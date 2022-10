Kicillof: “Cristina reúne todas las condiciones para ser presidenta”

De la Redacción de Contrapoder –

Aunque consideró que todavía “falta muchísimo” para definir las candidaturas, el gobernador Axel Kicillof sostuvo este martes que la vicepresidenta Cristina Kirchner “reúne todas las condiciones para ser Presidenta” y se mostró así a favor de una posible postulación de la vicepresidenta en 2023.

El gobernador analizó la estrategia electoral de cara al año que viene, habló de la oposición y también de la situación del Frente de Todos y, en ese marco, fue consultado por una posible candidatura de Cristina Kirchner, pese a que el diputado nacional Máximo Kirchner, casi descartara el lunes que su madre vaya a presentarse en el próximo turno electoral. “Cristina conduce el movimiento político más importante del país y reúne todas las condiciones para ser Presidenta. El pueblo es el que decide de las candidaturas y creo que la cuestión de las candidaturas está lejos todavía”, explicó en una extensa entrevista con El Destape Radio.

“Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce”, señaló el gobernador y aclaró: “La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle”.

El mandatario dijo, de todos modos, que existe ya una suerte de “clamor” de distintos sectores de la sociedad para que sea la candidata y vaya por un tercer mandato. “En la Plaza de Mayo cantan ‘Cristina presidenta’, aparece en las paredes. Hay un deseo de sectores muy grandes que no tienen la responsabilidad política de estar en la mesa, pero uno ve que hay un empuje, una voz, que empieza a decir Cristina 2023. Se observa y se nota. Tienen el derecho, la voluntad de expresarlo”, remarcó, pero aclaró que “finalmente quien decide es el pueblo las candidaturas, y después su conducción define las listas”.

En otro orden de cosas dijo que el Gobierno debe “pasar urgente a la etapa redistributiva”, y explicó, “Si esto no se hace, se corre el riesgo” de que los sectores del poder concentrado acumulen la riqueza generada durante estos meses de recuperación y “empiecen a buscar una salida especulativa” para mantener sus ganancias, vaticinó.

Kicillof sostuvo que luego de la pandemia comenzó a generarse en el país un período de recuperación de los sectores productivos como nunca antes. “Hay más riqueza, pero cuando uno mira cómo se reparte es más desigual y regresiva”, y en este sentido sostuvo que “una situación de crecimiento sin distribución es peligrosa para el sistema económico”.

“Cuando se acumula el excedente en la punta de la pirámide, se empieza a buscar una salida especulativa” que genera “factores de inestabilidad y frena la continuidad del crecimiento”. Por eso, agregó, “hay que pasar urgente a la etapa redistributiva que mejore los ingresos de los sectores populares y clases medias”.

El gobernador también habló de su propia candidatura por la reelección y aseguró que “falta mucho” y que ahora está dedicado a la gestión y abocado a la transformación, recuperación y problemáticas de la provincia. “Siempre se baraja la relección pero sería prematuro y además, a destiempo. Creo que la gente está viviendo el día a día y en eso hay que dar una solución y respuesta, siempre explicando las dificultades que hay”, planteó tras enumerar las dificultades económicas que dejó el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, la pandemia y ahora la guerra en Europa.

Pese a la crisis económica, Kicillof aseguró que lo que ofrece Juntos por el Cambio es “un caos total, es una política de shock” y, tras repasar todo lo que Macri prometió y no hizo en su gestión, concluyó: “La disyuntiva que viene es la derecha o los derechos”.