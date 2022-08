“Este no es un juicio a Cristina; es un juicio a los gobiernos populares”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este martes que el juicio de Vialidad no es un proceso “contra Cristina Kirchner” sino que es “un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”.

“Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere”, dijo la expresidenta en un mensaje a través de YouTube con el que ejerció su “derecho a la defensa” ante las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por la fiscalía en el último tramo del debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la exposición de sus alegatos, luego de la cual el tribunal se negó a concederle la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

Fernández de Kirchner dijo además que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por “los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, ante lo que agregó: “Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.

Cristina Fernández de Kirchner hizo lo que el tribunal que la juzga no quiso: hablar y denunciar que mientras buscan condenarla por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en la concesión de obra pública en Santa Cruz, los jueces y fiscales entierran los 100 mensajes que intercambiaron el secretario de Obras Públicas José López –que saltó a la fama por revolear bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez– con Nicolás “Nicky” Caputo, el hermano de la vida del expresidente Mauricio Macri. “El lawfare tiene un escalón superior –siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos–. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas”, dijo CFK. “En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, apuntó.

No habrá sido en una sala de los tribunales de Comodoro Py o en el Zoom al que se conectan jueces, fiscales y defensores tres veces por semana para tender al juicio de “Vialidad”, pero CFK hizo su descargo después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran el lunes doce años de prisión para la vicepresidenta, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita para defraudar al erario público y para quien reclamaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cuando el tribunal rechazó su pedido para hablar, CFK denunció en redes sociales que estaba ante un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, pero este martes fue más allá y dijo que no estaba ella sola ante los fusiles. “Es un juicio contra el peronismo”, denunció.

“Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de donde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento”, dijo la expresidenta al finalizar su mensaje que fue seguido por miles de usuarios de Youtube.

La exmandataria cuestionó además la “feroz campaña política y mediática” montada en el marco del juicio denominado Vialidad, al realizar su “derecho de defensa”, y aseguró que el juicio denominado Vialidad “empezó con una ficción, un guión que además de bastante malo, era falso” ya que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía”.

En otro pasaje, Fernández de Kirchner afirmó que “desde el 2019” viene asegurando que la causa Vialidad “está armada”, y dijo que “muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron” en el marco del juicio, al tiempo que cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser “las dos naves insignias del ‘lawfare'”.

“Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”, afirmó la expresidenta.

Además, la vicepresidenta sostuvo que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado” y “ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron” en el marco de la causa denominada Vialidad.

“No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Al ejercer su “derecho a la defensa” por su canal de YouTube, la exmandataria mostró comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del expresidente Mauricio Macri- y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la “familiaridad” que había entre ambos.

En ese sentido, Fernández de Kirchner cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergo Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la “frecuencia y la familiaridad de la relación” entre Caputo y López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos.

La vicepresidenta sostuvo además que los fiscales de la causa Vialidad “no vieron que había una asociación ilícita” entre José López y empresarios relacionados con el macrismo como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. “Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’, tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas”, dijo Fernández de Kirchner, quien agregó que no tiene la más “mínima duda” de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios.

Cristina Kirchner además aseveró que “se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron. No leyeron las pruebas que consta de 9 mil fojas”.

“Ustedes huyen”

La vicepresidenta cuestionó además al dirigente de Juntos por el Cambio y representante en el Parlasur, Fabian “Pepín” Rodríguez Simón, quien “se encuentra hace más de 600 días prófugo” de la Justicia.

“Nosotros nos presentamos en la Justicia, Ustedes huyen. Ante la primera citación que tienen huyen”, afirmó la expresidenta.

Así lo afirmó la ex mandataria y actual Vicepresidenta al ejercer por YouTube su “derecho de defensa” desde su despacho en el Senado de la Nación, luego de que el tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz rechazara su pedido de ampliación de indagatoria tras la exposición del alegato de los fiscales.

El acompañamiento

Tras conocerse el alegato de la fiscalía y la decisión del tribunal de no permitir el pedido de la vicepresidenta, mientras Cristina Kirchner anunciaba que hablaría este martes, los militantes comenzaron a llegar a su casa del barrio porteño de Recoleta, donde realizaron una multitudinaria vigilia que se extendió hasta que salió de su vivienda rumbo al Senado, donde también fue recibida por sus seguidores, que parmanecieron en las afueras del Congreso durante su alocución.