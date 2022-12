Alberto: “Me voy a poner al frente para que quien asuma en 2023 sea uno de nosotros”

De la Redacción de Contrapoder –

Al cumplirse tres años de su asunción como Presidente de la República, Alberto Fernández encabezó un acto en la Plaza Colón, ubicada en el contrafrente de Casa de Gobierno, donde hizo un llamado a la unidad del Frente de Todos: “Les garantizo que me voy a poner al frente para que en diciembre del próximo año, el presidente o la presidenta que asuma sea una de nosotros. No voy a permitir que vuelvan los que han puesto al país de rodillas”.

“Muchos dicen que soy un presidente timorato. Los liderazgos no se ejercen gritando sino convenciendo a todos y señalando el camino a seguir. Los líderes no están encima de su pueblo, marchan adelante del pueblo”, dijo Fernández en su discurso.

“Voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política”

“Voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política” de modo tal que se llegue a un acuerdo de unidad “que a todos incluya y que a nadie excluya”, enfatizó en el tramo final de su discurso, luego de hacer un rápido repaso por los principales desafío de su gestión iniciada en diciembre de 2019.

Además, lanzó un mensaje de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al sector del Poder Judicial que la persigue con causas enmarcadas en el lawfare: “Voy a ser más solidario con los compañeros y las compañeras injustamente perseguidas”, al igual que, afirmó, refozará su “reclamo de libertad a los y las que son injustamente perseguidas”.

“Compañeros y compañeras, comenzamos el cuarto año de nuestro gobierno. Empecémoslo con mucha fuerza, vamos a ganar”, enfatizó ante el aplauso del centenar de personas que se dieron cita en ese encuentro

“Que el Poder Judicial no ande en el Lago Escondido sino que se haga justicia”

“Para nosotros la República no es una palabra, es un valor donde todo tiene que funcionar bien”, un Poder Ejecutivo, otro Legislativo y otro Judicial “que no ande escondido en los lagos escondidos, sino que haga justicia”, afirmó el Presidente.

“Lo último que hubiera querido yo es tener una deuda con el FMI”, reconoció y destacó pero luego de las negociaciones entre el gobierno y ese organismo se logró cumplir con los acuerdos de pago “sin que los salarios se depriman” ni que los principales sectores de la administración pública “pasen a un segundo plano”. “Aumentó el presupuesto de Educación, Salud y Ciencia y Tecnología. Nos hemos puesto varas muy altas para cumplir, y las vamos a cumplir”, aseguró.

La pandemia y su impacto

“Hemos atravesado tormentas de las peores y hemos logrado de superarlas”, sostuvo Alberto Fernández durante el tramo de su discurso en el que recordó el impacto de la pandemia de coronavirus desde marzo de 2020. “No obstante, estuvimos entre los primeros países del mundo que empezaron a vacunar, con un programa de vacunación tremendo y maravilloso” gracias al cual el impacto de los contagios hoy “es menor que el de antes”.

Luego anunció que el próximo año la economía argentina “va a crecer no menos del 3 por ciento” y destacó que “desde que Néstor Kirchner fue presidente no lográbamos crecer tres años consecutivos, y (desde la llegada del Frente de Todos) lo logramos ahora”.

“La asistencia del Estado, para los sectores que lo necesitan”

“La Argentina es otra y tenemos que darnos cuenta”, y “más allá de lo que digan los diarios, nunca vamos a dejar de contener” a los sectores de menores recursos, prometió Fernández. “La asistencia del Estado, para los sectores que lo necesitan. Para ellos, todo”, remarcó.

Sobre el escenario estuvieron representantes de distintos sectores a los que el Gobierno colaboró con su desarrollo. “Ellos son los actores centrales. No son inventos ni hologramas. Son personas de carne y hueso que salieron adelante por el esfuerzo propio y un estado presente”, destacó el mandatario.

También estuvieron allí representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, gobernadores de varias provincias, el Gabinete de ministros en su totalidad, intendentes y representantes de pueblos mapuches con los que el gobierno nacional mantiene un diálogo abierto.

Durante el inicio del acto, un video institucional resumió las principales acciones de gobierno como el Gasoducto Néstor Kirchner, el lanzamiento del DNI no binario, construcción de viviendas y, entre otros, el extenso plan de contención de la pandemia de Covid-19 que afectó a todo el mundo no bien el Frente de Todos se hizo cargo del Poder Ejecutivo.