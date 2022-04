Bono Anses: Ya está la fecha para llenar el formulario. Quienes quedan afuera

De la Redacción de Contrapoder –

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través de su plataforma miANSES, habilitó el primer paso para la inscripción para el bono anunciado el lunes pasado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán. Aquellos que pretendan acceder al refuerzo de ingresos de $18.000 deberán completar un formulario online que estará habilitado a partir del próximo 28 de abril. Para llenarlo deberán tener sus datos al día y por eso desde hoy el organismo que conduce Fernanda Raverta puso a disposición las herramientas para actualizarlos y explicó cómo hacerlo.

Los jubilados que cobren hasta dos habéres mínimos, es decir $62.260, recibirán un bono de $12.000 que se complementará con el de $6.000 ya cobrado. No deberán hacer ningún trámite y lo verán reflejado cuando cobren sus haberes de abril, o sea en mayo.

Por su parte, los trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B cobrarán $18.000 en dos cuotas de $9.000, en mayo y junio.

Fecha de inscripción y de cobro para el bono

Jueves 28 de abril: solicitud de refuerzo, aceptación de la DDJJ y carga del CBU.

Jueves 5 de mayo: resultado de solicitud.

Jueves 19 de mayo: la primera cuota de este bono se comenzará a pagar a partir de est afecha

¿Cómo inscribirse al bono?

Los trabajadores no registrados que se encuentren en la informalidad, las trabajadoras de casas particulares y los monotributistas categoría A y B deberán completar el formulario online que la ANSES habilitará en una semana en su sitio web.

Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos, hay que acceder a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de que el usuario no tenga Clave de Seguridad Social o no se la acuerde, podrá crearla desde este link.

Luego de entrar a mi ANSES, se debe elegir la opción “Refuerzo de Ingresos” y seguir los pasos para completar o actualizar los datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si la información precargada está incompleta o incorrecta, se podrá modificar en el momento.

En caso de que el CUIL figure como no acreditado, el usuario deberá dirigirse a una oficina sin turno.

Una vez actualizados los datos, habrá que esperar al 28 de abril. Llegada esa fecha, se deberá ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, elegir la opción “Refuerzo de Ingresos”, completar la declaración jurada y validar o cargar una CBU, donde se acreditará el Refuerzo de Ingresos de $18.000. En caso de que el usuario no tenga una cuenta bancaria a su nombre, deberá tramitarla (para mayores detalles, consultar aquí).

A partir del 05 de mayo, el usuario podrá ingresar a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si le corresponde o no el Refuerzo de Ingresos.

¿Quiénes no van a poder acceder al bono de 18 mil pesos?

*Quienes tengan ingresos mensuales por arriba de 2 sueldos mínimos: 77.880 pesos. La Anses tendrá cruces de datos con bancos para determinar gastos en tarjeta de débito y crédito.

*Además no podrán acceder al nuevo IFE quienes tengan prepaga de salud.

*Tampoco quienes sean propietarios de dos autos o un auto adquirido este 2022.

*Quienes sean dueños de dos viviendas tampoco cobrarán los 18 mil pesos.

*Tampoco serán beneficiarios quienes sean de categorías más altas que la A y la B en el monotributo. También habrá cruces de datos con AFIP. Se verá la facturación del promedio mensual de ingresos de los últimos 6 meses. Si se superan esos 77.880 mensuales no se podrá cobrar el bono.

*Este beneficio será para personas de 18 a 65 años, pero las jubiladas desde los 60 a los 65 no lo cobrarán porque ya obtendrán el beneficio de los 12 mil pesos extra que habrá además para esa categoría. También habrá excepcionalidades para jóvenes de 18 a 24 años y que se demuestre que reciben manutención de sus dos padres y que viven con ellos.

Asimismo, las personas privadas de su libertad tampoco podrán cobrar este bono. Por otra parte, los extranjeros que residan en el país hace menos de dos años tampoco serán beneficiarios de esta suma.

“Después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes con el objetivo de verificar que cumplan las distintas condicionalidades para acceder al Refuerzo de Ingresos”, informó la Anses.

El 7 de mayo será el cierre de la inscripción. Se podrá corroborar si el solicitante fue aceptado. De serlo, cobrará el beneficio a partir del 19 de mayo, según comunicó oficialmente el organismo.