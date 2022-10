Se demora el anuncio de un bono de $50.000

Por Natalia Vaccarezza –

Tras conocerse los datos del aumento de la indigencia, el Gobierno se prepara para otorgar un bono a los sectores más vulnerables de alrededor de 50.000 pesos.

La presión para un nuevo refuerzo se incrementó luego del reclamo público de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien pidió “un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

Hace un mes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaba un mecanismo “de ayuda social para compensar el problema de la inflación”. Los fondos saldrán de lo recaudado por el dólar soja con objetivo que las personas sin empleo puedan tener acceso a la canasta básica alimentaria.

Cuándo anuncian el bono de 50.000 pesos

Según fuentes oficiales, el encuentro entre Massa y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, “aún no tiene fecha prevista”. En el entorno del tigrense, aclararon que “no descartan” que la reunión se realice en los próximos días.

Desde la Casa Rosada, señalaron que el Ejecutivo tiene “en el menú” el lanzamiento de un “tipo de refuerzo”. La portavoz, Gabriela Cerruti, dijo ayer que “todavía no hay nada definido” y que el tema todavía está “muy prematuro”.

La funcionaria aclaró que “están pensando en alguna forma de refuerzo de los ingresos, los planes sociales y salarios para ganarle a la inflación”.

En paralelo, el ministerio de Desarrollo Social, que conduce Juan Zabaleta, logró frenar las protestas de las organizaciones sociales de izquierda programada para el fin de semana largo con cortes en rutas de todo el país.

La Unidad Piquetera acampó la semana pasada durante tres días en la 9 de Julio en reclamo de un bono de más planes sociales. De la reunión se llevaron la promesa de la entrega de herramientas y un refuezo de alimentos en los comedores.

La suba de la indigencia, que en agosto llegó a los 2 millones de personas al ascender a un 8,8%, alertó a las autoridades nacionales y a las organizaciones sociales. La pobreza también alcanzó los más de 10 millones, es decir, un 36,5% de la población.

La ayuda económica se entregaría a las personas que no cobren ningún plan o programa social, y que no alcancen a cubrir la canasta alimentaria. La idea es que ese plus se cobre en tres cuotas en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Desde el kirchnerismo hay sectores que impulsan la idea de un bono parmanente o un salario universal. Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para crear una prestación monetaria mensual. También en Diputados existen iniciativas sobre el salario universal.