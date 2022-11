ATE advirtió que habrá paros de estatales si la Justicia condena a Cristina

De la Redacción de Contrapoder –

La Asociación de Trabajadores del Estado adelantó que harán un paro en caso de que el Tribunal Oral Federal 2 condene el martes a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, explicó que las medidas de fuerza son porque “la condena es un ataque a la democracia”.

“Después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está ante un pelotón de fusilamiento, decidimos parar el Estado, todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar. Con mucha preocupación porque es un atentado a la democracia y a nuestros derechos”. afirmó Catalano en una entrevista en El Destape Radio.

En las cuentas oficiales de ATE Capital convocaron al paro. “Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política”, escribieron en Twitter. Luego se cruzaron con los diputados Fernando Iglesias y José Luis Espert, que atacaron la medida de fuerza.

“Se pusieron nerviosos los gorilas. Habría que revisar ese registro de asistencia a Diputados, no?”, publicaron desde ATE.

La sentencia de Cristina Kirchner se dará a conocer el 6 de septiembre

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien hoy pronunció sus palabras finales, según se anunció al finalizar la audiencia.

En sus palabras finales que pronunció este martes vía Zoom, la funcionaria cruzó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. “Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido”, señaló. “Esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos”, adelantó.

En este juicio la Fiscalía pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la dos veces presidenta de la Nación, al acusarla de supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. La de hoy fue la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse durante este martes.

En la última audiencia del pasado viernes 25 habían dicho sus últimas palabras el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el dueño de “Austral Construcciones”, Lázaro Báez; el exsubsecretario de Obras Públicas nacional Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.