulador de las problemáticas sociales al advertir que “la pandemia vino a reinstalar la idea del Estado” y agregó: “¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales y negociando vacunas para salvarnos?”

“Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o un cínico, que los hay de los dos”, sostuvo al participar de la apertura de una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), que sesiona en el Centro Cultural Kirchner.

Además, afirmó que “la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero” y dijo que “acentuó trágicamente la desigualdad”.

Durante su discurso, la expresidenta se preguntó “cuánto representan del poder nuestros parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptado por factores económicos”.

“Que te den una banda y te den un bastón un poquito es, pero creánme, y lo digo por experiencia, y ni te cuento cuando, además, no se hacen las cosas que hay que hacer”, afirmó.

Cristina Kirchner dijo además que “es una gran idea que no se aplica y que el mundo requiere, que nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas”, y al respecto analizó que “de los cinco países que conforman el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, todos -salvo China- en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Hemos denunciado el doble estándar de las potencias que se creen por encima de los países y no respetan el derecho internacional. La ocupación por la fuerza de Malvinas encuentra el Reino Unido apoyado por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y, cuando les conviene porque son sus aliados, está todo bien”.

La titular del Senado agregó que que “debemos abocarnos a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad el problema de la desigualdad” y afirmó que se requieren “normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción”.

Fernández estuvo acompañada por Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y co-presidente por el componente latinoamericano; y Javi López, eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo.