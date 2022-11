Alberto: “Hay salarios postergados y vamos a tratar de ir en su auxilio”

Por Melisa Molina –

Cuando caía el sol en París y la tarde otoñal se comenzaba a tornar fría, el presidente Alberto Fernández le puso una pausa de media hora a su gira y se dirigió a la embajada argentina en esa ciudad –un edificio estilo Belle Époque muy bien conservado– para conversar con los periodistas acreditados que lo acompañan durante su viaje. El mandatario no solo hizo un balance de su estadía en Francia, donde participó del Foro por la Paz y compartió seis actividades con el presidente galo, Emmanuel Macron, –la mayoría de ellas enfocadas a intentar buscar caminos para detener la guerra entre Rusia y Ucrania– sino que también se tomó unos minutos para hablar de los temas más calientes de la agenda argentina.

Fernández confirmó que el gobierno entregará un bono de fin de año para los trabajadores registrados, aunque no especificó el universo que alcanzará ni el monto y volvió a intentar dar por cerrada la discusión sobre las PASO a menos de una semana del discurso que dará la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el día de la militancia. Ambos temas son un asunto de disputa al interior del oficialismo.

Luego de su estadía de tres días en la ciudad de las luces –que en este momento debería cambiar su nombre porque, por el faltante de energía provocado por la guerra, a las doce de la noche todo queda a oscuras– el Presidente viajará unas 20 horas en avión con destino a la isla de Bali, Indonesia, donde participará de la cumbre de líderes del G20. Allí se volverá a juntar con Macron y con los líderes del G7; tendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y otros presidentes por el Programa Mundial de Infraestruturas; una bilateral con su par chino, Xi Jinping y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

– ¿Por qué el Gobierno optó por un bono para los trabajadores y no por la suma fija que venían reclamando otros sectores del oficialismo?

– Porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente e interferir con una suma fija a los salarios más bajos generaría muchos problemas. La mayoría de esos salarios están en los municipios y en los pequeños comercios, y el riesgo es generarles un problema fiscal. Los pequeños comercios lo resolverían pasando a sus empleados a la informalidad. Lo que tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y confiamos que el método de la paritaria es el adecuado. En la emergencia, llegando fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y vamos a tratar de ir en su auxilio.

– ¿Cuándo será?

– Cuando lleguemos a Buenos Aires lo veremos.

– Se va a cumplir un año del acto del Día del Militante en el que planteó dirimir las candidaturas en una gran interna. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Confía en sus posibilidades de ser reelecto?

-Yo pensé que en París íbamos a evitar estas cosas, pero veo que ni París me hacen evitar estas cosas. Lo que dije el 17 de noviembre es lo que creo. La idea que tuvo Cristina (Kirchner) de crear las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que estos no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Valoro mucho eso y lo defiendo desde siempre. El resto son especulaciones. Falta un año. Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo, hundieron a vastos sectores de la sociedad en la pobreza y endeudaron al país durante generaciones. Haré todo lo que deba hacer para que eso no ocurra.

-Con respecto a la guerra en Ucrania y sus conversaciones con Macron: ¿piensan llevar una propuesta concreta al G20? ¿Piensan viajar a algún punto del mundo para encontrar a las dos partes y ver si se puede llegar a un acuerdo?

-No debe ser una propuesta de un país individual sino más amplia. La discusión debe salir del hemisferio Norte y trasladarse a todo el mundo. La FAO preanuncia una hambruna que va a alcanzar a 300 millones de habitantes y la mayoría de ellos son del hemisferio sur. Tenemos que salir de la lógica bélica de dos que se pelean y buscar una solución global. Todas las partes, además, deben asumir el compromiso de no usar armas nucleares y no bombardear centrales energéticas. Gracias a Dios con Macron nos entendemos muy bien y confío poder dar algún paso en ese sentido en el G20.

-En Bali tendrá una reunión con Kristalina Georgieva, ¿va a tratar el tema de los sobrecargos y una posible reducción? ¿El FMI va a crear, como hizo con la pandemia, un fondo de emergencia?

-En la última charla telefónica que tuve con ella le planteé esas dos cosas. Le hice notar cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo, no solamente a Europa. También le volví a plantear la necesidad de que, de una vez por todas, se revisen los sobrecargos que son mecanismos muy injustos que afectan a los países más castigados por las deudas y que en la Argentina, además, es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable. A Macron le volví a plantear lo mismo. Le pedí que Francia nos acompañe con el planteo y le recordé que los sobrecargos también los está pagando Ucrania. Este es un muy buen momento para que, como Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas del Fondo sean revisados a partir de lo que ha ocurrido con la guerra.

-Cecilia Todesca es la candidata argentina para la presidencia del BID. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿cómo viene la negociación en términos regionales?

-Fuimos muy críticos de la actitud de EEUU cuando puso a Mauricio Claver Carone de presidente del BID. Rompió con una tradición porque, desde su creación, la presidencia estaba en manos de países latinoamericanos. Siempre quise que viniera por una decisión del gobierno americano el dejar sin efecto esa propuesta y volver a llamar a elecciones, pero no ocurrió. El presidente que propuso los EEUU se fue por otros motivos. El BID fue creado en el 59 y la Argentina es uno de los principales accionistas, los segundos después de EEUU. Sin embargo, nunca presidimos el BID. Tenemos los merecimientos necesarios y es importante que la candidata sea mujer. Estamos conversando con los líderes de la región porque no se trata de imponer un candidato, sino de lograr un consenso.

-En la reunión que mantuvieron usted, Macron y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con los negociadores de Venezuela se habló de terminar con los bloqueos económicos y las sanciones. Estados Unidos tiene allí un rol clave ¿hubo contacto con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado o con la Secretaría del Tesoro?

-El Consejo de Seguridad de Estados Unidos sabe perfectamente mi posición en este punto y cuál ha sido mi planteo respecto al tema. Ayer logramos que vuelvan a sentarse a una mesa los que tienen que discutir, los venezolanos. Si los venezolanos se ponen de acuerdo se van a dar cuenta las dos partes, una de las partes lo tiene más claro que la otra me parece, que las sanciones económicas no afectan centralmente al gobierno de Venezuela sino al pueblo de Venezuela. Las sanciones económicas no son solo de los Estados Unidos. El viernes, por ejemplo, la Unión Europea prorrogó las sanciones a Venezuela. Necesitamos que todos revisen este tema y que las partes que sean los venezolanos los que pidan que le devuelvan a Venezuela los recursos que le han quitado.

-¿En la última conversación que tuvo con Jake Sullivan, el principal consejero de Seguridad de Biden, trataron el asunto y ellos están proclives a avanzar?

– No, la última conversación que tuve con Sullivan no versó sobre el tema Venezuela. De cualquier manera, entiendo que es un tema complejo para Estados Unidos y también hay que respetar los tiempos de ellos. Espero es que Estados Unidos, como nosotros, tenga vocación de que en Venezuela se recupere la convivencia democrática y la plena institucionalidad.

Fuente Página/12