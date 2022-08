Causa Vialidad: El fiscal citó como prueba una declaración de José López que se demostró falsa

Sergio Mola, uno de los dos fiscales federales que llevan adelante la causa Vialidad por el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, usó este lunes una declaración falsa del exsecretario de Obras Públicas José López como prueba durante sus alegatos finales, previos al pedido de condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre otros imputados.

En la declaración “prestada por José López en la causa 12.441 de 2008 por enriquecimiento ilícito, entre otras cosas, manifestó que el célebre dinero que arrojó al convento, todos recordamos la situación, ‘no me pertenecía, pertenecía a la política”, dijo Mola citando al exfuncionario de Julio De Vido. A pesar de lo que dijo, el “recuerdo de la situación” de Mola es parcial, ya que los videos muestran que López no arrojó los bolsos al convento sino que los introdujo lentamente por la puerta con la ayuda de una de las monjas del lugar.

Más allá de ese dato secundario, el fiscal continuó: “En la causa conocida como ‘Cuadernos’, el 19 de agosto de 2018 (José López) aclaró que Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner, cuyo homicidio está siendo investigado, “era funcional a los dos, a Néstor y a Cristina, pero la única viva era Cristina. La plata era de la recaudación. No sé dónde estaba antes de que me la trajera. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina”.

Y agregó que, en la misma causa ‘Cuadernos’, López sostuvo que “en julio o agosto de 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay (en donde vive Cristina Kirchner). Llevaron una valija con cerca de 8 millones de dólares, que era de recaudación de obras viales”.

Las falsas declaraciones de José López

Sin embargo, el propio TOF 1 que en 2019 condenó a José López a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito aclaró que las declaraciones del exfuncionario a las que se refirió Mola fueron falsas, realizadas con el objetivo de involucrar a Cristina Kirchner en la causa. De esa forma, López pretendía “desviar la atención” hacia terceros y, potencialmente, reducir su condena negociando con el tribunal la entrega de más información que, en realidad, se trataba de “pescado podrido”.

“Entendemos que las versiones que fue proponiendo LOPEZ no han sino más que para mejorar su situación, pues ha quedado claro que el imputado iba ajustando su defensa a medida que transcurría el juicio y se producía la pena. Ello, sumado a la coyuntura política nacional que, no puede desconocerse, intentó utilizar a su favor”, señalaron los jueces del TOF 1, Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Antonio Michilini, en su fallo de condena.

Incluso, los tres jueces se refirieron particularmente a la declaración de López sobre Fabián Gutiérrez que citó Mola en su alegato. “Esa versión, el imputado LOPEZ no pudo sostenerla durante el debate con prueba que la respalde, pues fue claramente realizada aprovechando un contexto político que le permitía, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y, eventualmente, poner en duda el origen del dinero”, sostuvieron.

“En efecto -agregaron los jueces- lo que claramente intentó LOPEZ fue desviar la atención, lo que no logró”. Y enfatizaron: “No quedan dudas entonces acerca de que LOPEZ era el tenedor y propietario de todo el dinero”.

Tajantemente, el juez Grunberg agregó: “José López realizó primero una expresión genérica a que el dinero era ‘de la política’, para luego entonar una palinodia conspirativas de que incluye circunstancias tinte cinematográfico que no resisten el menor análisis”.

Cristina Kirchner pidió que se le tome una nueva declaración indagatoria

Precisamente, la Vicepresidenta se refirió este lunes a la falta de la presentación de pruebas reales por parte de Mola y su colega Diego Luciani durante los alegatos de las últimas semanas. En ese marco, pidió ampliar su declaración indagatoria este martes, luego de que ambos fiscales realicen el pedido de condena en su contra.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció la exmandataria en Twitter.

