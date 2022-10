Día de la Lealtad: El PJ Corrientes realizará un homenaje a Fabián Ríos

De la Redacción de Contrapoder –

En el Día de la Lealtad Peronista, la militancia del Partido Justicialista, de organizaciones sociales, sindicatos y centrales obreras; organizaciones de base y unidades básicas; colectivos de género; organizaciones estudiantiles, campesinas y de la economía social se congregarán en la Ciudad de Corrientes para homenajear al Ing. Roberto Fabián Ríos.

El acto-homenaje se realizará este lunes 17 de Octubre desde las 18:00 horas en Salta 663 de la Capital correntina. El encuentro reunirá a la militancia del Movimiento Nacional Justicialista, de partidos aliados y del Campo Nacional y Popular de toda la provincia de Corrientes. También participarán Intendentes, Concejales, Legisladores de Corrientes y de varias provincias; funcionarios nacionales y referentes del Consejo Nacional del PJ.

Recordarán su legado político y social, las obras trascendentales y la generación de derechos que protagonizó el Ex Intendente de Corrientes; ex Concejal y Ex Legislador provincial y nacional.

También colocarán su nombre al nuevo edificio que se levanta para la Sede del PJ Distrito Corrientes; obra que fue diseñada y comenzó a ejecutarse durante la Presidencia Partidaria del Ing. Fabián Ríos y cuya primera etapa se inauguró el 17/10 de 2018.

Fuente Prensa PJ Corrientes