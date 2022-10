Morel reconoció nuevos pagos millonarios y reveló que lo contrató Rossana Pia Caputo

Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad –

Jonathan Morel, el cofundador del violento grupo antiK Revolución Federal, reconoció en diálogo con El Destape que él, su socia y su ex pareja recibieron pagos millonarios por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente.

Morel no quiso precisar los montos, que según pudo averiguar este medio suman un total de casi 7 millones de pesos. Pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos. Los datos son cada vez más sospechosos: Rossana Pía Caputo declara su domicilio en Recoleta: ¿qué hacía contratando una carpintería en Boulogne?