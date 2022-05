Piden intervenir el Poder Judicial de Jujuy

El abogado Milagro Sala, Luis Paz, defendió el proyecto de ley impulsado por un grupo de diputados del Frente de Todos mediante el que se busca aprobar una intervención federal a la Justicia de Jujuy. Al ser consultado por AM750, destacó que es una iniciativa central si se tiene en cuenta que en la provincia “no se garantiza la administración de justicia”.

“Se vio desde el inicio con la detención de Milagro Sala y la persecución a la comitiva entera de la Tupac Amaru. Eso fue un reguero de pólvora que después llegó al resto de la población”, advirtió el abogado.

El proyecto para la intervención fue presentado por diputados del Frente de Todos. Y este no es un dato menor para Paz. “Los diputados de la provincia nada han dicho todavía”, señaló.

El objetivo es lograr la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, al considerar que la Justicia de esa provincia tiene “prácticas autoritarias” y no garantiza “la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático”.

La iniciativa fue elaborada por los legisladores del Frente Patria Grande Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho, junto a Juan Grabois, dirigente del espacio. Promueve designar a un interventor federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.

El poder de Gerardo Morales

“Jujuy, si bien es una provincia que debería ser autónoma y respetar el sistema representativo de Gobierno, la administración de justicia, eso no ocurre. En Jujuy no se garantiza la administración de justicia”, apuntó Paz.

Además, denunció que es tanto el poder que tiene el gobernador que “puede ordenarle a un juez de la provincia, donde la mayoría son lacayos del gobernador, que detenga a una persona en cualquier punto del país”.

Paz sintetizó la idea en una frase contundente: “Morales conduce la provincia con palo y cárcel para los jujeños”. En tanto, ante la incógnita de cómo puede reaccionar el gobernador radical, aseguró que “va a hacer de este proyecto un enfrentamiento entre los pobres”.

“Sé que va a hacer el radicalismo, Morales en Jujuy: va a generar marchas a favor de que no se intervenga la justicia para que Milagro Sala vaya a la cárcel. Yo quiero saber qué van a hacer los diputados nacionales del Frente de Todos por Jujuy. Qué va a pasar en ese sentido”, se preguntó el abogado de la Tupac Amaru.

El vínculo con el Gobierno

Por otro lado, Paz cuestionó el vínculo que hay entre el Gobierno nacional, conducido por Alberto Fernández, y Gerardo Morales. Explicó que, pese a todas las irregularidades que se denuncian en la provincia, el radical aparece como un socio estratégico de la Casa Rosada.

“Gerardo Morales le garantiza acuerdos políticos al Gobierno nacional. En muchos temas. Es utilizado este gobernador para romper la hegemonía que puede tener Macri o Larreta”, apuntó.

Y concluyó: “Esto no dejó de ser un problema de los jujeños. Es grave que no garanticen la justicia. Uno no puede caminar tranquilo por la calle. Proponerse a generar una oposición, porque la primera decisión del Gobernador es iniciar una causa y terminar en la cárcel”.