¿Será candidata?: Especulaciones en el Frente de Todos a partir de las apariciones públicas de la vicepresidenta

Por Melisa Molina –

Si bien desde todas las terminales del oficialismo dicen que lo urgente son los problemas económicos y que nadie está pensando en las candidaturas del año que viene, lo cierto es que en los últimos días distintos dirigentes del Frente de Todos empezaron a mostrarse “en modo campaña”. Hay quienes especulan con que Cristina Fernández de Kirchner será candidata a presidenta en 2023 y, en esa línea, este jueves, Andrés “Cuervo” Larroque se encargó de poner algunas especulaciones en palabras: “Frente a una situación tan gris en materia económica, la única persona que todavía es creíble, que genera esperanza y que está dispuesta a enfrentar al poder es Cristina”, lanzó, oficiando una vez más como vocero del sector cercano a la exmandataria.

Las declaraciones de Larroque, quien también sentenció que “la fase moderada está agotada”, y que “se intentó y no ha funcionado”, haciendo referencia a la presidencia de Alberto Fernández, parecieron darse en el marco de los dichos del Presidente la noche previa, cuando aseguró, nuevamente, que apuesta a que en 2023 haya internas en el Frente de Todos y que él está dispuesto a ser candidato. Desde el entorno de la vicepresidenta, además, y en línea con la idea de que podría estar preparando una candidatura para el año que viene, expresaron que CFK “comenzará a hacer actos con más asiduidad” en los próximos meses, y que es posible que esa agenda la lleve a visitar distintas provincias.

“No se trata de forzar interpretaciones. No hay dudas de que CFK es el hilo conductor que une al Frente de Todos con las mayorías populares y que, además, es el hilo conductor en términos simbólicos, por la mística que representa”, dijo en diálogo con Página/12 el diputado Leopoldo Moreau sobre una posible candidatura de Fernández de Kirchner. Además, consideró que “en un contexto en el que los grupos dominantes se han propuesto eliminar al peronismo de la vida política, evidentemente quien está en mejores condiciones de expresar y representar a los sectores populares es CFK”. “Ahora, eso no significa que sea candidata, en todo caso el paso del tiempo definirá si ella asume una responsabilidad de esa naturaleza o no”, remarcó.

Otro de los dirigentes que habló de la posible candidatura de la vicepresidenta fue el titular del bloque oficialista en el Senado, José Mayans. El formoseño, que tiene diálogo permanente con la vicepresidenta, resaltó que CFK “tiene un gran espíritu de lucha y sabe que hay sectores que no la quieren. Si fuese candidata sería muy buena”. Luego, aclaró, al igual que Moreau, que “si quiere serlo, lo dirá ella en su momento”.

“Si la política no funciona, difícilmente la economía se organice. No funciona así la Argentina, hay que tener conducción política fuerte”, se quejan desde los sectores cercanos a la expresidenta de la Nación. En esa línea aclaran que hacen este tipo de cuestionamientos al gobierno nacional, “a cielo abierto”, porque no hay ámbitos privados para llevarlos a cabo y que, en todo caso, la responsabilidad de convocar a esas mesas de debate debería ser del Presidente. “Hay una economía que crece, pero con salarios a la baja y planes que aumentan. Algo está mal. Dicen que el FMI no pidió la reforma laboral, pero con los salarios en los niveles que están eso pareciera que está pasando de hecho”, cuestionan. En esa línea, desde el entorno de Fernández de Kirchner recuerdan que “saben lo que dicen” porque gobernaron durante doce años.

Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, volvió a cargar sobre la administración de Alberto Fernández y señaló que hubo durante su gobierno “un desperfilamiento de los objetivos originales” del Frente de Todos. “Gobernar es ordenar al poder económico. Si eso no ocurre pierde el pueblo, y nuestra misión es representar los intereses populares”, dijo en diálogo con El Destape. También opinó que Fernández comete un “gran error por no aprovechar a Cristina”. “Esto no es un culebrón. Necesitamos que el salario alcance, que se pueda llegar a fin de mes sin apremios y que quienes están en un contexto de mayor vulnerabilidad tengan algún tipo de ingreso. La inversión social tiene que aumentar”, expresó sobre la interna oficialista.

El Presidente, en tanto, insiste con la necesidad de ir a unas internas dentro del Frente de Todos para el año que viene, tal como lo anunció el 17 de noviembre en Plaza de Mayo, durante un acto por el Día de la Militancia, y lo repitió en reiteradas ocasiones. El miércoles por la noche fue la última. En una entrevista televisiva indicó que “no hay peor peronismo que el peronismo quieto, inmovilizado. El mejor peronismo es el que está movilizado, el que compite, que discute y debate”. Además, destacó: “Nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo haya elegido candidato. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Nadie debe ofenderse por eso”.

Cerca de la expresidenta algunos expresan que, al igual que Fernández, se imaginan una interna en 2023 y que también es factible que esa interna pueda llegar a tener al Presidente y la vicepresidenta como contrincantes. “Ambos tienen derecho a presentarse como cualquier otro que quiera hacerlo”, resaltan y aseguran que “nada se puede descartar en términos políticos”. “Si ese escenario binario fortalece, bienvenido sea –opinan–. Las internas competitivas no erosionan a ninguna coalición política”.