Todos contra Caram

Por Gabriel Link – *

La historia de la que vamos a hablar hoy sucede en Mercedes, una ciudad conservadora del centro de la provincia que supo ser el feudo de Ricardo Colombi, y en la que, tras el extraño caso de Víctor Cemborain y su esposa; un señor, que no proviene del peronismo, pero que parece que gobierna como peronista, osó ganar las elecciones de 2021 teniendo que enfrentar a Colombi, a Valdés y a Cemborain.

Y les ganó a los tres!!!

Diego Caram, con origen en el Panu, fue secretario de Gobierno de Cemborain, un supermercadista multimillonario sin militancia política que, como a tantos millonarios, un día se le ocurrió entrar a la política para agregarles poder, impunidad y fama a su fortuna. Tras la caída en desgracia de Cemborain, ocurrida porque se fueron conociendo sus escándalos y sus delitos, Caram fue viceintendente de su esposa y luego la reemplazó tras dos años de gobierno.

Hace algunos años, frente al micrófono de FM Sur, la hermana Martha Pelloni me aseguró que Cemborain era una persona oscura que financiaba a la secta satánica que mató a Ramoncito González, aquel pibito de 12 años que en la madrugada del 8 de octubre de 2006 apareció muerto en un descampado cercano a la estación de trenes de Mercedes. Ramoncito había sido drogado, brutalmente golpeado, quemado con cigarros, violado por al menos dos hombres, luego empalado, y finalmente degollado y arrojado como una bolsa de basura. 12 años tenía Ramoncito.

Martha, que por entonces vivía en Mercedes, y fue protagonista de esta historia porque desde Infancia Robada colaboró activamente con la investigación, declaró durante el juicio que quienes financiaban a esa secta eran el empresario Victor Cemborain y el ganadero Luis Enciso.

Cemborain fue imputado en esa causa, aunque alguna probable cercanía con el juez lo dejó siempre a resguardo. Cabe destacar que, además de Martha Pelloni, quien incriminó directamente a Cemborain y Enciso fue Ramonita, la testigo clave de la causa.

Cuando se produjo el horrible asesinato de Ramoncito Victor Cemborain ya era concejal de Mercedes y en realidad siempre estuvo rodeado de escándalos; ganó las elecciones de 2013, pero su jura como intendente se produjo recién el 13 de diciembre, porque los concejales, mediante una resolución, le habían impedido jurar el 10 por “inhabilidad moral”.

El intendente electo se metió de prepo a su despacho, donde se mantuvo atrincherado durante 3 días hasta que consiguió una cautelar que le permitió asumir. Seis días después, en un fallo milagroso por lo rápido, el Superior Tribunal de Justicia resolvió anular definitivamente la resolución del Concejo y lo ratificó en el cargo. Al escándalo se sumó el viceintendente electo, Carlos Levy, quien traicionó a su compañero de fórmula y fue puesto en funciones por los concejales de ECO, aunque unas horas después Levy renunció y Cemborain gobernó los cuatro años sin viceintendente.

Esa manera ruidosa con que asumió marcaba su forma de ser, y estaba motivada en una condena que había recibido pocos días antes, en lo que fue un escándalo al estilo Cemborain producido en 2009, cuando a la salida de una reunión en la Sociedad Rural, el entonces concejal agarró a trompadas al intendente Jorge Molina y casi le hace perder un ojo, causa por la que días después de ganar la elección fue sentenciado a 8 meses de prisión en suspenso.

Esa sentencia luego quedó firme, y le impidió reelegirse en 2017, entonces Cemborain impuso como candidata a su esposa, Elvira Sánchez, en fórmula con Diego Caram (su secretario de Gobierno). Tras ganar la elección Elvira nombró a su marido como jefe de Gabinete y por un tiempo todo siguió igual. Elvira ponía la cara y la firma, y Victor Cemborain gobernaba Mercedes.

El 8 de marzo de 2019, una militante peronista, que, además había trabajado con Cemborain en el municipio cuando era intendente, Pilar Aguirre, interrumpió un discurso de Rubén Pruyas durante una importante reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes, y contó esta historia…

Victor Cemborain estaba sentado adelante ese día, entre los dirigentes destacados, era precandidato a senador provincial junto a Rodolfo Martínez Llano, que pretendía ser diputado.

Linda dupla ¿no?.

Cuando Pilar dijo todo lo que dijo, lo hizo en su cara, parada a un metro de distancia y sin dejar de mirarlo más que para interpelar al resto de los dirigentes presentes.

La cara de Cemborain, mientras Pilar hablaba, daba mucha vergüenza.

Según Pilar Aguirre, la violación de su hijita ocurrió en abril de 2017, dos días antes de que la nena cumpliera 15 años. En ese entonces, insisto en resaltar, Cemborain era el intendente de Mercedes. Él debía proteger a esa niña, no violarla.

Al hacerse pública la violación de la que era acusado, Cemborain se vio acorralado y, convertido en un mendigo político, recorría despachos en busca de un mendrugo que lo salvara de ir preso.

Y no le quedó otro remedio que sentarse a negociar con su enemigo histórico, Ricardo Colombi. Acordaron que la justicia lo absolvería rápidamente a cambio de que él y su esposa renunciaran al municipio. También cuentan en Mercedes que en ese pacto se acordó que no prosperaría una causa por la desaparición de los fondos del parque acuático, que Cristina Kirchner le había enviado en 2015 y jamás llegaron a las arcas del municipio de Mercedes. Eran 2.300.000 pesos (unos 250.000 dólares de la época) que jamás se rindieron y se supone que fueron a parar a la campaña, en un caso espejo al de Angelina Lesieux, que terminó con la ex intendenta de Perugorría y su esposo en la cárcel.

Misteriosamente, por el mismo motivo, y con las mismas pruebas que encerraron a Angelina, Cemborain ni siquiera fue imputado.

En solo 32 días la jueza de instrucción de Mercedes, Margarita López Rivadeneira “le regaló” a Cemborain, “por orden” de Ricardo Colombi, un fallo absolutorio por la violación de una nena de 14 años, fue el 10 de abril de 2019. Al día siguiente Cemborain cumplió lo acordado con Colombi y renunció a su puesto de jefe de gabinete. Veinte días después renunció Elvira a su cargo de intendenta y Diego Caram asumió en su lugar.

Cemborain cumplió con su parte del trato, pero no estaba dispuesto a renunciar al poder, y en paralelo inició un plan para volver al municipio dos años más tarde, plan que obviamente chocaría con el de Colombi, que los había hecho renunciar a él y a su esposa buscando recuperar la intendencia para el radicalismo. Es decir, Cemborain cumplió lo acordado con Colombi, pero no del todo. Es por eso que, a pesar del acuerdo que lo salvó de la cárcel, Ricardo se pasó toda la campaña de 2021 -des- calificando a Victor Cemborain en todos los medios como “pedófilo”.

Pero volvamos al objetivo del bueno de Victor, que supuestamente era mentor y amigo del Tape Caram. Pocos meses después de la renuncia del matrimonio, en octubre de 2019, Cemborain sorprende a todo el mundo presentándose a la justicia a denunciar a Caram por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos”. La denuncia estaba basada en una fotocopia de una planilla ¿te suena?.

El otrora mentor, denuncia a su amigo el intendente de robarle la plata de los planes sociales a la gente humilde, y lo más insólito: Cemborain acusa a Caram de ponerse a robarles a los pobres desde el día uno de su gobierno. La denuncia de Cemborain afirma que los delitos se cometieron con el pago de los planes entre mayo y septiembre de 2019, Caram había empezado a gobernar el 2 de mayo, ya que Elvira Cemborain había renunciado el 30 de abril por la tarde/noche.

¿Casualidad?

Párrafos atrás les conté que una jueza, de nombre Margarita López Rivadeneira, le sacó un fallo absolutorio de violación y pedofilia a Cemborain en tan solo 32 días… Bueno esa es la misma jueza que puso en la cárcel a Angelina Lesieux, y la misma jueza que ahora tiene procesado con prisión preventiva a Diego Caram, por una denuncia de Cemborain basada en la fotocopia de una planilla, sin firmas, ni sellos, ni nada.

¿Casualidad?

El fiscal que actúa en la causa es Adrián Casarrubia, ex secretario de Gobierno de Ricardo Colombi y ex presidente del Comité Departamental del radicalismo de Mercedes.

¿Casualidad?

Lo curioso de toda esta historia es el desarrollo de la campaña y la definición electoral del 14 de noviembre. Ricardo Colombi creyó que con Cemborain fuera de juego sería fácil vencer a Caram y puso a su candidata, la diputada provincial Mariel Meza. Traicionando el acuerdo que había hecho con Colombi para no ir preso, y aprovechando la interna radical, Cemborain fue a Corrientes a pedir otro mendrugo, esta vez al gobernador; Valdés lo atendió, porque le servía para limar a Ricardo en Mercedes y le dio su apoyo, fue entonces cuando el “ex opositor” Cemborain declaró que era “el mejor gobernador de la historia” (literal) y dijo haberse convertido en “un soldado de Valdés”, y entonces se lanzó creyendo que porque Valdés había ganado cómodo en Mercedes su reelección, él se convertiría en una suerte de Súperman bendecido por Batman.

Es decir, al lanzar su candidatura a intendente, Cemborain estaba traicionando a su amigo y compañero Diego Caram, y también estaba traicionando el acuerdo mafioso que había sellado con Ricardo Colombi para no ir a la cárcel por violador y por pedófilo; y también por la desaparición de los 250.000 dólares que el gobierno nacional le había mandado para la construcción del Parque Acuático.

Y Caram, hablando poco y gobernando como un peronista les juntó la cabeza a todos. Él solito terminó venciendo a Cemborain, a Valdés y a Colombi. Le ganó por 8 puntos a Cemborain y por 18 a la diputada Meza, la candidata de Ricardo. Pero en política estos hechos no suelen ser gratuitos. Ese 14 de noviembre, el Tape Caram selló su suerte, porque al vencerlos a todos se convirtió en el enemigo de todos.

Ricardo Colombi ya no soporta que lo ignoren, y mucho menos en su propio pueblo, del que fue intendente tres veces y del que se siente propietario. Ahí entró a tallar la “justicia” radical, con el fiscal Casarrubia, que fue su secretario de Gobierno, y con la siempre dispuesta jueza López Rivadeneira, que se encargaron de hacer su magia.

Tras haber estado planchada durante más de dos años, de repente la causa contra Caram cobró vida y reapareció en los medios con un sorpresivo auto de “procesamiento con prisión preventiva”.

Hace unos días el Concejo Deliberante de Mercedes intentó separar del cargo al intendente, pero entre Colombi y Cemborain no lograron el número necesario y Caram sigue en su sillón, como corresponde.

Demostrando su propia impotencia los concejales opositores firmaron una cosa rara, en la que le piden a Caram que se “autosuspenda”, que es algo así como pedirle a alguien a quien no queremos que se “autoenferme”, o que se “automuera”.

Párrafos más arriba les contaba que entre la elección ganada por Cemborain en 2013 y el día de su asunción le dictaron una sentencia condenatoria a 8 meses de prisión; sin embargo el Superior tribunal, seis días después de asumir, y contrariando al Concejo Deliberante, lo confirmó en el cargo. Hoy, los mismos actores políticos, los mismos actores judiciales y los mismos actores mediáticos que acataron con naturalidad aquel fallo que le permitía asumir a un intendente condenado a prisión, plantean que el Superior debería separar del cargo a Diego Caram por un simple auto de procesamiento. Es decir, Cemborain podía ser intendente con sentencia de cárcel, pero Caram no puede serlo con una simple acusación basada en la fotocopia de un formulario como única prueba aportada por el que lo denunció. Curiosidades de la justicia correntina, que, con la cobertura de casi todos los medios de la provincia, siempre muestra mucha disposición a la hora de procesar a peronistas y de absolver a radicales.

*Editorial de Contrapoder Radio, del miércoles 20 de julio