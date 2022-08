Estalla la oposición: Carrió mostró toda la mugre de JxC y Bullrich pide sumar a Milei

Con el consentimiento de Mauricio Macri, según lo aseguró ella misma, Elisa Carrió revoleó una bolsa llena de las porquerías de Juntos por el Cambio y ventiló una serie de hechos que vinculan a los principales referentes de esa fuerza política con “negocios” y “faltas de decencia”.

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a enviar señales de acercamiento al Partido La Libertad Avanza, al señalar que Juntos por el Cambio (JxC) busca «cerrar alianzas a nivel provincial» con la fuerza de Javier Milei, quien, sin embargo, se despegó de los dichos de la ex ministra de Seguridad y afirmó que trabajará en «una opción liberal», de cara al 2023.

La bolsa de Carrió:

“Le dije a Macri ‘mirá, estoy harta de que haya doble juego y voy a hablar’. Me dijo: ‘Yo también estoy de acuerdo’. Y por eso hablé y voy a seguir hablando. El tembladeral que hay ni les cuento”, confesó anoche la líder de Juntos por el Cambio y prendió la mecha que hizo estallar a varios de los líderes de la coalición.

“Yo sé que de esto no se puede hablar pero tenemos que hablar porque hay muchas personas claves de Juntos por el Cambio que hacen negocios”, comenzó aclarando.

En primer lugar se refirió al vínculo político que a inicios del gobierno anterior se tejieron con algunos dirigentes peronistas. Y luego, en consonancia con lo que Macri hizo en los últimos años, se puso a renegar de esas alianzas.

“Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformado por decentes y no puede haber más negocios. Voy a hablar todas las veces que sea, la unidad está garantizada.”

“Antes la caja de Aysa era Frigerio. Fue cuando me puso una amante en una lista y yo le dije ‘me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio’ que estaba como testaferro de él en Aysa.”

Luego apuntó contra los demás dirigentes de Juntos por el Cambio con pasado peronista y se refirió a un supuesto vínculo entre el ex titular de Diputados, Emilio Monzó, con un sector del Frente Renovador.

En este sentido dijo que hablaría para que “todos los massistas que están en Juntos por el Cambio” se vayan de esa fuerza.

“Yo sé que Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía. Es más, cuando me vetaron (para ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público), quien produce el fracaso de la sesión fue el massismo, que no me dio quorum. Me dijo Monzó: “Hubieras hablado conmigo”. Le dije: “Claro, porque vos sos socio del massismo”.

“Estaba como atragantada por no poder decir algunas cosas en nombre de la unidad, pero las voy a decir.”

“La asunción de Massa (al frente del Ministerio de Economía) salvó a Juntos por el Cambio, porque delimitó a los que querían confundir el año que viene a JxC con un ‘neopejotismo’ junto con Massa y ahora no saben dónde están.”

“La discusión en Juntos por el Cambio era o vamos al ‘pan-PJ’ con Massa y compañía o vamos al ‘panrepublicanismo’ con Mario Negri y mucha gente, incluso Patricia (Bullrich).”

“Macri y yo somos los líderes de Juntos por el Cambio, del PRO y la Coalición Cívica, que fuimos los que armamos. Y está el líder del radicalismo, que es el presidente del partido. Cada uno es líder de su espacio. Ahora, los que estamos de acuerdo, y en esto también estuvo de acuerdo Gerardo (Morales), es que estas son las reglas.”

“Lo que sabe Gerardo es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en nombre de la unidad nacional yo no hago más nada porque la feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia. Y todavía (en Juntos por el Cambio) falta fijar reglas de la decencia”.

Tras las declaraciones de “Lilita” Patricia Bullrich tuiteó: “Basta Carrió”

“Como presidenta del PRO digo basta y no me callo”, lanzó y a través de un hilo de Twitter salió a defender a propios y ajenos. Acusó a Carrió de “poner en riesgo” la unidad dentro de esa fuerza y la conminó a terminar con “la impunidad de la palabra”.

Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos.

Además, Bullrich se solidarizó con cada uno de los personajes que Carrió mencionó públicamente, y hasta con aquellos con los que alguna vez tuvo un cruce o mantiene un enfrentamiento abierto.

“Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que ‘porque es Carrió nadie la enfrenta’”, arremetió la ex ministra de Seguridad y referente del ala más dura de la JxC.

“Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy; a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados; a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio; a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos; a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados; y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable”, añadió.

También Horacio Rodríguez Larreta hizo sentir su desagrado, tuiteando un comunicado titulado “Este no es el camino”

ESTE NO ES EL CAMINO



También Gerardo Morales puso el grito en las redes, “Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, reaccionó Morales frente a las acusaciones de la referente de la Coalición Cívica.

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo.

No fueron las únicas críticas, y, conociendo a los actores, la interna dentro de la oposición tiende a escalar.