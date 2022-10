Lula inicia el camino al balotaje con un llamado a la esperanza

Sin tomarse un día de respiro, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo este lunes su primer llamado a la esperanza con vistas al balotaje del 30 de este mes con un tuit en el que aseguró que va a ganar los comicios porque “el pueblo brasileño necesita, merece y tiene derecho a ser respetado nuevamente”.

“La esperanza del pueblo brasileño me emociona mucho. Por eso te digo que voy a ganar las elecciones, a recuperar el derecho del pueblo a ser feliz. El pueblo brasileño necesita, merece y tiene derecho a ser respetado nuevamente. ¡Vamos, buenos días!”, lanzó el candidato de izquierda.

A esperança do povo brasileiro me deixa muito emocionado. É por isso que digo para vocês que vou ganhar as eleições, para recuperar o direito do povo de ser feliz. O povo brasileiro precisa, merece e tem o direito de ser respeitado outra vez. Vamos em frente, bom dia!

