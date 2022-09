Alberto promulgó la Ley de Promoción de la Industria Automotriz

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes la promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz, en la fábrica Ford de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Fernández habló en un acto en la planta de Ford, en General Pacheco, en el que ponderó que la ley, que fue “fruto del consenso” de distintos sectores. El Jefe de Estado ponderó el acuerdo entre trabajadores y empresarios para esta ley y el trabajo de diputados y senadores oficialistas y opositores. “Hay que animarse a dialogar, a encontrar consensos”, afirmó el mandatario.

Fernández afirmó que el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cometido el pasado 1 de setiembre fue “un cimbronazo” para la sociedad argentina y llamó a “trabajar juntos” y dialogar entre sectores que piensan distinto. “Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina, por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó”, dijo el mandatario.

“Lo que le pasó a Cristina debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos; no con los que piensan como uno”, afirmó el mandatario y agregó: “Si no, cuando emito un diálogo y excluyo a alguien, quiero imponer mi monólogo”.

La norma contempla beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031 y declara sector estratégico a la producción autopartista.

Además contempla beneficios para las inversiones automotrices, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que establece que el plazo se reducirá de seis a tres años y en el caso de la amortización de bienes de capital se reduce de cinco a tres años.

La iniciativa establece un conjunto de medidas de incentivo orientadas a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales.

La norma, a su vez, crea dos nuevas entidades: un programa de fomento a nuevas inversiones y el Instituto de la Movilidad.

El primero de los entes comprende tanto inversiones de capital como obras de infraestructura y beneficia tanto a terminales extranjeras como nacionales.

El segundo eje estratégico crea un instituto que tiene por objeto coordinar los distintos eslabones de la cadena de valor automotriz con el sector público, el de los trabajadores y el de innovación tecnológica.