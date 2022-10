Axel: “La policía actuó de la peor manera”

De la Redacción de Contrapoder –

El gobernador bonaerense Axel Kicillof condenó esta noche la violenta represión policial que derivó en la muerte de un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, el jueves pasado, en el marco del partido ante Boca Juniors. “Lo que pasó fue algo espantoso, la policía está para proteger, no para agredir”, expresó Kicillof en declaraciones televisivas.

“La policía actuó de la peor manera y eso nos lleva a hablar de violencia institucional, pero quiero dejar muy en claro que mi gobierno, nuestro gobierno, no promueve la violencia institucional, no la protege, no la encubre, no la oculta ni la tolera”, agregó el gobernador durante una entrevista en el programa Conflicto de Intereses, en C5N.

“Nosotros tenemos cerca o más de tres mil espectáculos deportivos en un año, y lo que pasó acá fue muy particular, no es lo que ocurre siempre ni con la policía de la provincia de Buenos Aires ni en todos los partidos”, explicó.

“Apenas me enteré de lo que ocurría me puse en contacto con los ministros de Seguridad, Justicia y Salud para coordinar el operativo. Había ocho internados, tres con balas de goma, un muerto, y 30 mil personas que fueron a una fiesta deportiva y se les arruinó completamente, algo tremendo. Inmediatamente, decidimos apartar de la Policía al jefe del operativo, algo que comunicamos al día siguiente pero que decidimos en el momento”, agregó.

“Esa persona que inmediatamente echamos, y por eso digo que no encubrimos ni ocultamos nada, hoy está detenida”, dijo sobre el excomisario Juan Manuel Gorbarán, quien estuvo a cargo del operativo y este domingo se negó a declarar.

Kicillof se refirió además al desempeño del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuya continuidad en el cargo es cuestionada por figuras de la oposición y del propio Frente de Todos, y aseguró que el ministro no solo acompañó la determinación de apartar a Juan Manuel Gorbarán de la fuerza, sino también “a otro oficial más (el subjefe Alejandro Morinigo) y quien le disparó al camarógrafo de TyC Sports (el principal Nahuel Falcón)”.

“(Berni) dijo que la policía actuó mal e indicó algunos posibles cambios, pero es la Justicia la que va a decidir la cadena de mando. Una vez eso se determine, yo actuaré como se deba. De mi parte pido la máxima severidad. Berni no está acusado de ningún hecho de corrupción ni recaudación, trabaja con muchísima dedicación. Duerme en la central de policía, el compromiso lo tiene”, manifestó el gobernador.

Kicillof, además, no descartó que el violento accionar policial haya sido consecuencia de una posible interna dentro de la Departamental de la ciudad de La Plata, al mencionar los recientes cambios dentro de la fuerza. “Pero es la Justicia la que tiene que investigar a fondo qué desencadeno la represión y descubrir si esto fue un hecho puntual o si es algo que va a tender a repetirse. Yo voy a esperar los resultados”, indicó.

Sobre el accionar de la Bonaerense y sus antecedentes, Kicillof remarcó que es necesaria una transformación de la fuerza, pero aseguró que es algo “que no se puede solucionar inmediatamente”.

“Cuando yo asumo, no asumo pensando en que voy a Disneylandia o a manejar una universidad. Es esta realidad y es esta policía, a la que hay que transformarla. Y cuando digo que hay que transformarla, es por la imagen que tiene. Yo estoy dando la pelea para modificar las cosas”, indicó.

“Pero no es algo que se puede solucionar mágicamente, es un trabajo, no es cuestión de que en dos minutos se cambian todos los mandos y listo. Esto no se soluciona con un cambio de mandos, hay que marcar un rumbo y sostenerlo”, completó.

Por último, el gobernador se mostró crítico sobre “a forma en que la policía actúa en espectáculos deportivos rentables”.

“El club es quien tiene acordar el operativo y pagarlo. Entonces se determina la cantidad de agentes asignados, los cuales son reunidos de diferentes comisarias. Se arma un número, pero no un cuerpo que esté preparado para desarrollar esa tarea”, explicó.

“La idea es crear un cuerpo especial que se encargue de los operativos en espectáculos deportivos, con una retribución distinta por lo que hacen, con jefaturas claras. Esto tiene que estar más especializado y profesionalizado. Hasta el momento no se ha podido hacer porque apartar gente para esto significa retocar otros sectores”, argumentó.

Por último, y pensando en lo que serán los próximos partidos de fútbol en territorio bonaerense, destacó la prohibición del uso de gases lacrimógenos en espectáculos deportivos, “porque son trágicos acá y en otras partes del mundo”, manifestó.