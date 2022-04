Larroque volvió a cruzar a Guzmán: “El Frente de Todos no puede ser rehén del ministro de Economía”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, volvió a criticar al presidente Alberto Fernández y a Martín Guzmán, y cuestionó que “la mirada económica del gobierno postergue la distribución como eje del crecimiento”. “No puede pasar que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía”, disparó.

En declaraciones a AM750, Larroque cuestionó el rumbo económico y pidió profundizar la distribución del crecimiento económico que registró el país durante 2021. “Como regla general, no puede haber compañeros que le teman al poder. Y mucho menos, que sean agentes del poder”, aseguró Larroque.

“La mirada económica posterga lo que para nosotros es una cuestión de celeridad. Se perdió mucho tiempo, más allá de que haya cosas positivas. La discusión es si crecemos para distribuir o si distribuimos para crecer”, remarcó el funcionario, que afirmó que “no se ve una transformación en términos estructurales”.

En este aspecto, sostuvo que “a veces parece que (la distribución) se hace a desgano, parece arrancado por los posicionamientos internos de sectores internos del Frente de Todos”.

Andrés Larroque, duro con Guzmán y Alberto Fernández

Las críticas de Larroque a Alberto Fernández y Martín Guzmán no son una novedad. De hecho, este martes apuntó con dureza al ministro de Economía: “No lo votó nadie”, señaló, y habló de una “crisis de representación” en el Gobierno nacional.

“Yo por lo menos no lo conocía. El 27 de octubre del 2019 no sabía de él, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía… Ahora, creo que nadie lo votó”, indicó.

Consultado por AM750, el ministro bonaerense aseguró que “el ministro de Economía no puede ser el jefe de la coalición”. “Toda la coalición no puede ser rehén de alguien que no tiene representatividad”, disparó. Y arremetió: “Puede que tenga el apoyo de Alberto Fernández, en todo caso es un error, que un sector con una mirada más moderada se quiera adueñar de todo el espacio político es un problema”.

¿Cristina Kirchner candidata?

Larroque le bajó el tono al planteo de dirigentes del Frente de Todos que propusieron una eventual candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2023. Aseguró que “no es correcto adelantar escenarios electorales”, aunque advirtió que “como regla, a futuro cualquier persona que aspire un lugar de representación debe tener claro que no debe temerle al poder”.

“Lo importante es la cuestión programática. Encontramos un método de funcionamiento donde se lleven acciones concretas, no creo que haya que entrar hoy en diseños electorales”, puntualizó. “Como regla general no se puede tener compañeros o compañeras que estén en lugares de decisión que le teman al poder. Y mucho menos, que sean agentes del poder”, sintetizó.