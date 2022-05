Máximo: “Los debates que tenemos que dar deben ser de cara a la sociedad”

De la Redacción de Contrapoder –

Desde Los Toldos, ciudad natal de Eva Perón, y lugar elegido para homenajearla a 103 años de su nacimiento, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, pidió dar el debate político que hoy atraviesa al Frente de Todos “de cara a la sociedad”, al tiempo que volvió a marcar que el mayor desafío del gobierno es “recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”. En la misma línea, Axel Kicillof pidió “no olvidar para qué se ganaron las elecciones en 2019”.

“Siempre digo que la vida conmigo ha sido muy generosa, no porque me permitió ver a Cristina y Néstor presidentes, sino porque me ha permitido ver que cuando se es presidente se pueden hacer las cosas e ir para adelante, nunca les tembló la pera a la hora de defender a la gente y a los trabajadores”, reflexionó el diputado nacional.

Máximo añadió que “la política es poder verse, debatir, pelearse y después amigarse. Para poder tener esas verdades relativas, necesitamos los ámbitos. Sepamos que los debates políticos que tenemos que dar deben ser de cara a nuestra sociedad. Pero no sólo de cara sino integrando a nuestra sociedad a ese debate porque, cuando la gente participa se reduce el margen de error de nuestras dirigencias”.

Por su parte, Axel Kicillof hizo foco en las consignas de la campaña de 2019, “Nadie puede olvidar para qué ganamos las elecciones”. “Evita abrió un camino por derecho propio, como dirigente política conquistó el voto de las mujeres, abrió un partido. Es por su tarea y su obra que hoy la recordamos”.

El gobernador señaló que “Los que no comparten nuestra banderas no entienden por qué reivindicamos a Evita, como si quererla y tenerla presente fuera un capricho y se olvidan de su inmensa obra”.

“Convirtió aquello que se llamaba caridad en un derecho y hoy vengo a reafirmar que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires donde hay una necesidad, hay un derecho y donde hay un derecho hay una obligación de quienes tenemos responsabilidades. Nadie se puede olvidar de para qué ganamos las elecciones. Fue para hacer valer esos derechos”, expresó.

Del acto participaron además la vicegobernadora, Verónica Magario; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Franco Flexas.