Bono de $18.000: Quiénes quedan “afuera”

De la Redacción de Contrapoder –

El bono de $18.000 que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que se pagará en dos cuotas iguales de $9000 en mayo y junio próximo, tiene una instancia previa de evaluación socioambiental, que se llevará adelante mediante la firma de una Declaración Jurada (DDJJ) por parte de los solicitantes y la carga de una Clave Bancaria Única (CBU).

Bono Anses de $18.000: cuándo empieza el pago y cómo es el cronograma

Para esto, la Anses analizará que los interesados en cobrar el refuerzo cumplan con cuatro requisitos:

Los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales no registrados no deben tener ingresos fijos superiores a $77.880.

Los solicitantes no deberán tener prepaga como sistema de salud.

Los inscriptos no deben haber adquirido un auto en el último año, ni tampoco ser propietarios de dos o más vehículos.

La ANSES además cruzará la información de los gastos en tarjetas de débito y crédito de los solicitantes.

La ANSES ya está trabajando en el análisis de los inscriptos y publicó en su página oficial los primeros rechazos de inscripción al Refuerzo de Ingresos para los casos que no cumplen con los requisitos obligatorios.

Cómo anotarse para cobrar el bono de $18.000

Ingresar a la página oficial de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez allí completar los datos de contacto. Elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). En caso de que el CUIL figure como no acreditado, hay que dirigirse a una oficina, sin turno previo.

Terminar la inscripción al Refuerzo de Ingresos completando la declaración jurada y validando o cargando el CBU, donde va a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Si no tiene una cuenta bancaria a su nombre, tiene que crearla, porque es requisito brindar al ANSES un CBU a nombre del solicitante.

Quiénes pueden anotarse

La inscripción está abierta hasta el 7 de mayo, las 24 horas del día en la página de la ANSES y pueden inscribirse los trabajadores que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

También las personas que se encuentren en situación de desempleo; los trabajadores con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto; monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”;monotributistas sociales y trabajadores de casas particulares.

Cómo sé si me otorgaron el Refuerzo de Ingresos

A partir del 5 de mayo se puede ingresar a la página de ANSES con el Nº de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar si fue aprobado el Refuerzo de Ingresos.

El bono para los jubilados y pensionados

Por otro lado, el 9 de mayo los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $65.260,80, recibirán un bono de hasta $12.000. En este caso no deben realizar ningún trámite.

Fuente Página/12