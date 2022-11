El fiscal Pollicita acusa a Morel y a Sosa por incitar a la violencia contra periodistas y dirigentes políticos

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann –

El fiscal Gerardo Pollicita pidió volver a tomarles declaración indagatoria a los fundadores de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa esta vez por amenazas e incitación a la violencia colectiva, y al segundo también por resistencia a la autoridad. Hasta ahora habían sido procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por el delito que castiga a quien organiza o forma parte de agrupaciones que buscan “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Lo que sucede es que la fiscalía incorporó a la investigación otros ataques y acciones contra: las legisladores porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Maia Daer; al periodista Víctor Hugo Morales y el canal C5N; la titular del Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; y los manifestantes que iban a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su vivienda en Recoleta. La fiscalía y el juzgado ya señalaron que los hechos y discursos de violencia protagonizados por este grupo neonazi colaboraron con un clima que tuvo su máxima expresión en el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

El papel de Morel y Sosa

“La actividad descripta con relación a Sosa y a Morel debe ser contextualizada en la propia de la agrupación que organizaron con el objetivo prioritario aunque no único de que ´los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas´, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente la coalición política Frente de Todos”, dice el dictamen de Pollicita al que accedió Página/12. Aclara que las víctimas señaladas “vieron afectada su tranquilidad y libertad”.

El delito más grave, el de incitación a la violencia, prevé de tres a ocho años de cárcel (incitar a otros a que cometan delitos dolosos mediante el uso de violencia contra terceros); el de amenazas prevé de seis meses a dos años de cárcel, a quien “hiciera uso de amenazas con el propósito de alarmar o amedrentar a una o más personas”. En la actividad de Revolución Federal, como es conocido, se combinan las expresiones, en especial de Morel y otros participantes, en charlas en vivo en Twitter Spaces donde había hasta 2000 personas conectadas, pero también con sus protestas violentas en la calle. De hecho, en su charlas todo el tiempo se llaman a “pasar a la acción”.

Según Pollicita tanto Morel como Sosa tuvieron conductas específicas que “alteraron la tranquilidad de la sociedad, generando despliegues de organismos de inteligencia y refuerzos de seguridad de funcionarios” y se habían iniciado expedientes que se acumularon. Respecto de Morel recuerda algunas de sus expresiones reiteradas alentando a la persecución, al odio y la violencia como “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina van a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas….!” Como reveló este diario, todas las conversaciones en redes sociales en agosto, el mes previo al atentado, están plagados de frases como “hay que matarlos”, en alusión a la vicepresidenta, al presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner, otros dirigentes y los manifestantes que daban apoyo a CFK. Los integrantes de Revolución Federal, dice el dictamen, actuaban con “conocimiento y voluntad”. También se reitera la advertencia de “vamos a prenderles fuego”, reforzada por el símbolo que usan, el de una antorcha. Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando sobre la pista financiera ligada a Caputo Hermanos.

Los nuevos hechos bajo la lupa

*Amenazas a las legisladoras porteñas del Frente de Todos el 4 de julio ultimo, Claudia Neira y Maia Daer. Fue cerca de la Casa Rosada, cuando se hacía la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. Morel estaba en el grupo que les gritaba: “ladronas”, “hijas de puta” “¿Por qué no se van del país, putas, putas de mierda?” “¿Por qué no se van con Cristina?” “Chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno”, gritaba particularmente Morel. Daer también contó que alguien la escupió. También las filmaban. Morel las identificó como kirchneristas. Daer dijo que “saber que nos tienen identificadas me generó temor”. Hay filmaciones y videos de la Ciudad. Los testigos contaron que “estaban sacados, a todos los que salían de la Casa Rosada los corrían, los insultaban, les escupían y les pegaban con el cartel que tenían en la mano”.

*Incitación a la violencia colectiva por parte de Morel contra el periodista Víctor Hugo Morales y el canal C5N, el 19 de agosto de este año desde la transmisión por Twitter Spaces que Revolución Federal llamó “No llegan a diciembre” . Morel mostró un tramo de un programa donde estaba Víctor Hugo y comenzó a lanzar insultos y amenazas hacia él y hacia el canal. “Está hablando este viejito hijo de puta ¿Cómo se llama este, el que relato la salida del vuelo por las vacunas? El hambre de poder, a ver qué dice este hijo de puta…” Luego Morel hace una especie de puesta en escena, donde se escucha a Víctor Hugo y Morel le responde. En un momento dice: “lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que… viejo pelotudo”. “Prendería fuego C5n. Y agradecé que somos sesenta, si somos doscientos, pero desaparecen, uno por uno desaparecen”. “Ahora tienen terror, cuando les decís que los odiás”, se relamía.

*El 22 de agosto, en medio de una pelea originada ante una provocación de Revolución Federal contra gente que iba a dar apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, Leonardo Sosa forcejeó con un policía que quiso frenarlo cuando intentaba tirar trozos de vallas contra los manifestantes y, según el agente, le lanzó golpes de puño. Estaba Morel también, pero se hizo a un lado.

*La amenazas a Victoria Donda, la titular del Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, que Morel profirió en las inmediaciones de la Quinta de Olivos el 25 de agosto en una manifestación. Se filmó en Instagram diciendo: “Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta, le vas a ir a tocar el timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya” . El video tuvo 3400 reproducciones. Donda declaró que estaba atemorizada, que parte de su temor era que alguien del grupo atentara contra ella o su familia y que además Morel está vinculado con personas “decididas a cometer cualquier tipo de delito”.