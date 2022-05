Total país: Los nuevos casos casi se duplicaron en una semana

De la Redacción de Contrapoder –

El Ministerio de Salud reportó este domingo 33.989 nuevos casos de coronavirus y 47 muertes en la última semana, lo que representa un aumento del 92,61 % de contagios con respecto al domingo último (17.646). De esta manera, la cantidad de contagiados ascendió a 9.135.308, mientras que cifra de muertos se elevó a 128.776 desde la aparición del virus.

La cartera sanitaria nacional indicó además que son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2 % en el país.

Durante la última semana murieron 33 personas en Buenos Aires, 6 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Mendoza, 2 en Neuquén, 1 en Río Negro, 1 en Salta, y 3 en Santa Fe.

Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 100.541.379, de los cuales 40.751.319 recibieron una dosis, 37.376.514 las dos, 3.026.233 una adicional y 19.387.313 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 107.524.140 y las donadas a 5.083.000.

“Está claro que los casos están subiendo y mucho, entre otras cosas, porque todos conocemos gente que tiene covid y hace un mes y medio eso no pasaba. Es muy difícil de comparar porque se modificó el criterio de testeo y a los casos leves y menores de 50 años ya no se los testea. Empezó en CABA, luego PBA y se trasladará, como ya hemos visto en otras instancias, al resto del país. La duda es cuán grande será la nueva ola”, expresó el físico del Conicet, Jorge Aliaga.

Humberto Debat, virólogo e Investigador del INTA, compartió la incertidumbre de su colega: “Estamos en un contexto difuso. Con el cambio en el testeo, accedemos a un muestreo mucho menor al que solíamos tener. Luego de unos cuantos meses de tranquilidad, asistimos a una señal de alerta. Evaluar la magnitud de esta ola será extremadamente difícil”, sostiene.

En tanto la ministra de Salud Carla Vizzotti advirtió que “la pandemia aún no terminó” e instó a la población a aplicarse la vacuna de refuerzo como medida de prevención y cuidado. “En Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis. Van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes”, explicó la ministra.

Vizzotti destacó las gestión del gobierno del Frente de Todos ante la “la peor crisis humanitaria del siglo pandemia del Coronavirus. “El sistema de Salud argentino se fortaleció en tiempo récord. Dimos respuestas en las dos olas de coronavirus y ningún argentino se quedó sin cama de internación”, señaló

Vizzotti rescató el trabajo realizado por el gobierno durante la pandemia, “Argentina no tuvo una ola de variante Delta porque logramos retrasar el ingreso y logramos vacunar a quienes tenían mayor riesgo. La variante Òmicron nos encontró con una campaña de vacunación muy avanzada”, agregó.

De todas maneras, la ministra dijo que la pandemia evidenció la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de salud y adelantó “hay un consenso muy grande” para comenzar a discutir su Integración.

“La pandemia exacerbó la situación de fragmentación del sistema de Salud que viene de mucho antes. Hay un consenso muy grande y estamos en el último tramo de la Integración de Salud”, indicó.