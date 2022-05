Casi 24 millones de argentinos se censaron digitalmente

De la Redacción de Contrapoder –

Más de 23,8 millones de personas completaron el formulario digital del Censo Nacional 2022, lo cual, en principio, implica que más de la mitad de los habitantes del país eligieron esta modalidad para realizar el trámite censal, informó este miércoles el director del Indec, Marco Lavagna.

“No sabíamos cómo se iba a recepcionar el censo digital, pero superó todas las expectativas que teníamos y eso permitirá que el operativo de campo sea mucho más rápido”, agregó el funcionario durante una rueda de prensa matinal.

Lavagna precisó que 23.813.773 personas completaron el formulario digital, lo que involucra a 8.615.318 viviendas y representa, según las estimaciones, más del 50 por ciento de la población.

“En las últimas 72 horas completaron el censo digital 2.023.869 viviendas”, añadió Lavagna.

La modalidad de censo digital se puso en marcha el 16 de marzo y concluyó este miércoles a las 8, antes de iniciarse el relevamiento territorial tradicional.

“Superó todas las expectativas que teníamos” y permitió que “el operativo de campo se haga mucho más rápido”, abundó el titular del Indec en otra de las ruedas de prensa que ofreció durante la jornada en la sede del organismo estadístico nacional.

En una columna de opinión publicada el martes en Télam, el funcionario expresó que “este censo en particular tiene un sentido especial, porque estamos siendo testigos del primer relevamiento digital de la historia: la irrupción de la pandemia nos obligó a postergar el operativo de 2020, pero nos dio también la oportunidad para acelerar los caminos de innovación a partir del desarrollo del Censo digital”.

Entre las ventajas de la modalidad destacó “la reducción de costos operativos y la optimización del tiempo de trabajo de la estructura censal” y al considerarlo un éxito “de la sociedad”, indicó que “las cifras son tan impactantes que nos atrevemos a afirmar que este Censo 2022 está marcando un punto de inflexión en la historia de los censos de la República Argentina”.

La jornada en las provincias

Al término de los operativos, funcionarios de distintas provincias consultados por Télam explicaron que esta noche terminarán de compilar los datos para enviarlos este jueves por correo al Indec y que, en el caso de las viviendas que no llegaron a ser censadas, habrá “una semana de recuperación” con nuevos recorridos presenciales de censistas para lo cual los pobladores deben comunicarse con cada sede provincial.

Entre los hechos salientes del operativo del Censo Nacional en las provincias, se destacó la participación como censista del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien se sumó como voluntario al operativo presencial, con su pechera y una bolsa con formularios, para recorrer las calles de Posadas.

En Jujuy, dos censistas y un jefe de Radio caminaron más de 20 horas para censar a cinco familias que habitan en Cerro Negro, del departamento jujeño de San Antonio y en medio del frío reinante, en lo alto del paraje, se toparon con una nevada anticipada cerca del límite con la vecina provincia de Salta.

El grupo asignado al censo rural había partido el sábado desde la localidad de San Antonio y regresó esta tarde fatigado luego de cumplir con la extensa caminata por senderos sinuosos y agrestes de los valles del sur jujeño, cargando en sus mochilas las respuestas que fueron a buscar en sus planillas censales.

En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Hacienda, Pablo López, aseguró a Télam que “el hecho de haber tenido un censo online facilitó mucho las cosas y agiliza el procedimiento”.

“El 50% de las viviendas hizo el censo digital, eso hace que avancen muy rápido las visitas de los censistas”, añadió el funcionario bonaerense, que tiene 8.054.387 domicilios en sus 135 municipios.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, destacó que la participación en el Censo Digital “alcanzó al 52,6 por ciento, es decir por encima la media nacional”.

En La Rioja, el 33% de las viviendas optó por el Censo Digital, según el Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luna.

En Córdoba, el director general de Estadísticas y Censos de la provincia, Daniel Ortega, dijo a Télam que “el 45,5% de las viviendas de la provincia y el 49% en la capital han completado los datos con el censo digital” y destacó que ese dato “sorprendió” porque esperaban alcanzar el 25%, por lo que sostuvo que el resultado “nos demuestra la eficiencia” de ese sistema y que “nos hace repensar el censo del futuro”.

El director del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) de Santa Fe, Gabriel Frontons, resaltó a su vez que “aproximadamente 1,8 millones personas habían completado el censo digital, que involucra a unas 700.000 viviendas”.

En San Luis, Néstor Arellano, director provincial de Estadística y Censos provincial, dijo que el 45% de los hogares había completado el cuestionario en la modalidad digital.

Por su parte, Facundo Biffi, director de Estadísticas e Información Económica (DEIE) de Mendoza, destacó que la provincia “completó el 43,8% del censo digital en viviendas, constituyéndose en el primer distrito del país en completar esta modalidad”.

A su turno, Raúl García, director de Estadística de Tucumán, destacó que “hasta anoche, 44,41% de las viviendas completaron el cuestionario en línea en la provincia”.

El cuestionario del censo digital, que se pudo completar hasta la hora 8 de este miércoles, presentó 61 preguntas: 24 relacionadas a las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población.

Los habitantes que realizaron el censo digital recibieron un código en el comprobante de finalización, que debía ser presentado este miércoles a los censistas, con lo cual la interacción se reducía a 40 segundos, según estimó el Indec, frente a los 10 a 20 minutos que se estimaba emplear para completar el cuestionario presencial.

Qué pasa con las personas que no fueron visitadas por los censistas

Por otra parte, Lavagna adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes. “Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar”, agregó el funcionario al ser consultado por las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada del Censo 2022.

“Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender”, explicó.

Quienes no recibieron la visita de la persona censista durante la jornada del 18 de mayo y no completaron el Censo digital deben enviar un correo a [email protected] o comunicarse al 0800 345 2022 con la siguiente información completa: Asunto: No fui censado/a; Nombre y apellido; Provincia; Partido/Departamento; Localidad; Calle; Número Piso y departamento (si es propiedad horizontal); Correo electrónico y Teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular), informó esta noche el Indec.

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, “desde el 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada”, agregaron desde el Indec.

Fuente Télam