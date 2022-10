Manes acusó a Macri por espionaje ilegal y todo el PRO salió a cruzarlo

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron este lunes los dichos del diputado radical Facundo Manes, quien reinstaló la tensión interna de la coalición al afirmar que el expresidente Mauricio Macri “tiene que reflexionar” por haber “espiado a gente de su propio Gobierno” entre 2015 y 2019, una gestión que catalogó de “populismo institucional”.

“Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como ésta es romper la oposición”, publicó en su cuenta de Twitter el diputado de JxC Fernando Iglesias en referencia a las declaraciones que formuló anoche Manes al canal La Nación+.

Allí, el candidato a presidente mejor posicionado de la Unión Cívica Radical (UCR) -uno de los partidos que conforman JxC, junto al PRO y la Coalición Cívica-, profundizó la discusión interna de la coalición al decir que durante la gestión de Macri “hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que dejan en claro que espió a gente de su propio Gobierno”.

A su vez, legislador porteño y exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, rechazó a través de Twitter los dichos de Manes: “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes, ¿A quién te comiste?”.

Quien también criticó al neurocirujano de extracción radical fue el Auditor General de la Nación y representante del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, que calificó sus declaraciones como “un disparate”.

“Reconozco que Manes tiene legitimidad y derecho a querer representar a su partido. Eso no es suficiente para agredir a un hombre que fue presidente y mantiene un nivel de adhesión y liderazgo muy importante. El oficialismo está de fiesta con esto. Analizo esta situación como inconveniente”, sostuvo Pichetto en declaraciones formuladas a Radio 10.

En esa línea también se ubicó la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada, quien manifestó en Twitter su “repudio a las declaraciones demagógicas” de Manes.

Por su parte, la diputada de JxC Silvia Lospennato indicó estar “orgullosa” del Gobierno de Macri para responder los dichos de Manes.

“Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023, al que no le guste, que siga su rumbo”, resaltó Lospennato en redes.

Con un mensaje más breve, el dirigente de Republicanos Unidos Yamil Santoro disparó también contra el radical: “Sobra Manes”.

Pese a no formar parte de la coalición, el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei compartió en Twitter un fragmento de la entrevista a Manes y remarcó: “Después dicen que yo trabajo para que se rompan… muchachos, no me culpen de sus profundas divisiones”.

Durante su aparición televisiva, Manes fustigó la gestión de Macri, a quien invitó a “reflexionar” ya que “en su Gobierno -dijo- tuvo un populismo institucional”.

Y en ese sentido, agregó: “El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones”.

En su balance sobre el mandato de Macri (2015-2019), Manes señaló que Cambiemos fue “algo necesario” para “derrotar al kirchnerismo”, pero que “no tenía un proyecto de país y así terminaron”.

“Necesitamos discutir ideas y aliarnos para crear un proyecto de país y no para llegar al poder simplemente”, exhortó.

En contrapunto, el dirigente resaltó que la UCR “convoca a la modernidad y quiere un Estado transparente, eficiente, no corrupto y que asegure inversiones con confianza”.

“Hoy hay dos liderazgos. Uno es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Sergio Massa. Y hay otro liderazgo que es Macri donde está Larreta, donde está Bullrich. Creo que esa antinomia nos impide pensar un país”, completó.