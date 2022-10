El kirchnerismo busca discutir la eliminación de las PASO

De la Redacción de Contrapoder –

En los últimos días distintos referentes del oficialismo se sumaron al debate por el escenario electoral 2023 y una posible eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En ese sentido el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, reafirmó hoy que es “válido” discutir una posible eliminación del sistema dado que en el país “funcionan más como primera vuelta que como mecanismo de definición de candidaturas”.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar con un proyecto que elimine la instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

“Es delicado hablar del proceso electoral o de las candidaturas porque, aunque esté cerca, la situación económica y social es tan delicada que parece que uno se está saliendo del contexto. Pero esos procesos llegan y tienen que ver con el futuro de la Argentina”, afirmó Larroque.

En este punto, planteó que se puede “reflexionar y charlar respecto a la validez del instrumento o si su espíritu original se corrió”.

En ese sentido, Larroque consideró que “las PASO funcionan más como primera vuelta que como mecanismo de definición de candidaturas, por lo que es un debate válido”.

El funcionario también recalcó que en el sistema electoral argentino “ya existe la segunda vuelta”, en alusión a la existencia del balotaje en caso de que no se logre la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, en el caso de las elecciones presidenciales.

Con las primarias, opinó el dirigente, “terminamos haciendo dos elecciones para una cosa”, con lo cual definió como “válido” el debate, “máxime cuando la oposición mucha veces se expresó en ese sentido”.

Las declaraciones de Larroque se enmarcan en la misma línea que las de la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio, quien este fin de semana se refirió en declaraciones a Radio 10 al escenario electoral de cara a 2023.

Consultada sobre una posible eliminación de las PASO, Di Tullio subrayó: “Yo no me puse a pensar que se eliminen las PASO o no. A mí las PASO no fue una ley que me haya gustado votar, nunca me gustaron, no es un instrumento que me haya gustado. No se si es momento”.

El propio presidente Alberto Fernández opinó sobre el tema en el marco de su gira por Estados Unidos, cuando estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas. “Es un debate que está abierto y hay que ver cómo evoluciona”, expresó en respuesta a las declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien dijo que el debate “se tiene que dar en el Congreso de la nación”.

Varios gobernadores analizan por estas horas eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y desdoblar los comicios en sus territorios.

Los mandatarios provinciales ven opacadas sus chances de un triunfo electoral el año próximo si la imagen del Gobierno nacional no remonta y, sobre todo, temen por el impacto del ajuste fiscal ordenado por Sergio Massa en la obra pública, y es por esto que insisten en ambos reclamos. De hecho, el tema fue planteado ante el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en el último viaje que éste compartió con gobernadores a Estados Unidos.

Esta semana la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, evitó brindar precisiones acerca de una posible suspensión de las PASO al asegurar que el Poder Ejecutivo no debate en torno a la temática.

En la misma línea, señaló es tarea del Congreso de la Nación debatir y resolver la continuidad -o no- de las primarias. “Es un tema que debe tratar el Congreso, está abierto en algunas provincias, y eso se ve por la presentación de proyectos de algunos diputados y vamos a ver cómo se da”, afirmó Cerruti en declaraciones a Futurock al tiempo que informó que el presidente Alberto Fernández no debe opinar sobre todos los temas.

“El Presidente no es una rockola, no tiene que opinar sobre todos los temas. El tema de las PASO es una ley que cumplir, el presupuesto 2023 contempla el presupuesto para las PASO porque es una ley vigente y hay que armar un cronograma electoral y hay que tener presupuesto”, amplió.

Asimismo, continuó: “Si sucede, se debate y se vota otra cosa, el Gobierno verá qué tiene que hacer. No es un tema que esté en discusión en el Ejecutivo, es un tema que está en debate en varias provincias, de parte de algunos gobernadores y en el Congreso”.

Fuente Ambito Financiero