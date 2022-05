Máximo: “Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, recalentó el “debate de ideas” en la coalición oficialista durante un acto con la militancia del peronismo boanerense realizado en Lanús. Irónico, respondió a las declaraciones realizadas por el ministro Martín Guzmán en los últimos días, aunque en el mismo tono le agradeció al Presidente que haya tomado su idea de adelantar los aumentos en el Salario Mínimo, Vitall y Móvil.

En el Club Podestá Vélez Sarsfield, Kirchner afirmó que “nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer”. “El pueblo manda. Lo que me preocupa como peronista, como militante, es que la sociedad no se involucre en su destino y cuando los dirigentes pretenden surfear esa ola más que romperla, porque si no la ola se hace más grande”, aseguró.

Acompañado por concejales y por el presidente del PJ de Lanús, Julián Álvarez, en un distrito opositor gobernado por el intendente de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, el diputado apuntó que “los dirigentes que dicen que quieren representar a las mayorías se la tiene que bancar de pecho. No podemos por esto o por lo otro’, dicen. Basta de esa dirigencia, los argentinos no las queremos”.

“No tiene que haber declaraciones grandilocuentes como la que escuché en las últimas 24 horas. Hay que estar más tranquilo”, analizó, en referencia a las declaraciones del presidente Fernández en la prensa europea en el marco de su gira por España, Alemania y Francia.

El adelantamiento en la suba del Salario Mínimo

“Gracias a Dios el presidente Alberto Fernández escuchó con buen tino y acompañó esa idea por lo cual no le agradezco yo en mi nombre sino en el nombre de trabajadoras y trabajadores”, expresó el diputado en referencia al proyecto de ley que presentó junto a otros integrantes del Frente de Todos, con el fin de adelantar al mes de julio la totalidad de los aumentos del SMVM para 2022.

Además, incluyó en el agradecimiento “a quienes reciben un abrazo de las políticas públicas” a través de los diferentes planes sociales, ya que explicó que esos beneficios, “también están atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

El principal referente de La Cámpora también resaltó el rol que tuvo el Estado durante la pandemia de coronavirus, principalmente “a través de dos políticas públicas”, en alusión a la implementación de programas como los ATP y el IFE, de las que dijo que si bien no fueron “perfectas”, sí fueron “necesarias y eficientes”.

“El ATP que ni siquiera muchos trabajadores y trabajadoras saben que la plata la puso el Estado”, aludió.

Críticas al ministro de Economía

Al mismo tiempo, el líder de La Cámpora renovó sus críticas contra el ministro de Economía Martín Guzmán, aunque esta vez eligió un marcado tono irónico..

“Escuché en los últimos días que el ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Tenés el apoyo del FMI y de Kristalina Georgieva, de los movimientos sociales, del Presidente y de Clarín. ¿Qué más querés?”, se preguntó entre risas.

Kirchner también ironizó sobre el actual eje de las preocupaciones públicas. “Descubrí que hay una nueva causa de inflación: el debate político. ¿En serio creen que es por eso y no porque no ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo, en los formadores de precios? Nadie pide saltos bruscos ni locura. Lo decimos desde la responsabilidad”, respondió a las declaraciones del Ministro que reclamaban estabilidad política para contener la inflación.

Los empresarios y el macrismo

Máximo Kirchner se refirió además a la concentración “en manos de unos pocos y a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo”. “Son poderosos y después del macrismo fueron más poderosos todavía de lo que lo eran y después de la pandemia, mucho más”, indicó el legislador.

En ese sentido, agregó que “vinimos durante el macrismo a Lanús muchas veces. Vinimos durante ese período tan oscuro en la Argentina, que quedó atrás en términos de gobierno e institucionalidad pero que lo hecho en materia económica sigue estando presente en la vida de los argentinos y argentinas”

“Esas consecuencias se han prolongado y se va a prolongar, seguramente, por mucho tiempo en nuestro futuro. Y esto habla a las claras de las responsabilidades que tenemos todos y todas como sociedad, hayamos votado como hayamos votado en el 2015”, evaluó.

En cuanto al expresidente Mauricio Macri, el diputado nacional recordó que en el gobierno de Cambiemos “se exigía meritocracia a los compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, justamente Macri, que lo tuvo todo en la vida y puso el país patas para arriba”.