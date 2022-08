Parrilli: “Quieren eliminar a Cristina Kirchner de la escena política”

De la Redacción de Contrapoder –

El senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, afirmó que con la causa “Vialidad”, de nuevo en el tapete, “intentan proscribir” a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y que “la sentencia ya está escrita”. En diálogo con AM750, Parrilli se refirió al alegato del fiscal Diego Luciani y sostuvo que “fue todo una puesta en escena, un circo mediático muy bien armado”.

“Claramente estaba coacheado, porque hablaba a veces con voz cortada y decía frases como por ejemplo ‘esto es inadmisible’, ‘escuchen bien lo que les voy a contar'”, argumentó, sobre la actitud del fiscal.

“Es todo una puesta en escena sobre un guion o un relato que ya había armado hace mucho tiempo en los orígenes, cuando inició esta causa el el inefable (Claudio) Bonadío”, advirtió, en referencia al juez fallecido.

En este contexto, Parrilli asumió que, “como dijo Cristina (Kirchner), la sentencia ya está escrita y hecha”.

Por esta razón, para el senador los distintos grupos del poder real “hicieron todo esto porque, en el medio llevaron adelante el plan de endeudamiento más feroz de la Argentina”.

“Está claro que acá hubo una complicidad por parte de los medios con el macrismo para distraer al pueblo argentino en estos temas, y mientras tanto llevar adelante esas políticas que hicieron en perjuicio de nuestro pueblo”, apuntó.

“Lo intentaron hacer de varias formas con esa persecución tan perversa, tan violenta, tan agresiva que tuvieron no solamente contra ella, sino para con su familia también. Como no lograron callarla, entonces ahora intentan reflotar esto para volver a poner en el tapete la difamación, la mentira, las acusaciones sobre ella y tratar de legitimar eso frente a la opinión pública. Y si con eso no les alcanza, no sería raro que la intenten proscribir”, sentenció.