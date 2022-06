Máximo cruzó a Rosenkrantz: “Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente”

De la Redacción de Contrapoder –

El diputado del Frente de Todos brindó un discurso durante un acto por la construcción de un nuevo hospital municipal de PAMI en Hurlingham. “La dirigencia debe saber convocar a la gente”, dijo también en un mensaje al interior del oficialismo sobre la importancia de conectar con la sociedad de cara al 2023

“Muchos a esto le llaman gasto. Cada vez que cada uno de los vecinos y vecinas de Hurlingham escuchen que hay que reducir el gasto público, el hospital está un metro más lejos”, advirtió Kirchner, al hacer alusión al discurso que repite Juntos por el Cambio. Asimismo, compartió un mensaje interno hacia el 2023, señaló que “la dirigencia debe saber convocar a la gente” y que “no hay que generar expectativas, hay que generar realidades”.

Al repasar los argumentos de la oposición, el dirigente insistió en que el concepto de gasto público “significa un médico, una enfermera, un compañero o compañera que hace la limpieza menos en el Hospital”, por lo cual destacó que “siempre tiene quedar claro que esto es inversión, que tiene que ver con el desarrollo humano y con el buen vivir de la gente”.

Al destacar el anuncio, Kirchner también criticó el rol de los medios de comunicación a través de una ironía: “Yo quiero aclararle a los medios de comunicación que esto es una maqueta, no es el tamaño real, antes que digan que Luana (Volnovich) está haciendo un hospital muy chiquito donde la gente no entra, es una maqueta, vamos a aclararlo porque si no después pasan cosas”. Además, remarcó que la creación del Hospital resulta fundamental puesto que muchas personas tienen que viajar para poder acceder a la salud pública.

“Les pido a todos y todas que dediquen tiempo a saber lo que pasa en su comunidad, a acompañar a quienes tienen el destino de dirigir el distrito, porque de esa manera van a reducir el margen de error que puede tener cualquiera de nosotros. Si la sociedad acepta la invitación de los medios de comunicación de no involucrarse, las cosas nunca van a cambiar”, añadió.

Del acto participaron el intendente de Hurlingham, Damián Selci; el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el Subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; y la diputada nacional, Florencia Lampreabe.

Mensaje en clave electoral

En otro tramo de su discurso, el referente de La Cámpora dejó un mensaje de cara al 2023: “También es responsabilidad nuestra encontrar la vuelta de invitar a la sociedad a hacerse carne dentro del Estado, de su gestión y hacia dónde vamos y qué queremos”.

Y continuó: “Porque cuando nos retiramos de la calle, cuando nos retiramos de la acción pública política militante, cuando nos retiramos y nos enojamos, con causa o sin causa, pero dejamos de participar, los días empeoran. Siempre los mejores días en la Argentina fueron cuando la sociedad se involucró, cuando la sociedad fue convocada, porque la dirigencia debe saber convocar a la gente”.

“Es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro, lo puede hacer cualquiera, lo que no es fácil de construir desde otro lugar, invitando a la sociedad participar a un debate serio”, resaltó.

Sobre este punto, alertó sobre las ideas que representa Juntos por el Cambio: “Las principales figuras de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich tienen la idea de cerrar el PAMI. Se les pregunta qué van a hacer, es cerrar el PAMI. Y la verdad que los 5 millones de afiliados y afiliadas deben preguntarse también qué implica esto, porque lo que hay que pensar es el espíritu con el que se hacen las cosas, la orientación”.

También recordó las críticas que en su momento realizó el expresidente Mauricio Macri a dirigentas como Volnovich, a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “Más allá de lo machirulo y típico de Macri, agarrársela con tres compañeras, se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha. Todos los días compañeras que laburan, que tienen la sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas. Y vemos ese ataque furibundo ante los que no hicieron nada cuando no estuvieron en esos lugares y no pueden explicar qué hicieron con el Fondo de Garantía Sustentable”.

“La cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy”, expresó Kirchner.

Y resumió: “Nosotros debemos, como hoy aquí, seguir trabajando en estas iniciativas que lo que buscan es generar una sociedad más justa e igual, al menos en el punto de partida a la hora de recibir salud y educación”.

Críticas a Carlos Rosenkrantz

“No puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, fue la frase que pronunció hace unos días el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y que fue citada por Kirchner para subrayar que aquellas palabras son replicadas en otros espacios.

“Muchas veces uno piensa que eso es una fotografía y no es así, es mucho peor porque algo que dejó la pandemia, y no sólo en nuestro país sino también globalmente, es el proceso de concentración económica global que hay. Lo que sucedió desde el comienzo de la pandemia fue que se potenció aún más y a niveles desconocidos que quienes más tienen más ganaron sobre los que menos tenían”, apuntó.

Para Kirchner, de esta manera se “está justificando no la foto de concentración económica, sino que esto empeore, que no va a haber salida a esto. Y lo peor es que lo hace desde uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar cosas tan simples como la defensa de ciudadanos y ciudadanas, en su rol de consumidores ante las corporaciones de diferentes tipos. Es un abogado que viene de defender a las corporaciones”.

Y remató: “Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente, de jubilados y jubiladas. Están para defender intereses de pocos y disciplinar a quienes no piensen como ellos, esa es la libertad que hicieron”.

Sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en CABA

El presidente del PJ bonaerense también se refirió al rol de los medios en el debate público y a la importancia que tienen al momento de difundir hechos que transforman la vida de nuestro pueblo. “Yo veía en todos los canales hoy a la mañana al señor intendente de la ciudad de Buenos Aires que prohibía la letra “e”. Yo no hablo con “e”, entiendo hasta ahí, pero acompaño”.

“Y era la gran noticia de todos los canales de noticias, un señor que nos decía que no se iba a usar la letra “e”. Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y jubiladas. A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes más allá de andar macaneando marquetineramente en la tele. Esto sí le cambia”.

En la misma línea, manifestó: “Los pibes van a hacer lo que quieran. Yo la verdad que no sé quién lo habrá asesorado, pero ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito”.

“Vemos hoy que muchos dicen que hay que decir la palabra futuro y contratan consultoras, cada vez hay menos ideas, son presos de consultoras, les venden paquetes no para mejorar la gestión sino para ver como engañan, cómo hacen creer que generan expectativas. No hay que generar expectativas hay que generar realidades”, concluyó.