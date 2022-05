Máximo: “Si queremos desarrollo tecnológico primero debe existir el desarrollo humano”

En la previa del Día del Trabajador, el PJ bonaerense realizó un plenario sindical en Baradero que, a modo de caja de resonancia de la última ráfaga de críticas del kirchnerismo hacia Martín Guzmán, advirtió que el gobierno nacional debe profundizar su política redistributiva si quería soñar con una victoria en el 2023. El encargado de cerrar el acto fue Máximo Kirchner, quien cargó contra el empresariado, el ex presidente Mauricio Macri, el acuerdo con el FMI, los medios de comunicación y el mismo ministro de Economía. “¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en las disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó con dureza el líder de La Cámpora, quien reclamó que el Estado debe “intervenir” para evitar el agravamiento de la situación social. Más allá de los dardos, el tono de Kirchner fue calmo, poniendo en el centro la responsabilidad de los empresarios “que ponen cara de distraídos” en la escalada especulativa de precios, y haciendo un llamamiento a blanquear las discusiones internas “sin enojarse”.

“Uno mira la generosidad y la prudencia de los trabajadores durante la pandemia. De los trabajadores y el Estado poniendo recursos para que los empresarios que recibían ayuda de los trabajadores pudieran sobrellevar de la mejor manera. Y ahora falta que los empresarios digan presente de una buena vez. Porque si no qué fácil: el trabajador pone el salario, el Estado el ATP y el empresariado pone cara de ‘yo no fui'”, arremetió, en uno de los primeros tramos de su discurso de cierre, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Lo escuchaban del otro lado del escenario, ubicado en un camping del sindicato Luz y Fuerza en Baradero, un centenar de líderes sindicales peronistas bonaerenses que habían estado participando, unas horas antes, de diversas comisiones para debatir sobre los problemas que estaban atravesando hoy los trabajadores y trabajadoras formales.

Dardos a Guzmán y también al Presidente

Detrás de los cuestionamientos al empresariado, a quien responsabilizó por la escalada de los precios, se encontraba el principal reclamo del líder de La Cámpora al gobierno nacional: “El Estado debe intervenir. Porque si queremos desarrollo tecnológico primero debe existir el desarrollo humano. ¿De qué me sirve tener desarrollo tecnológico si yo no tengo desarrollo humano y tengo a los pibes mal alimentados?”, apuntó, luego de cuestionar a Guzmán por decir que no se involucraba en “las disputas de poder”.

Los dardos, sin embargo, no estuvieron solo dirigidos a Guzmán, sino que apuntaron más alto. Si bien le reconoció a Alberto Fernández haber impulsado medidas concretas para hacer frente a la pandemia, como el IFE y el ATP “No se me caen los anillos por reconocer las cosas que se hacen bien”, Kirchner le envió también un mensaje venenoso al presidente cuando recordó la derrota del 2021: “Los errores políticos también afectan a nuestra sociedad. Por eso tenemos que estar más atentos y no enojarnos cuando queremos debatir y discutir, porque eso impacta y después ralentiza o directamente detiene la marcha de un gobierno”, sostuvo, rememorando que el FdT había renovado solo 15 de sus 18 legisladores nacionales en la Provincia de Buenos Aires. En ese momento, no se ahorró la chicana matemática de recordar que una de las bancas perdidas había sido producto de la alianza del presidente con Florencio Randazzo.

“La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019”, sostuvo Kirchner, quien destacó cómo su madre, Cristina Fernández de Kirchner, había hecho una “buena lectura” de lo que estaba sucediendo. “Lo que hizo el FdT fue interpretar el dolor del pueblo y los anhelos de la gente y accionó en ese sentido. Eso es lo que tenemos que hacer como gobierno, y entender que aquí nadie es víctima de nada”, destacó, mirando hacia las elecciones del año que viene.

En el escenario, parados al lado de Máximo Kirchner, estaban también presentes la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de Baradero (y dirigente de SMATA), Esteban Sanzio, la diputada Vanesa Siley (Judiciales), Walter Correa (Curtidores) y Omar Plaini (Canillitas).