Catalano: “No estamos enojados por la nueva ministra de Trabajo, sino porque la guita no alcanza”

De la Redacción de Contrapoder –

El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano aseguró este miércoles que, al contrario de la información que circuló en los últimos días, no les “enojó” el cambio inconsulto en el Ministerio de Trabajo, aunque no se ahorró críticas a la nueva titular de la cartera, Raquel “Kelly” Olmos.

“No estamos enojados por la nueva Ministra de Trabajo, estamos enojados porque la guita no alcanza. La ministra asumió diciendo que no sabe si los salarios le van a ganar a la inflación. Y ella tiene que garantizar que así sea. A mí no me preocupa que no nos consulten, sino que no entiendan que los cambios en el gabinete tiene que mejorar la situación, no sostenerla”, sostuvo por AM750.

En este sentido, consideró que el país vive un momento crítico, donde “el pueblo no tiene más tiempo” y pesa la inminente amenaza de una derrota electoral el año que viene.

“Necesitamos una armonía política para tener una propuesta competitiva para el año que viene. Sobre todo por las declaraciones de los actores que están enfrente, que ya hablan de recortes, de privatización. Plantean asumir y de manera inmediata provocar una crisis social enorme”, afirmó.

Esta armonía aborda muchos sectores, entre ellos, al sector sindical, que se encuentra fuertemente dividido en su cúpula. “El año pasado hicimos el 17 de octubre con las madres y la CGT lo hizo el 18, porque caía el día de la madre. Ahora también van a haber dos actos. Una parte se va a encerrar en Obras. Y la CGT con la que venimos articulando la resistencia al macrismo vamos a ganar Plaza de Mayo”, explicó Catalano.

“¿Por qué nuestro espacio político no genera situaciones de defensa? La reforma judicial no sale, no terminamos de resolver la Corte Suprema, no nos metemos con los grupos económicos, las paritarias son malas. Salvo que estén en Narnia, estamos en un problema serio”, finalizó Catalano.