Por primera vez, peritarán parte de los cuadernos de Centeno

Por Ari Lijalad –

A casi 4 años de la razzia en la que detuvieron a ex funcionarios y empresarios en base a su aparición en unos cuadernos supuestamente escritos por el chofer Oscar Centeno, el juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó por primera vez un peritaje sobre esos escritos. Que sea una parte y supuestamente no es menor: no se analizarán todos los Cuadernos sino sólo 3 de los 8 que sostuvieron este armado y en específico las partes que mencionan a los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra. Todo lo demás no.

El empresario Loson, de la firma Albanesi, hizo un peritaje privado que encontró cerca de 1.600 correcciones y que hubo más de una mano en su escritura. Pero fue sobre las fotocopias de los Cuadernos. Ahora este primer peritaje judicial se hará sobre los cuadernos en físico, no sobre las fotocopias en las que se basó la causa. Esos cuadernos en físico son los que el auxiliar de fiscalía Diego Cabot aportó a la causa luego de que el propio chofer Centeno dijera que los había quemado. Hans Christian Andersen no tenía tanta imaginación.

El juez Martínez De Giorgi ordenó este primer peritaje sobre parte de los Cuadernos el 24 de mayo pasado, limitado al cuaderno 7. Amplió la búsqueda una semana después, el 31 de mayo, a los cuadernos 4 y 8. Fue luego de que el empresario Loson, uno de los supuestos anotados en los Cuadernos, aportara un peritaje privado realizado por el estudio Latour sobre las fotocopias de los Cuadernos en las que se basó toda la causa. Ese peritaje privado afirma que hubo más de una persona en la escritura de esos Cuadernos y contabilizó 195 correcciones con líquido corrector, 1.373 sobre escritos y 55 testados. Entre ellas que se modificó el contenido para agregar el nombre “Armando” y la dirección “Alem 855” para involucrar al empresario Loson.

Este primer peritaje de los Cuadernos será parcial. La primera orden del juez Martínez De Giorgi se limitó al cuaderno manuscrito número 7. Supuestamente los cuadernos son 8, pero el auxiliar de fiscalía Cabot (que tiene patente de periodista de La Nación) aportó solo 6. Centeno, que dijo que los quemó, pidió hace unos días ver los cuadernos resucitados que entregó Cabot.

El peritaje al cuaderno 7 que ordenó Martínez De Giorgi tenía como objetivo determinar:

Si los escribió una sola persona (Centeno)

Si hubo sobre escritos, testados u otra adulteración del contenido original y, en ese caso, se detalle qué es lo que se cambió

Si las anotaciones “Armando” y “Alem 855” fueron hechas por Centeno u otra personas

Si las correcciones con liquid paper fueron hechas todas en el mismo momento

A la semana de esa primera orden, el 31 de mayo, el juez Martínez De Giorgi amplió el objeto del peritaje. Además del cuaderno 7 revisarán lo mismo en los cuadernos 4 y 8 y la palabra “Ing. Ferreyra”. Se refiere a Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería, uno de los detenidos durante meses.

Hay que recordar que la fábula de los Cuadernos tuvo varios puntos de quiebre:

El auxiliar de fiscalía Cabot le entregó al fiscal Carlos Stornelli (hoy procesado por espionaje ilegal) fotocopias de los supuestos Cuadernos de Centeno. Luego, esta secuencia:

Centeno declaró que los tenía guardados en su casa, pero cuando fueron a buscarlos junto a Stornelli no estaban

Centeno cambió su declaración y afirmó que quemó los cuadernos.

Cabot apareció más de un año después con algunos de los Cuadernos en físico, resucitados de las cenizas.

El empresario Armando Loson, uno de los acusados y detenidos, denunció más de 1.600 irregularidades en los Cuadernos para involucrarlo en la causa, que incluye sobreescrituras, uso de liquid paper y varias manos en su redacción.

El chofer Centeno ratificó que los quemó. Luego pidió ver los cuadernos en físico que llevó Cabot.

Todo esto fue avalado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli y convalidado por los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Mauricio Macri. Y todo a su vez confirmado en la Cámara de Casación por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, designados por Macri. Ninguno de todos estos jueces ordenó una pericia sobre los Cuadernos. Ni siquiera exigieron que las declaraciones de los supuestos arrepentidos se filmaran tal como establece la ley. El caso avanzó con su prueba principal quemada, unas fotocopias sin peritar y unas declaraciones de arrepentidos sin soporte fílmico para verificarlas.

Parte de esta causa ya está elevada a juicio oral. Por ahora, Comodoro Py continuará con el espectáculo.

Las versiones de Centeno

Las versiones contradictorias de Centeno respecto a los cuadernos constan en las primeras hojas del expediente que manipularon Bonadio y Stornelli.

En su primera declaración ante Stornelli, el 2 de agosto de 2018, Centeno dijo:

“Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi domicilio”. Agregó que estaban “guardados en el armario de mi habitación, tapados con carpetas. Creo que aún siguen ahí, pero en el caso de que mi mujer los haya sacado, los mismos podrían estar eventualmente en la casa de mi suegra”.

En su segunda declaración, Centeno cambió el relato. Contó de una reunión con su amigo Miguel Córdoba y dijo:

“me levanté, busqué la caja con los cuadernos y me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Como justificación de este cambio de versión, agregó: “Al momento de mi anterior declaración yo pensé que los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las viviendas de Bella Vista porque eso había querido hacer. La confusión en relación al destino de los cuadernos fue por la situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días y no había podido dormir”.

El relato no cierra. Por un lado, hay que recordar que cuando Centeno fue detenido su abogado Norberto Frontini se acercó hasta el despacho de Bonadio pero no lo dejaron entrar. Luego de unas horas un empleado del juzgado le comunicó que Centeno había decidido cambiar de abogado, que se apoyaría en el defensor oficial Gustavo Kollmann. Por otro, que la primera declaración de Centeno está plagada de detalles muy puntillosos. ¿El único dato que dijo mal fue el destino de sus cuadernos, la pieza clave de toda la historia? Porque no es que se equivocó de armario donde los tenía guardados, sino que omitió que los había destruido. Muy poco creíble.

Lo más notorio fue el nuevo aporte del auxiliar de fiscalía Cabot que, calendario electoral en mano, le llevó a Stornelli algunos de los cuadernos originales resucitados de las cenizas cual ave fénix. Lo hizo 4 días antes de las elecciones presidenciales de 2019. Era (son) tan impunes que La Nación publicó la foto de la operación.

Hace unos días, el chofer Centeno declaró en una causa vinculada a esto que se investiga en España. Ahí ratificó que quemó los cuadernos. Luego pidió ver los cuadernos que Cabot le llevó a Stornelli.