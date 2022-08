Cecilia Moreau ya es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados

De la Redacción de Contrapoder –

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia de su titular, Sergio Massa, quien asumirá este miércoles como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, en el marco de una sesión especial que comenzó a las 14.55. El bloque del Frente de Todos (FdT) propone a Cecilia Moreau para presidir ese cuerpo. “La Argentina necesita el coraje de construir consensos”, dijo Massa al momento de despedirse de su cargo.

“Quiero agradecerle a cada diputado y diputada. Si algo me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, es aprender a tolerar, es a convivir en la diferencias, es a intentar hasta el último instante, muchas veces con resultado positivo y muchas veces con resultado negativo, a buscar acuerdos. Pero, sobre todas las cosas, me enseñó a valorar y a respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva delante”, reconoció el ahora expresidente de la Cámara.

El nuevo ministro de Economía señaló que por más que los legisladores “en muchos temas podemos pensar distinto”, todos “tienen una enorme pasión por tratar de construir de de la Argentina un lugar un poco mejor”.

Por su parte, al momento de asumir la presidencia del cuerpo, Cecilia Moreau, expresó: “Asumo el compromiso de expresar a la máxima institución de la representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades”.

Las palabras de Cecilia Moreau

A pesar de la reticencia de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda -ambos bloques se abstuvieron, mientras que La Libertad Avanza se manifestó en contra- Moreau asumió la presidencia de la Cámara y se conviritió en la primera mujer de la historia en hacerlo.

“Soy consciente que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. Me genera un orgullo extra ser la primera mujer presidenta de la Cámara -afirmó Moreau-. No se confundan, no voy a gobernar esta Cámara por mis hormónas. Lo voy a hacer con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”.

Asimismo, agradeció a Massa, quien se va a formar parte del gabinete de “un gobierno que está dejando todo para que la Argentina salga adelante” y que durante la pandemia “tuvo sabiduría, equilibrio y la facilidad para incorporar teconologías para que esta cámara siguiese funcionando”.

“Va a ser mi voluntad administrar los discensos y buscar los consensos que, muchas veces, la sociedad espera de nosotros en un momento tan particular”, agregó.

El sentido mensaje de Massa

“En las peleas, en los debates, en las discusiones, pero sobre todas las cosas en los acuerdos, sepan que me llevo el mejor de los recuerdos de todos ustedes, aún con los que pensamos distinto. Quiero agradecerle a mi bloque por la responsabilidad que me asignó a lo largo de estos dos años y medio. A Germán (Martínez), a Máximo (Kirchner), a Cecilia (Moreau), a Cristina Álvarez Rodríguez”, destacó en otra parte de su exposiciones.

En ese sentido, Massa dejó un mensaje para todo el arco político: “La Argentina necesita que, más allá de nuestro debate apasionado y convencido, que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad, y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darle un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas que todos estamos convencidos pueden transformar la Argentina”.

Y concluyó el futuro ministro: “No tengan dudas de que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante porque Argentina es un país con enormes riquezas”

La emotiva despedida del bloque del FDT

Minutos antes de ingresar al recinto, Massa participó de una emotiva reunión del bloque del FDT que incluyó lágrimas y abrazos entre el designado ministro de Economía y sus compañeros de bloque.

La bancada de diputados del FDT se reunió este mediodía para ratificar la postulación de Moreau, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta del bloque oficialista. En ese marco, se sumó Massa para despedirse de sus pares previo a la sesión especial en el cual se trató su renuncia como legislador, tras haber sido electo en octubre del 2019.

En la emotiva reunión, no faltaron los abrazos, lágrimas, fotos y los deseos de “mucha suerte” en la misión que tendrá al frente de una cartera ampliada que reúne a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, y Agricultura. En ese ámbito también intercambió abrazos con un conjunto de legisladores opositores como Mario Negri, Cristian Ritondo y Omar De Marchi.

“Cecilia Moreau tiene las condiciones para cumplir un muy buen papel”

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, José Luis Gioja, destacó que el nombramiento de Cecilia Moreau fue resuelto por todo el espacio: “El bloque por unanimidad despidió al diputado Massa y por unanimidad propuso que la presidenta sea la compañera Cecilia Moreau, reúne todas las condiciones para cumplir un muy buen papel”.

Y añadió sobre la presidenta entrante: “Tenemos la convicción que Cecilia tiene toda la vocación, capacidad y las ganas de hacer las cosas bien. Conoce la Cámara, el reglamento, ha participado de todas las reuniones, ha sido una colaboradora directa de Sergio, sabe cómo es. Tiene la experiencia y todo eso sirve para que haga una muy bien gestión”.

Más temprano, la candidatura de Moreau también fue avalada por el presidente del bloque del Frente de Todos (FDT) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, que aseguró que la legisladora “va a a generar puentes con la oposición” para conciliar entre las fuerzas políticas.

“Necesitamos una persona que nos exprese como bloque que somos los que hacemos la propuesta y que tenga la vocación de generar puentes con la oposición. Cecilia lo va hacer y con el pasar de los días se van a dar cuenta que es una persona capacitada para construir consenso”, resaltó.

Asimismo, Martínez subrayó que Moreau tiene “trayectoria parlamentaria, un claro vínculo con todos los sectores de la oposición para trabajar con todos y en función de eso tiene un perfil que puede hacerle mucho bien a la Cámara”.

“Es cierto que en estos momentos que se discuten estas cosas algunos pueden tener una mirada mas crítica, pero la conozco y va a ser una excelente presidenta de la Cámara”, finalizó.

La renuncia de Massa en el Congreso

Massa informó el domingo por Twitter que este lunes iba a oficializar su renuncia como presidente y a su banca, y destacó que dará ese paso “con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones”.

Al dimitir Massa a su banca, le correspondió jurar como diputado al presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, un dirigente de 34 años que se desempeñaba como funcionario en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que conduce el referente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque.

La postura de Juntos por el Cambio

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) se abstuvo en la votación para elegir a Cecilia Moreau como sucesora Sergio Massa. Así lo informó el presidente del bloque radical, Mario Negri, al ingresar a la Cámara de Diputados.

“Le toca a la primera minoría, que es el oficialismo, tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Este cambio es por cuatro meses porque en diciembre se eligen de nuevo todas las autoridades de la Cámara Baja. Nosotros nos vamos a abstener hoy”, anticipó Negri.

El dirigente radical agregó: “Como presidente de la Cámara hay que tener equilibrio y controlar las pasiones, porque se es presidente de todo el cuerpo. No es cuestión de atropellar, los números están muy parejos, porque en ese caso no andaremos bien. Esperemos que en estos cuatro meses la Cámara funcione de acuerdo a los problemas urgentes que tiene la sociedad”.

Por su parte, el diputado Waldo Wolff señaló: “En nombre de nuestro bloque notamos un espíritu triunfalista que no se condice con la situación del país. En este recinto han pasado cosas graves. Viendo como acá se festejaban cosas que siendo ciudadanos comunes nos parecían absurdas. Hoy parece el lanzamento de un nuevo gobierno”. Por esa razón, argumentó, “nos vamos a abstener de acompañar a la diputada Moreau”.

El apoyo de Graciela Camaño

La diputada Graciela Camaño intervino a favor de Moreau, ya que “después de 158 años de hombres”, una mujer va a presidir la Cámara. Aunque remarcó las diferencias entre ambas, la legisladora peronista criticó a sus pares varones de la oposición que argumentaron que por la situación del país no es momento de celebrar ni discutir el nombramiento de la diputada del Frente Renovador.

“Tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo, el país se incendia, ¿saben cuántas veces el país se incendió? Y hoy, que una mujer se va a sentar ahí, se dan cuenta de que el país se incendia”, bramó Camaño.

Y se dirigió a Moreau: “Vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos que tienen el Poder Legislativo en manos de mujeres”

La postura de la izquierda

La diputada del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, afirmó que “como es tradición en la izquierda” el bloque se abstendría a votar la nuevas autoridades de la Cámara de Diputados “sin que ello signifique una impugnación personal contra Cecilia Moreau”.

La legisladora remarcó que “esta sesión se da en un momento muy crítico del país” y se distanció del oficialismo porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional “lo votó la mayoría del Frente de Todos y Juntos por el Cambio”, quienes

También propuso que se tendría que haber organizado una votación popular para “dirimir cómo se sale” de la crisis económica en lugar de aceptar la designación de Sergio Massa como nuevo ministro.

“¿Quién decidió que la única salida posible es con ajuste? Nosotros creemos que hay que convocar a una asamblea constituyente, creemos que el pueblo tiene capacidad de decidir. Esto no lo votó nadie, una cosa es votar un diputado y otra a quién se hace cargo del Ejecutivo”, señaló Bregman. Bregman aseguró que se está dando una paradoja ya que quienes están movilizadas son las patronales, con lockouts y tractorazos. “Hace falta la voz de la clase trabajadora y la voz de los movimientos sociales combativos. El único mensaje que entienden es el de la movilización”, sentenció.

La intervención antimapuche de Victoria Villarruel

La diputada de Avanza La Libertad Victoria Villaruel adelantó el voto negativo a la postulación de Cecilia Moreau en la Cámara Baja y ocupó sus minutos para lanzar una cruzada antimapuche. “Vamos a perder nuestra Patagonia que se ganó con sangre, sudor y trabajo”, asuzó.

La diputada negacionista de los crímenes de la última dictadura cívico-militar se hizo eco de las acusaciones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exsenador Miguel Pichetto al acusar al pueblo mapuche de “usurpación de tierras e incendio de bienes” y dijo que lo hacen “bajo el paragüas de los pueblos originarios”.

Villaruel sostuvo que el pueblo mapuche es convocado por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, a tomar decisiones sobre lo que ocurre en Vaca Muerta. “No tienen derecho alguno en la toma de decisiones”, señaló y aseguró que son “oportunistas, disfrazados de originarios, ponen en peligro nuestra soberanía y la paz de quienes habitan la Patagonia”.

En un discurso fuera de contexto, la diputada de Avanza La Libertad cerró asegurando que su bloque -que comparte con Javier Milei- continuará trabajando “por la integridad territorial de nuestro país, por el respeto al derecho a trabajar y a la propiedad privada y el principio de igualdad para todos antes de previlegiar a quienes quieren destruir a la nación argentina”.