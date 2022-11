De la bomba al Chasquibúm

Por Horacio Verbitsky –

Por si quedaban dudas, Mr. MaGoo volvió a elegir el día de un acto de Cristina para arrojar un explosivo mediático, lo cual mide la desmesura del aprecio que siente por sí mismo. Pero si el 1° de julio su renuncia al Ministerio de Economía fue una bomba, el 17 de noviembre sólo detonó un chasquibum. Tuvo el cuidado de hacerlo ante el relator de partidos de fútbol Pará Pará, protagonista de historias azucaradas en revistas del corazón, incapaz de una repregunta medianamente informada y especialista en operaciones mediáticas, siempre con la misma destinataria. Luego de tres años de halagos y obsecuencia, Mr MaGoo centró sus críticas en la Vicepresidenta y en su hijo, Máximo Kirchner, a quien destrató como chico caprichoso, y les atribuyó responsabilidad en la crisis económica, por no haberlo apoyado en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Pero ya ni así goza de la simpatía del Presidente Alberto Fernández, que fue la víctima principal de ese pasaje de bravura del ex ministro a quien había defendido más allá de lo razonable.

Mr MaGoo también anunció que se propone actuar en la política argentina y recitó las tres banderas del justicialismo como su credo. Sus primeros pasos en el Conurbano bonaerense cuando aún era ministro, fueron caminatas organizadas por el Movimiento Eguita. Fueron promocionadas por Infoemba, que le atribuyó a un eguitero esta frase tan fantástica como los personajes involucrados: “Si el kirchnerismo lo sigue atacando así, lo van a hacer candidato a Presidente”. Pero cuando renunció lo acompañaron hasta la puerta del cementerio.

El jueves el Movimiento Eguita apenas participó con una delegación simbólica de 30 militantes y sin dirigentes nacionales conocidos en la movilización en homenaje a Hebe de Bonafini. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo había sido frontal con ellos. Cuando cumplió 93 años, en diciembre de 2021, alertó contra “los ranchitos aparte, que terminan siendo Randazzo”, y en abril de este año, siempre apasionada de la hipérbole, los calificó de “cáncer para la sociedad”.

Cuesta creerlo. Antes de ayer con Randazzo, ayer con Guzmán. Eso sí que es estar perdido. Hoy ni siquiera la conducción eguitera sostiene en forma abierta la lapidación de Cristina. Papá Noel, su segundo en el Ministerio de Desarrollo Social, Alejandro Gramajo, El Peluca, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el dirigente de San Martín, Leonardo Grosso, pidieron una audiencia con la Vicepresidenta, quien los recibió en el Senado. Lo hicieron porque no pueden soportar una confrontación sin que se les parta una base social que idealiza a la conductora que ellos detestan. El randazzismo sin Randazzo (Wado dixit) no es una opción para quienes basan su política de poder territorial en la disposición de abundantes recursos estatales. La presencia en el estadio Maradona de La Plata de la enemiga jurada del punto aparte, Victoria Tolosa Paz, las de Mariel Fernández y Grosso, y la entrevista laudatoria a la Vicepresidenta de Juan Manuel Abal Medina (h) en la señal de noticias por cable del turista qatarí Víctor Santa María, fueron anticipo y complemento de esa capitulación. El Partido de los Comunes debería servir para negociar espacios en las listas, amenazando con ir por fuera si les niegan las PASO en La Matanza, donde una curiosa denuncia contra Fernando Espinoza por abuso sexual, coincide con el desafío electoral de Madame Pérsico. Pero están resignados a que Cristina retiene la centralidad en el FdT y que sólo ella decidirá las candidaturas a la presidencia y a la gobernación bonaerense, cualquiera sea el mecanismo formal que rija. Quedan pocos que aún no lo hayan advertido.

El martes 19, Papá Noel bailó durante media hora en la cuerda floja, durante una entrevista con Iván Schargrodsky en el programa El fin de la metáfora. Explicó que están organizando un partido político para discutir el modelo de país, cosa que atribuyó al consejo de meter la conflictividad social en la política que Néstor Kirchner le dio en junio de 2003, aunque no explicó por qué recién lo puso en práctica 19 años después. Reiteró su posición en favor de realizar las Primarias Abiertas y no descartó la presentación del actual Presidente Alberto Fernández, aunque ya no la afirme como idea propia. “Hay preocupación por la próxima elección, parece que militamos la división del FdT, que es militar la derrota, tenemos que militar la unidad”, dijo. Defendió su conducta durante el gobierno de Maurizio Macrì, con el curioso argumento de que sus “320 movilizaciones” le impidieron ajustar (sic).

El periodista le preguntó por qué Cristina suele criticarlos, y lo atribuyó a problemas de relación. “Somos muy difíciles. Sacamos las cosas a las patadas y en política no se puede”. Agregó que conversa con Máximo Kirchner, a quien respeta “por lo que hizo el día de la muerte de Néstor Kirchner, de pie frente al cajón con los brazos cruzados, y, para defender a su vieja, comenzó a organizar una fuerza política, que es muy potente. Y él respeta lo que hicimos nosotros. Es lógico que nos juntemos, y no está mal que tengamos discusiones”. Su desfasaje cronológico es de cuatro años: Kirchner murió en octubre de 2010, y La Cámpora comenzó a organizarse en 2006, cuando el aún Presidente decidió que no buscaría la reelección y estimuló el surgimiento de un agrupamiento juvenil. También eludió una pregunta sobre la candidatura de Cristina:

—Quiero que ganemos. Estamos muy mal. No ayuda que Máximo Kirchner o yo definamos antes de tiempo, con la militancia que expresamos. Sería dar una ventaja. La que tiene más capacidad de ordenar es Cristina, no vamos a ponerle palos en la rueda. Yo no elegí a Scioli ni a Alberto, ni siquiera voté por Néstor Kirchner. Pero desde que estuvieron hicimos todo lo posible por apoyarlos. También ahora vamos a apoyar al candidato que esté en las mejores condiciones para ganar.

Piedra libre para Mr. MaGoo

Quienes le respondieron al ex ministro de Economía fueron un precedesor y un sucesor en el cargo, Axel Kicillof y Sergio Massa. Kicillof refrendó con su autoridad como ex ministro, gobernador y asesor de Cristina en temas económicos, lo que El Cohete publicó en exclusiva hace nueve meses: que Guzmán le ocultó a él, a Cristina y al Presidente Alberto Fernández, que el acuerdo que estaba negociando con el FMI no era una reestructuración que postergaría los pagos de la deuda contraída por Macrì sino una refinanciación, es decir un nuevo préstamo, con intereses y condiciones adicionales.

Guzmán repuso que eso “es obvio, se da por supuesto. El FMI no reestructura sus préstamos. Los refinancia”. El Presidente respondió: “Obvio para vos. Yo soy abogado y recién me entero”. Aún no han pasado tres trimestres desde la firma del Acuerdo de Facilidades Extendidas y ya es ostensible que implica las condicionalidades que Mr. MaGoo negaba y le hizo negar al Presidente. La deuda con el Fondo, sumada a la refinanciación con los acreedores privados, es impagable. Hace 40 días, Massa le anticipó al Cohete que temía una nueva corrida cambiaria antes de que se iniciara el campeonato de fútbol en tierras árabes, tal como ocurrió, e incluso preveía enfrentarlo con un plan de estabilización que incluyera un acuerdo de precios y salarios hasta la finalización del verano.

Un consenso sin disidencias es que frenar la escalada inflacionaria es condición necesaria para mejorar el poder adquisitivo del salario y para competir con alguna probabilidad de éxito en las elecciones presidenciales. Cristina comenzó a plantearlo a fines de 2020, pero hoy ni Alberto lo discute. En el enrarecido clima de estos meses, tres consultores sorprendieron con sus planteos:

Carlos Melconián (quien, según Patricia Bullrich forma parte de su equipo económico junto con Luciano Laspina) dijo en Uruguay que el acuerdo con el FMI es incompatible con un buen desempeño electoral del gobierno que intente cumplirlo, ya sea el de Macrì en 2019 o el actual ahora. En su característico tono coloquial dijo que por eso rechazó el ofrecimiento de Macrì de hacerse cargo del Ministerio de Economía. «Un presidente y un ministro, con Lipton al lado, toman mate. (…) ¿Qué voy a hacer si el programa lo hacen ellos?», le respondió. Asombrado, Macrì le dijo que Trump le había concedido el mayor préstamo en la historia del FMI para ayudarlo a ganar las elecciones, pero Melconián le explicó que el resultado sería el opuesto. Aún bajándole la espuma Melconián, que necesita compulsivamente mostrar que se las sabe todas y que quien no lo escucha pierde, el relato es significativo.

Gabriel Rubinstein. Durante la gira de Massa junto con el presidente, el viceministro de Economía dijo en un simposio de contadores que había atraso cambiario y volvió a postular una devaluación, como ya lo había hecho en el paper confidencial que le envió a Cristina antes de ser designado por Massa. Ponderó los superávit gemelos obtenidos por el kirchnerismo (que atribuyó al ex ministro Roberto Lavagna) y advirtió que si la devaluación que pregona se hace mal, se repetiría el Rodrigazo de 1975.

Emmanuel Álvarez Agis. En distintas presentaciones restringidas, pero también por televisión con Berco, propuso para frenar la inflación una fuerte devaluación, un aumento de retenciones, tarifas y salarios y un congelamiento general por seis meses. En un pasaje autorreferencial dijo que si en diciembre de 2019 le hubieran ofrecido el ministerio de Economía lo hubiera aceptado, ya fuera para romper con el Fondo y ponerse el casco o para renegociar un acuerdo rápido desde la fortaleza de aquel momento. Pero que no lo asumiría ahora, luego de tres años “pelotudeando y perdiendo dólares”, en lo que considera una gestión desastrosa de divisas, para llegar tarde y mal a un acuerdo que no se puede cumplir. Dice pelotudeando y desastrosa y pone cara de fuego amigo.

Massa ignoró a Melconián, zamarreó en privado a Rubinstein y en público a Álvarez Agis y reiteró que hará todo lo necesario para evitar una devaluación. En un encuentro con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), advirtió que en tal caso no sólo se depreciarían los salarios, sino también el valor de las empresas de sus anfitriones. Parece un mensaje dirigido a los peces chicos y no a los tiburones que llevan casi medio siglo transnacionalizados y dolarizados, por lo cual la devaluación no merma sino que aumenta sus ganancias. Curioso, porque Massa los conoce bien: en 2013 el CICYP lo apoyó en forma explícita en su excursión electoral y en 2019 su actual presidente, Marcos Pereda Born, al mismo tiempo vicepresidente de la Sociedad Rural, fue el principal aportante a la campaña electoral de María Eugenia Vidal, con más de 5,6 millones de pesos, entre donaciones personales y de sus empresas.

El 11 de noviembre, la Comisión Nacional de Valores actualizó al 30 de septiembre los balances de las empresas que cotizan en bolsa. El Centro de Economía Política (CEPA, que el viernes festejó su décimo cumpleaños) convirtió esos resultados en dólares, con el promedio del dólar oficial de cada periodo, para Arcor, Molinos, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol (nueve meses de 2022) y Aluar, Ledesma, La Anónima (junio-septiembre 2022, es decir el trimestre de mayor aceleración inflacionaria). En las nueve empresas mencionadas, las ventas

crecieron un 79,5% interanual en dólares.

Si sólo se consideran las alimenticias (Arcor, Molinos, Ledesma) y de comercialización de alimentos (La Anónima),

el incremento de sus ventas fue del 92,2% interanual en dólares.

El resultado operativo representa lo que sucedió con el giro principal del negocio (es decir, la evolución de una actividad económica), sin incluir el costo de financiamiento. Para el conjunto de las nueve empresas, esas utilidades crecieron

40,3% interanual en dólares.

Si sólo se consideran las alimenticias (Arcor, Molinos, Ledesma) y de comercialización de alimentos (La Anónima),

el incremento fue del 31,8% interanual en dólares.

Las únicas excepciones a la regla son Ledesma (cuyas ventas mejoraron el 82,8% entre 2021 y 2022, pero cuyo resultado operativo fue de -47,7%) y Aluar (sus ventas mejoran 73,3% en dólares aunque el resultado operativo en dólares se reduce -19,5%). En ambos casos, una de las razones es el aumento del Costo de la Mercadería Vendida, traccionado para Ledesma por un incremento de 180% del costo de reparaciones y mantenimiento y del 192% de energía y combustibles. En el caso de Aluar, la desvalorización de las materias primas y productos acumulados (el aluminio redujo su valor 11,1% en dólares entre julio-sept de 2021 y julio-sept 2022) incrementó el Costo de la Mercadería Vendida +109,8% en dólares, es decir, por encima de la variación de las ventas. Además, los sueldos y cargas sociales se movieron +91,9%, levemente por encima de las ventas (+73,3%).

Massa también dijo que algunos de ellos actuaban como cuervos ante los problemas del país. Tales palabras tienen un aire de familia con las que Raúl Alfonsín pronunció durante la exposición de la Sociedad Rural en 1988, cuando a los gritos llamó fascistas a quienes lo silbaron, pero accedió a eliminar las retenciones, como le exigían. Si a una definición tan crítica no le siguen medidas firmes para disciplinar a los aludidos, terminan por incitarlos a perseverar en la conducta incriminada. El nuevo dólar soja, anunciado el viernes y que se analiza en otra nota de esta edición, es una prueba adicional de eso. Hasta el 31 de diciembre, los grandes exportadores tendrán una ganancia adicional de 210.000 millones de pesos, cerca de los 250.000 millones que ya embolsaron con la primera versión de esa fiesta. En cambio, luego del almuerzo del viernes entre el Presidente y el ministro, no hubo anuncios sobre las prometidas mejoras para quienes sobreviven de su trabajo. Y el anunciado aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil no interrumpe la línea descendente que ese piso sigue desde hace demasiado tiempo.

La última versión de la política de precios anunciada va en la misma línea, de mejores intenciones que resultados: incrementará las ventas y las utilidades en las grandes cadenas comerciales, que son las adheridas al acuerdo, y aumentará los precios en los locales de proximidad, donde compran los sectores menos favorecidos de la sociedad. El propio ministro no parece convencido de que en el segundo trimestre del año electoral el IPC no pasará del 3% mensual. Por eso, hasta no verlo, ni hablar de candidaturas.

El intercambio automático

El logro del que se jacta Massa es el acuerdo que antes de fin de año suscribirán las autoridades tributarias de la Argentina y Estados Unidos, de intercambio automático de información con fines fiscales, ya sea a pedido, espontáneo o automático. Se basa en la ley estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FACTA por su sigla en inglés) y culmina un largo proceso,

iniciado en 2011, cuando Cristina firmó la Convención en materia fiscal de la OCDE y el Consejo de Europa;

continuado con el acuerdo bilateral suscripto en 2016 por los gobiernos de Donald Trump y Maurizio Macrì, que entró en vigencia un año después; y

basado en el acuerdo bilateral de carácter de interinstitucional, suscripto en 2021 durante los gobiernos de Joe Biden y Alberto Fernández, entre la AFIP y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.

Concluido el trabajo técnico y obtenida la luz verde política, sólo resta la firma que pondrán los recaudadores de ambos países, dado que se trata de un acuerdo de reciprocidad. Cuando entre en vigencia, cada país informará sobre las cuentas de residentes del otro signatario en instituciones financieras de cada jurisdicción, con detalle de titular de la cuenta, monto bruto de intereses, dividendos y otras rentas percibidas. Su objetivo es “combatir el incumplimiento de los contribuyentes que utilizan cuentas en el extranjero sin declarar”, para “combatir el fraude fiscal que implica la pérdida de recaudación”. La información estaría sujeta a normas de confidencialidad y protección, que no se han divulgado. Tampoco se había dicho, hasta que Massa lo anunció en público, que implicará también un nuevo blanqueo, sobre los activos no declarados en el que lanzó el anterior gobierno hace cinco años. Su base podría ser el proyecto del senador Oscar Parrilli, de creación de un fondo nacional para cancelar la deuda con el FMI.

Algunas cosas se saben. Por ejemplo, el intercambio automático será anual, cada mes de septiembre, lo cual implica que la primera lista llegará un mes antes de las elecciones presidenciales y a menos de 100 días del cambio de gobierno, lo cual implica que el único beneficio posible para el actual gobierno estará en las presentaciones que se realicen por el blanqueo. Si con un gobierno amistoso como el de Macrì, que lo hizo al principio de su mandato, demasiados contribuyentes dejaron pasar la oportunidad, ¿por qué no ocurriría otro tanto con un gobierno en el que no confían y que está de salida? El argumento del temor al intercambio automático de información debe relativizarse, dado el tiempo que han tenido para mover sus activos a otras jurisdicciones. Y por aquello que aún se desconoce: el acuerdo, ¿comprenderá a los 50 estados de la Unión, o excluirá a aquellos que funcionan como guaridas fiscales?

Una investigación difundida hace un mes y medio por el Programa sobre Desigualdad y Bien Común, en el Institute for Policy Studies, señaló que 13 estados ya son, o están en proceso de serlo, fortalezas en las que la riqueza que evade impuestos puede prosperar en fideicomisos. Los mayores son Delaware, Nevada, Alaska y Dakota del Sur, donde se estima que se guarecen 575.000 millones de dólares oscuros. En Tennessee, Wyoming y New Hampshire habría no menos de 800.000 millones de dólares en las mismas condiciones; y en Rhode Island, Ohio, Missouri, Illinois, Florida y Texas unos 300.000 millones. Los investigadores de la institución Gabriel Zucman, Thomas Piketty y Emmanuel Saez estimaron que en 2021 había en total 5.626 billones de dólares (trillions) en fideicomisos y bienes raíces.

La semana pasada, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó una resolución impulsada por las 54 naciones africanas para “comenzar conversaciones intergubernamentales en la sede neoyorquina de la ONU sobre formas de fortalecer la inclusión y la eficacia de la cooperación fiscal internacional”. Esto implica trasladar a las Naciones Unidas el proceso de reforma fiscal que durante nada menos que diez años se ha estancado en la OCDE, sostuvo Dereje Alemayehu, coordinador de la Alianza Global por la Justicia Tributaria.

Milman sin capucha

Mientras, la ofensiva judicial contra la Vicepresidenta CFK prosigue a paso firme. La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó la recusación presentada por la querella pero delegó la investigación por la tentativa de homicidio en el fiscal Carlos Rívolo. No es para tranquilizarse. Rivolo fue uno de los protagonistas principales de la movilización que en 2015 procuró incriminar a la entonces Presidenta en la muerte del fiscal general Natalio A. Nisman, que se convirtió en el eje de la campaña electoral que culminó con la victoria de Maurizio Macrì. Y desde 2018 es el principal asistente de Carlos Stornelli en la causa de los Cuadernos Fénix, cuyo objetivo final de favorecer la reelección de Macrì se frustró por el desastroso manejo de la economía. La Cámara Federal (por el voto del juez Leopoldo Bruglia), confirmó el rechazo de la recusación de Capuchetti, pero le ordenó que profundizara la investigación sobre el ex secretario de seguridad y actual vicepresidente del bloque de diputados del PRO, Gerardo Milman y reevaluara el secuestro de los celulares de las asistentes del diputado, que mintieron sobre su presencia en el restaurante Casablanca, frente al Congreso. Una de ellas, la ex miss Argentina Carolina Gómez Mónaco, condujo la escuela de inteligencia de la Dirección de Inteligencia criminal durante la gestión de Milman, Patricia Bullrich y Macrì. La utilidad de tal secuestro, a 90 días del atentado es más que dudosa.

Milman también debe enfrentar otra investigación, a partir de la detención de María Luz Lanusse Peralta Ramos, quien manejaba un auto ajeno, del que no tenía documentos ni autorización. La mujer llamó a Milman, quien se presentó en el lugar y exhibió la documentación que lo autorizaba a él a conducir el vehículo, propiedad de la empresa metalúrgica Oliva, contratada durante el gobierno anterior para blindar autos oficiales, según reveló el periodista Mauro Federico. El episodio ocurrió a principios de año y trascendió porque el propio Milman denunció a los policías de tránsito que intervinieron. En el lugar, dijo que Lanusse era su esposa. La denuncia fue rechazada por la Justicia porteña que, a su vez, remitió los antecedentes a la Cámara de Diputados. El fiscal César Augusto Troncoso escribió que lo hacía “a los fines disciplinarios que correspondan”. No sólo deberá explicarlo a sus pares; también se abrirá una causa penal para investigar a cambio de qué la empresa de blindajes le cedió ese auto de lujo para su uso personal.

Brenda y Fátima

La querella que impulsan los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira también pidió que se investigue la información difundida por el Cohete el domingo 30 de octubre, sobre la presencia de Brenda Uliarte en una marcha de la agrupación Nuevo Centro Derecha, que dirige el patovica Hernán Carrol.

El abogado karateca de la Nueva Centro Derecha, Hernán Seivane, negó que fuera Uliarte, e identificó a la chica fotografiada en la Plaza de Mayo como Fátima Mercado. A simple vista, no es cierto.

La foto de Fátima Mercado proviene de las redes antisociales de la Nueva Centro Derecha. La de Uliarte, de su aparición como la antiplanera Ámbar en Crónica TV. No hay forma de hacer pasar a una por la otra, lo cual no quiere decir que Rívolo y Capuchetti estén interesados en seguir esta pista, que prueba la conexión entre los detenidos por el intento de homicidio y las agrupaciones como la Nueva Centro Derecha y los revolufederales, que claman ajenidad.