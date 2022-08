Pidió que la dejen hablar: La jugada de Cristina para desmontar el “show” de la causa Vialidad

De la Redacción de Contrapoder –

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria durante la audiencia de este martes en el insólito juicio que se le sigue por la denominada causa Vialidad. El planteo se hizo público minutos despues de que los fiscales comenzaran la exposición en la que pedirán las penas a los acusados y se basa en nuevas acusaciones que no estaban incluidas en ese proceso. El objetivo de CFK es hablar ante el tribunal para dejar al descubierto el show que se armó en torno a la causa y la falta de fundamentos de las acusaciones.

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

“Montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”

El anuncio de Cristina Kirchner fue hecho públicamente a través de un mensaje en sus redes sociales, donde denunció que los fiscales de la causa, que la acusan de supuestas irregularidades en la licitación de obras públicas, obraron “en abierta violación del principio de defensa en el juicio”.

El motivo por el cual los representantes del Ministerio Público actuaron de esa manera es porque “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas” durante el juicio, explicó.

Un freno al show mediático-judicial

La presentación busca poner al descubierto el show mediático montado por la acusación y la fiscalía y del fiscal Diego Luciani, que mantiene una relación personal con uno de los miembros del tribunal, Rodrigo Gimenes Uriburu, con quien disputó partidos de fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri.

En su mensaje, la vicepresidenta reiteró “la falta de pruebas” en su contra y, por el contrario, la existencia de pruebas contundentes que echan por tierra buena parte de los argumentos que la acusan. Por ejemplo “las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (el ex titular de Vialidad Javier) Iguacel”.

Por estas razones, añadió, Cristina Kirchner instruyó a su abogado, Carlos Beraldi, que “a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.

La sentencia escrita y el juicio de la historia: lo que dijo CFK cuando declaró en 2019

No será la primera vez que la ex mandataria enfrentará cara a cara a sus acusadores, aunque esta vez será de manera virtual por ser la modalidad mantenida a pesar de que otros tribunales volvieron a la presencialidad en sus audiencias.

Tampoco será la primera vez que CFK desarmará los argumentos de una causa que es parte del lawfare en su contra, que apunta a proscribirla de la política nacional y que, tal como lo dijo en la audiencia del 2 de diciembre de 2019, ya tiene la sentencia firmada.

“Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo a los jueces y a los fiscales, entre ellos Luciani, en aquella oportunidad.