Dady Brieva: “Cristina estaba muy regalada con su seguridad”

De la Redacción de Cntrapoder –

“Yo no vengo a la televisión a hablar de política, pero si me preguntás no me hago el estúpido”, afirmó este jueves el actor Dady Brieva durante una entrevista en Desiguales, por la TV Pública. De ese modo el artista defendió la postura de sus colegas que toman partido por algún sector político, comprometiendo a veces el éxito de sus carreras.

Dady aseguró también que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “estaba muy regalada con su seguridad” y criticó a “los medios que matan”. “Gobernar es ejercer el poder o morir en el intento”, disparó el humorista.

Atentado a CFK. “Yo sé de seguridad porque toda mi familia era policía. Ya cuando Cristina viajaba, yo tengo un par de amigos que estaban con ella, la veían muy regalada con su seguridad”.

También hizo una fuerte crítica al Frente de Todos por la tibieza del apoyo a Cristina por parte de la dirigencia tras el atentado que sufrió, “¿sabés la diferencia que hay entre ellos y nosotros?, que cuando la agreden a Ofelia Fernández se tiene que defender sola, cuando me atacan a mi me tengo que defender solo, pero a ellos le tocan a uno, a cualquiera eh… al Mago sin dientes, a cualquiera, ellos salen en bloque, hasta con Fopea… el Barcelona son, suben todos, bajan todos; atacan como grupo comando y se defienden como ONG, atacan con el tanque y cuando se defienden ponen la bandera de la Cruz Roja. A veces quisiera ser del equipo de ellos, de lo bien que juegan”, afirmó el actor.

Medios. “Yo leo Clarín, miro TN y A24, ¿por qué ellos no intentan escuchar El destape?”, se preguntó para luego ampliar, “¿yo soy un artista K, soy una cucaracha me merece morirse de cánder y un hijo de puta, ¿por qué ellos no dicen ellos a qué sector representan ‘ni de un lado ni del otro’, andá a cagar…”, cuestionó.

Tampoco escatimó críticas al manejo de la pauta oficial por parte del Gobierno de Alberto Fernández, “no hay que darle pauta a un diario que te mata todos los días”, afirmó Brieva.

Frente de Todos. “No sé si todo el Frente de Todos venía con la idea de dar peleas. Acá la única que paga la mesa es Cristina. Ella es la que, si no se sienta en la mesa, no hay garantía de que algo se va cumplir. Volver mejores no era un título de un libro, era un título de campaña. Todos sabemos qué hay que hacer para que la cosa ocurra. Gobernar es ejercer el poder o morir en el intento”.