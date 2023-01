Texto completo del pedido de Juicio Político a la Corte

El pedido de juicio político a los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el Frente de Todos ingresó formalmente este viernes a la Cámara de Diputados. El documento hace foco, principalmente, en el fallo por coparticipación que benefició a CABA, en la autoimposición de Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura y en los escandalosos chats filtrados entre el secretario del presidente Horacio Rossati, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

El texto completo:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación…

RESUELVE:

Impulsar el juicio político del Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación, Dr. Horacio Rossati, y de los Sres. Jueces, Dres. Carlos Rosenkrantz,

Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño, en

los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.

FUNDAMENTOS

SRA. PRESIDENTA:

I.- INTRODUCCION:

Venimos por el presente, en nuestro carácter de Diputados y Diputadas de

la Nación, a solicitar la promoción de Juicio Político contra los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Horacio Rosatti, quien ejerce

la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos

Maqueda, por la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el

artículo 53 de nuestra Constitución Nacional, por los motivos y causas que ut

supra se expondrán.

Ab initio, cabe manifestar que la presente solicitud de apertura de Juicio

Político se fundamentará, además de en los argumentos vertidos en esta

instancia por quienes suscriben el presente proyecto, en lo expresado por el

documento suscripto por el Sr. Presidente de la Nación y doce Gobernadores y

Gobernadora de las provincias argentinas, texto que se adjunta y que este

proyecto hace suyo, atento a la elocuencia del mismo respecto de los hechos

que motivan la solicitud.

El juicio político cuya apertura se solicita es el procedimiento de destitución

excepcionalísimo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que en

referencia a esta Honorable Cámara de Diputados y Diputadas expresa, “Sólo

ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al

jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte

Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal

desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes

comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la

formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros

presentes”.

Su finalidad inmediata radica en que los funcionarios pasibles de él que

incurrieran en alguna de las causales taxativamente previstas no continúen en el

desempeño de sus cargos; el objetivo mediato es el ejercicio de uno de los

controles políticos interórganos efectuado por el Poder Legislativo, sobre el

Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Se lo denomina juicio “político” porque no es un juicio penal que persiga

castigar, sino separar del cargo a quienes incurriesen en alguna de las causales

taxativamente previstas por el constituyente.

Tal como observa Mario Midon, “..emerge como un a priori el definir la

verdadera naturaleza de éste juicio (político) que, por mezclar el derecho y la

política en tan singular conformación, no es un verdadero juicio, (al menos en la

acepción de causa judicial de que da cuenta el artículo 100 de la Constitución)

ni tampoco es acto de gobierno (en la versión de aquellos que escapan a todo

control judicial)…”, “…al tratar de determinar la verdadera esencia de ese juicio,

nos encontramos con un instituto que comulga con los caracteres de una causa

judicial, sin ser tal, y a la vez en mucho se sujeta a las reglas discrecionales,

propias de lo político. Esto aparece, por expresarlo de algún modo, como una

invitación de las ciencias sociales para conciliar los criterios de oportunidad y

conveniencia que pertenecen al reino de lo político, con lo normado, lo previsto,

patrimonio incuestionable de lo jurídico. (Mario Midon, Juicio político singular

mezcla de lo político. La oportunidad y conveniencia. “El Derecho”, T. 1990-D

Sección Doctrina).

El juicio a los funcionarios y magistrados sometidos a ese control, también

taxativamente mencionados en la manda constitucional, es de carácter político,

con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración

incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos.

Vale decir en esta instancia, entonces, que el hecho de que el juicio sea

político y por lo tanto diferente a los procesos criminales, conlleva un cierto grado

de discreción en la apreciación de la causal de mal desempeño que sólo pueda

darse en la valoración de la conducta, pero no en los hechos que se imputan

pues estos deben ser probados para que se den por producida la causal de

remoción. (Conf. María Angelica Gelli, Constitución de la Nación Argentina

comentada y concordada, Ed. La Ley, pag. 555).

La doctrina mayoritaria de nuestro país ha definido la responsabilidad

política determinando como núcleo conceptual que si el funcionario pierde las

condiciones de idoneidad para la función que desempeña afecta a los intereses

generales de la sociedad y corresponde, en consecuencia, su inmediata

remoción.

En ese orden de ideas, la causal de mal desempeño supone una valoración

político institucional no partidaria de los actos y omisiones de los funcionarios,

teniendo a la vista resultados y consecuencias de aquel obrar para las

instituciones o para la confianza política que los ciudadanos debieran tener en

los funcionarios.

La presente solicitud se plantea en el convencimiento de que este proceso

que se pretende impulsar resguardará a la Corte Suprema de Justicia de la

Nación como institución fundamental de nuestra república, limitándose a juzgar

la conducta reprochable de sus miembros.

Tal como se expresa en la Exposición de Motivos del Código

Iberoamericano de Ética Judicial, corresponde advertir que la realidad actual de

la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible

crisis de la legitimidad que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar

que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones. La adopción

de un Código de Ética implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales

envían a la sociedad reconociendo la inquietud que provoca esa débil legitimidad

y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia

en la prestación del servicio de justicia.

Al decir de Rosa María Maggi: “Es precisamente la necesidad de suscitar

en la sociedad confianza en el servicio de justicia la que impone a los jueces el

deber de mantener un comportamiento que no deje lugar a dudas acerca de la

rectitud de sus actuaciones e imparcialidad de sus decisiones”

Lo que se pretende resguardar, entonces, es una sana e independiente

administración de Justicia, que debido a la actuación de los aquí denunciados y

por la investidura que los mismos tienen, se ha visto menoscabada afectando

gravemente las instituciones democráticas.

El juicio político que se promueve con el presente proyecto de Resolución

resulta ser entonces un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano

constitucional – el Congreso de la Nación– con una función específica y

exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los

magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para

continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma

garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial.

Los distintos análisis que realiza la doctrina y la jurisprudencia sobre las

características de este proceso constitucional, los alcances de los

pronunciamientos a que él se arribe, así como el tipo de responsabilidad de los

funcionarios que se encuentra sujeta a su revisión, demuestran la trascendencia

institucional de la función del Congreso en general, y en particular de esta

Cámara de Diputados y Diputadas en esta instancia.

Claro están que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación pueden ser juzgados a través del juicio político, instituto que resulta

ser el único mecanismo aplicable para el juzgamiento de su desempeño ante la

sociedad, que reclama y espera una actuación acorde con la investidura de sus

cargos.

Como hemos manifestado, la naturaleza eminentemente política del

proceso, nos posiciona frente a la naturaleza no penal del juicio político, de la

cual se deriva la no exigibilidad de la tipicidad de la conducta.

Se ha dicho al respecto que “el criterio para el juzgamiento sigue basado

en la discrecionalidad política, según la cual se analiza la conveniencia de la

continuidad o no de un magistrado, conforme a la conducta que ha desarrollado,

reprochable o no.” (Armagnague – Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento en

la nueva Constitución Nacional – Editorial Depalma – pág. 207.)

Joaquín V. González, también en referencia al juicio político, decía que el

propósito de este proceso no es el castigo del acusado, sino la protección de los

intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial,

descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo

(GONZÁLEZ, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina (1853-1860),

(Actualizado por Humberto Quiroga Lavié), La Ley, Buenos Aires, 2001, 478.)

Procuramos entonces, mediante esta presentación, brindar un equilibrio

entre la estabilidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, es decir el derecho a la permanencia en el empleo y la independencia

del funcionario, con el justo derecho del Estado de desprenderse de aquellos

funcionarios o magistrados que por falta de idoneidad física, intelectual o moral

no pueden continuar en el ejercicio de sus funciones, que carezcan de

condiciones mínimas de ecuanimidad, de imparcialidad y de rectitud y que obren

al margen de la moral o de la ley, porque a la par que desprestigian la función

pública, conspiran contra el buen nombre y estabilidad de las instituciones

democráticas.

La responsabilidad política de los magistrados y funcionarios, ya sea por

mal desempeño, desorden de conducta o comisión de delitos, se hace efectiva

por medio del juicio de remoción ante el jurado de enjuiciamiento, en el caso de

los inferiores. Pero resulta inexcusable la competencia de esta Honorable

Cámara para el juzgamiento en esta instancia del mal desempeño de los

miembros del Máximo Tribunal de la Nación.

Lino Enrique Palacio analiza la responsabilidad de los jueces y expresa que

éstos pueden incurrir en cuatro clases de responsabilidades: civil, penal,

disciplinaria y política, siendo esta última la que reviste mayor amplitud y

gravedad. Las causales que la motivan pueden a su vez, ser fuente de

responsabilidad civil o penal, o bien configurar conductas que ya han sido objeto

de sanción en el ámbito disciplinario. Pero también pone en tela de juicio la

aptitud del juez para el ejercicio del poder de que se halla investido y da lugar a

la sanción más enérgica que cabe aplicar a un funcionario público en su calidad

de tal, como es la separación en el desempeño del cargo. (PALACIO, Lino

Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Sexta Reimpresión – Buenos

Aires, 2006, pág.287)

Humberto Quiroga Lavié sostiene, en lo que entendemos es aplicable

enteramente a la institución del Juicio Político, que la función del jurado no es la

de aplicar la ley penal, sino a partir de un juicio de certeza moral, determinar si

el magistrado acusado ha incurrido en “mal desempeño”, aun en el supuesto de

que aquél se encuentre sospechado de la comisión de un delito. (QUIROGA

LAVIÉ, Humberto, “Naturaleza institucional del jurado de enjuiciamiento”, LL

2000-B, 1008.)

Resulta trascendente destacar entonces que la responsabilidad que se

pretende sea investigada respecto a los magistrados y funcionario denunciados.

Al decir de Alfonso Santiago, es una responsabilidad de naturaleza política

cuando se examina, con vistas a decidir su continuidad, el modo en que ha sido

ejercida una determinada función pública de carácter superior, con la finalidad

de proteger principalmente la buena marcha del gobierno de una comunidad

política y los bienes y valores que para ello se requiere. Por tanto, agrega el

doctrinario, la evaluación de la responsabilidad política se expresa a través de

un juicio valorativo y decisorio sobre la idoneidad funcional actual de un

determinado magistrado para continuar en el ejercicio de su cargo. (SANTIAGO

(h), Alfonso, “Régimen constitucional de la responsabilidad política de los

magistrados judiciales” en Alfonso Santiago (h) (director), La responsabilidad

judicial y sus dimensiones, Ábaco, Buenos Aires, 2006, 1, 35.)

Las disquisiciones doctrinarias respecto a la denominación y características

del procedimiento, continúan sosteniendo que la nota política de este proceso

está dada por el hecho de juzgarse a un juez, es decir a un miembro de un poder

del Estado, por parte de otro poder del Estado, el Congreso de la Nación.

Consideramos necesario reiterar que, sin perjuicio de la existencia o no de

la configuración de la conducta de los denunciados como delito a ser juzgado en

el ámbito de la responsabilidad penal, la instancia promovida por el presente

implica la valoración y el análisis de aspectos relacionados con aquellos que

requiere la dignidad del cargo y la investidura de la función desempeñada.

Cabe concluir en este aspecto analizado que, el proceso que se promueve

tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica

como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que

debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las

causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el

ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que

afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la

magistratura judicial.

II.- HECHOS:

II.- A). DOCUMENTO SUSCRIPTO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Y GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS:

Tal como se ha expresado, el presente Proyecto hará suyos los términos

vertidos en el mediante el cual se manifiesta la voluntad política de solicitar la

apertura del procedimiento de juicio político respecto de los integrantes de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En dicho documento, se expresa:

“I.- OBJETO.

Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso

institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en

forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal

desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra

Constitución Nacional.

Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados

de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se

solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los

integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos

Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

II. LOS HECHOS DE MAL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En tiempos recientes hemos sido testigos de una inadmisible

degradación del sistema institucional de nuestro país, que pone en

jaque el sistema republicano de división de poderes. Ello ha ocurrido

principalmente por los hechos y las acciones tomadas por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación que serán objeto de esta

presentación.

Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación

anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide,

arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y

excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los

pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de

gobierno, en especial el principio de división de poderes.

Dicha situación pone en riesgo el equilibrio republicano de

nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad

y la estabilidad institucional que requieren los poderes del Estado para

cumplimentar con las obligaciones que le son asignadas por la

Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los

doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo,

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha

realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales

asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional,

lo que implica que han quebrantado con las obligaciones

constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de

mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución

Nacional:

“Artículo 53.- Sólo ella (Cámara de Diputados) ejerce el derecho de

acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de

gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte

Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra

ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones;

o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y

declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos

terceras partes de sus miembros presentes”.

También se desarrollará en el presente pedido el grave ataque

que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de

nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la

repartición federal de los recursos que integran el erario público

nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando

un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

En tal sentido, se solicita a la Honorable Cámara de Diputados

de la Nación que, en cumplimiento de su rol acusador ante la

Honorable Cámara de Senadores de la Nación, que disponga las

medidas necesarias para llevar adelante el proceso de juicio político

contra los magistrados mencionados por los motivos y hechos que se

expondrán a continuación.

II.A. Respecto del ministro Horacio Rosatti: Las declaraciones

que buscan condicionar el ejercicio de sus potestades por parte

de los otros poderes políticos del Gobierno Federal.

Según se desprende de las piezas documentales que se

acompañan, el doctor ROSATTI ha vertido expresiones que –en caso

que sean corroboradas- claramente denotan la intencionalidad de

condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte

de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación.

En efecto; tal como lo han documentado distintos medios

periodísticos, en el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces

de Tribunales Orales recientemente celebrado en la ciudad de

Catamarca, el Presidente de la Corte señaló que toda reforma del

Poder Judicial de la Nación deberá contar, necesariamente, con la

aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal.

Formuló sus expresiones en términos tales que cualquier

observador imparcial puede interpretar que, en realidad, pretendió

dirigir una advertencia a los otros Poderes gubernamentales.

Al respecto, véase el artículo del periodista especializado en temas

judiciales Hernán Cappiello, publicado en La Nación del 30 de

setiembre de 2022, bajo el título: “Horacio Rosatti le envió una clara

advertencia al Gobierno por las reformas Judiciales. El presidente de

la Corte Suprema dijo que solo funcionarán los cambios que tengan

el consenso y participación del Poder Judicial; recordó los fracasos en

las transformaciones intentadas en los últimos tres años”

(https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-rosatti-le-envio-una-

clara-advertencia-al-gobierno-por-las-reformas-judiciales-

nid30092022/).

En el transcurso de su exposición el doctor ROSATTI sostuvo: “que

la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y

aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración

e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con

el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir.

Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Al respecto, cabe señalar que la competencia en lo atinente a la

organización del Poder Judicial de la Nación es del H. Congreso de la

Nación, al que le incumbe sancionar las leyes orgánicas referidas a la

Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los Tribunales inferiores.

Ello, sin perjuicio de la iniciativa que en tal sentido puede ejercer el

Poder Ejecutivo Nacional al proponer proyectos de leyes sobre esta

materia para su consideración parlamentaria; y de la competencia del

Consejo de la Magistratura para dictar reglamentos de organización

judicial (arts. 75, 99, 100 inc. 8, 114 inc. 6, y concordantes de la

Constitución Nacional).

De allí que una expresión como la arriba mencionada, emanada del

Presidente de la Corte Suprema, no puede ser interpretada de otra

manera que como una amenaza y un condicionamiento a los otros

Poderes gubernamentales.

Conlleva el mensaje de que el Poder Ejecutivo al ejercer la

iniciativa de proponer normas sobre la materia, y el Legislativo al

sancionar la legislación organizativa del Poder Judicial de la Nación,

deben necesariamente recabar el previo visto bueno de la Corte.

No existe, en el diseño orgánico de nuestra Ley Fundamental, norma

alguna que establezca tal prerrogativa en favor del máximo Tribunal

de la Justicia Nacional.

El Poder Judicial cuenta con la potestad jurisdiccional de analizar la

constitucionalidad de las leyes, y la de pronunciarse al respecto,

cuando ellas sean cuestionadas en el marco de un caso judicial

concreto a requerimiento de una parte interesada.

Pero la pretensión de actuar como una suerte de órgano co-

legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la

República. Y, como se verá, la “advertencia formulada” se ha

materializado en decisiones del máximo tribunal del país que ha

extralimitado sus funciones constitucionales de modo inadmisible.

No debemos olvidar que el Judicial es un Poder cuyos integrantes

no son elegidos de modo directo por la voluntad del pueblo de la

Nación; sino de una manera indirecta, a través de un procedimiento

complejo en el que intervienen los otros Podres del Gobierno Federal.

Y que, históricamente, la Corte ha predicado que la actuación del

Poder Judicial debe ser muy prudente y cuidadosa a la hora de

examinar jurisdiccionalmente lo actuado por los otros Poderes.

Ello, obviamente, a fin de no interferir con las atribuciones

constitucionales de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

Así, la Corte ha dicho:

“La esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de

los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la

Constitución Nacional. Ningún departamento del gobierno puede

ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido

acordadas.” (del voto del Dr. Carlos S. Fayt en “Estado Nacional

(Ministerio de Cultura y Educación), Fallos: 322: 842).

“El principio de separación de poderes y el necesario respeto por parte

de los tribunales de los límites constitucionales y legales que su

competencia les impone, determina que la función de los jueces no

alcance a interferir con el ejercicio de facultades que les son privativas

a otros poderes con arreglo a lo prescripto por la Constitución

Nacional, pues de lo contrario, se haría manifiesta la invasión del

campo de las potestades propias de las demás autoridades de la

Nación” (“Arias”, Fallos: 328: 3193).

“Resulta evidente que compete a la decisión de los poderes políticos

del Estado la formulación de las líneas gubernamentales y que a la

Corte Suprema sólo le cabe confrontar el ajuste de las normas con la

Constitución Nacional, sin que de ese control resulte valoración de

dichas políticas ni -menos aún- adopción de medidas sustitutivas o

complementarias del accionar de las otras ramas del gobierno”

(“Provincia de San Luis”, Fallos: 326: 417).

“El acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones

legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa

pronunciarse, solo casos que trascienden ese ámbito de apreciación

para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario

habilitan la intervención de los jueces” (“Bayer”, del 31/10/2017).

“El principio de separación de los poderes y el necesario respeto por

parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales que su

competencia les impone, determina que los jueces no puedan

arrogarse el papel de legisladores, invadiendo la esfera de

atribuciones de los otros poderes del gobierno federal” (Voto de la

Dra. Highton de Nolasco en “Bedino”, Fallos: 340:141).

“Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la

división del Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el

Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se

sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son

peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común de ellas

haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los

tres altos poderes políticos y destruiría la base de nuestra forma de

Gobierno” (“Centro de Estudios”, Fallos: 339:1077).

“… los jueces no deben decidir sobre la conveniencia o acierto del

criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus

funciones, ni pronunciarse sobre la oportunidad o discreción en el

ejercicio de aquéllas, ni imponer su criterio de eficacia económica o

social al Congreso Nacional, en tanto el control de constitucionalidad

no autoriza a la Corte a sustituir en su función a los otros poderes del

gobierno” (Voto de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco en

“Grupo Clarín”, Fallos: 336:1774).

De la doctrina judicial reseñada se puede colegir que, como

doctrina consolidada, la Corte ha adoptado criterios de suma

prudencia al ejercer el control de los actos del H. Congreso de la

Nación o del Poder Administrador, emitidos por estos últimos en el

ejercicio de sus facultades constitucionales.

Ha puesto de resalto el respeto al funcionamiento de las

instituciones, en particular al principio de división de poderes; y ha

sido cautelosa a la hora de juzgar sobre políticas o normas

legislativas.

Es que resulta muy claro que si se traspasan esos límites,

existirá un muy corto camino hacia el denominado “gobierno de los

jueces”, violatorio del sistema de distribución de competencias y de

contrapesos diseñado por los constituyentes.

Pues bien, las afirmaciones del Presidente de la Corte

encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional, el

pretender que el Poder Legislativo subordine el ejercicio de sus

atribuciones constitucionales para sancionar normas legales

relacionadas con el Poder Judicial, a una suerte de “acuerdo previo”

con el máximo Tribunal de Justicia.

Ese mensaje, emitido en un contexto en el que el H. Senado de

la Nación otorgó media sanción a un proyecto de ley destinado a

introducir una importante reforma orgánica a la Corte Suprema -que

ampliará su integración con perspectiva federal y de género-, no

puede ser leído sino como una advertencia para que los legisladores

actúen subordinados a las “señales” que emita el órgano que es la

cabeza del Poder Judicial de la Nación; y no según sus convicciones.

Y en estas circunstancias, resulta obvio decirlo, la alocución del

Dr. ROSATTI no puede ser interpretada sino como un aviso destinado

a ocluir el progreso de aquella iniciativa; ello, en detrimento de las

facultades constitucionales del H. Congreso de la Nación.

Sus expresiones constituyen, incluso, un inédito anticipo de

opinión sobre un tema que, eventualmente, podría ser luego materia

de un caso judicial concreto.

II.B. Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Los atropellos en el

Consejo de la Magistratura.

II.B.1. La vinculación de Horacio Rosatti con el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones

publicadas por la prensa entre Silvio Robles (Director General de

la Vocalía de Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (Ministro de

Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez

Larreta).

En los últimos días distintos medios de prensa han publicado

comunicaciones vía chat del Ministro de Justicia y Seguridad de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Específicamente, entre esos chats se encuentran los que mantuvo

con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti,

quien oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y

persona de su máxima confianza desde hace años.

En este punto, cabe formular una importante aclaración. Más allá de

que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas

se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de

un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los

participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual

investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las

responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa

información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento

político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están

conociendo públicamente no pueden ser obviados.

Existe vasta jurisprudencia y doctrina respecto de la utilización

de la información que llega a conocimiento de las autoridades públicas

y los límites de su utilización, sin perjuicio de su origen.

Nuestro país registra un penoso antecedente reciente. La

denominada causa por la suscripción del Memorándum de

Entendimiento con la República Islámica de Irán, que había sido

archivada por inexistencia de delito en dos oportunidades, fue

reabierta y desarchivada por la justicia federal argentina, con la

incorporación de una audio de origen ilegal de una conversación

telefónica entre el ex Presidente de la AMIA, Julio Schlosser y el ex

Canciller Argentino, Héctor Timerman. Eso ocurrió en una causa

penal, donde se privó de la libertad a personas, y le costó la vida al

propio ex canciller que fue obligado a interrumpir un tratamiento de

salud.

La prueba que motivó la reapertura del caso, un audio de una

conversación telefónica que los dos participantes de la misma

negaron haber grabado, por tanto ilegal, fue validada por el juez

federal de primera instancia, Claudio Bonadío, ratificada por la Sala II

de la Cámara Federal porteña, integrada por Martin Irurzun y Horacio

Cattani, y finalmente convalidada por la Sala IV de la Cámara Federal

de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinski y

Gustavo Hornos. Semejante esfuerzo, mereció incluso la felicitación

pública del entonces Presidente Macri, que celebró el “coraje” de los

jueces.

Aquí, insistimos, no se trata de una causa judicial, ni de la

determinación de responsabilidades penales, sino de aportar como

prueba de esta denuncia y pedido de juicio político, hechos

escandalosos, irregulares e ilegales, por parte de integrantes del

máximo tribunal de justicia de nuestro país de cuyo conocimiento

nadie puede hacerse el distraído, y sobre el cual deberán recabarse

otras evidencias.

Formulada la aclaración, sobre este punto de la acusación es

necesario destacar que entre el funcionario de mayor confianza del

ministro Rosatti y el ministro de CABA existe una íntima vinculación,

una íntima amistad que data desde hace muchos años, conforme se

lo ha explicado en distintos medios de comunicación.

Sin embargo, no es una mera amistad lo que une a ambos

funcionarios, sino que existe una espuria convivencia en la cual se

coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente

benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular

al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha

quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que

Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado

operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios

fallos judiciales.

En este caso, es claro que Rosatti, en su inconfesable vocación

cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual,

como se desarrollará en el punto siguiente, asumió en primer lugar y

de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la

Magistratura, órgano de carácter constitucional, a través de un fallo

judicial que resucitó una ley expresamente derogada por el Congreso

de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y acordadas

manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las

mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e

invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la

Nación. Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a

este gobierno, específicamente junto a D’Alessandro, Ministro de

Justicia y Seguridad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez

Larreta, como se señaló previamente.

En los chats publicados en distintos medios de prensa entre

Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una

coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el

Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del

Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará

posteriormente.

Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de

Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza

opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener

de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la

Magistratura.

La maniobra no deja de sorprender por lo ilícita, lo que da

cuenta de los métodos mafiosos con los que se opera desde el seno

mismo de la Corte Suprema, en especial desde su presidencia, a

cargo de Rosatti. Es el propio Rosatti el que indica a la alianza política

Cambiemos, a través de los operadores mencionados, cómo debe

actuar en el Senado de la Nación.

La estrategia desarrollada por Rosatti y ejecutada a través de

Robles y D’Alessandro consistía en desconocer los decretos emitidos

por la Presidencia del Senado a través de los cuales se designaban a

los senadores respectivos en el Consejo de la Magistratura. Como se

sabe, la maniobra fue seguida al pie de la letra por los senadores de

esa alianza política.

A su vez, Robles también da indicaciones a D’Alessandro

respecto de cómo debía proceder el senador Luis Juez en el marco

de los procesos judiciales existentes, lo que una vez más pone de

manifiesta la obscena promiscuidad y los espurios vínculos políticos

que unen a Rosatti con Cambiemos.

A ello también se debe agregar que la esposa de Silvio Robles,

Laura Latorre, también tiene íntimas vinculaciones con el partido

político PRO, lo que da cuenta del contexto de íntima vinculación que

existe entre Rosatti y dicho espacio político.

Laura Latorre, quien como se señaló es la esposa de Silvio

Robles, se desempeñó como Directora en la empresa Farmacity,

cuando ésta estaba bajo la dirección de Mario Quintana.

Posteriormente a trabajar en el directorio de Farmacity, Latorre

fue designada como Subsecretaría de Relaciones Internacionales e

Institucionales en, precisamente, el Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires encabezado por Rodríguez Larreta.

Luego de ejercer ese relevante cargo en el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Latorre pasó a desempeñar

funciones directamente en la Vicejefatura de Gabiente de la Nación,

bajo la presidencia de Mauricio Macri. Posteriormente, pasó a

desempeñarse en la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Desarrollo

Social de la Nación, bajo la gestión de Carolina Stanley, también bajo

la presidencia de Mauricio Macri. Como se ve, Latorre, esposa de

Robles, es una persona de íntima confianza y que ha trabajado codo

a codo con principales figuras políticas del espacio político PRO –

Cambiemos.

Sin embargo, nada de ello pareció importarle a Rosatti: Robles,

el Director General de su vocalía poseía íntimos vínculos con figuras

políticas del PRO, así como también su propia esposa era funcionaria

de la alianza política Cambiemos, lo que exigía que Rosatti se excuse

de intervenir en toda aquella causa judicial en la que podría haber

existido un claro conflicto de intereses.

Pero ello no solo no ocurrió: Rosatti no solo no se excusó en

esas causas sino que a través de Robles se encargó de delinear

estrategias y maniobras delictivas e ilegales a partir de las cuales jugó

en tándem con la alianza política Cambiemos, con la que queda claro

que comparten objetivos políticos específicos.

II.B.2. Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El asalto al Consejo de la

Magistratura.

Sobre este aspecto cabe recordar que, a través de la sentencia

dictada el 16 de diciembre de 2021 en la causa “Colegio de Abogados

de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y

otros s/ proceso de conocimiento” (Fallos: 344:3636), la Corte

Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del

sistema de integración, quorum y mayorías del Consejo de la

Magistratura previsto en la Ley N° 26.080; y dispuso que, hasta tanto

el Congreso sancione una ley que respete la noción de equilibrio allí

establecida, el Consejo deberá integrarse según el régimen legal

anterior plasmado en la Ley N° 24.937. Asimismo, fijó una serie de

medidas interinas para la continuidad del funcionamiento del Consejo.

Resulta relevante destacar que al haber reinstaurado el

régimen de la Ley N° 24.937, la Corte restableció la previsión según

la cual el Presidente del Alto Tribunal será, a la vez, el Presidente del

Consejo de la Magistratura (artículo 10 de dicho cuerpo de normas).

El fallo contó con el voto favorable de los doctores

ROSENKRANTZ y MAQUEDA, como así también del doctor

ROSATTI, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo,

cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de

la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de

una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa.

Al respecto y sobre este magistrado en particular, corresponde

destacar que según la Ley N° 25.188 (Ley de ética en el ejercicio de

la función pública), “todos los magistrados, funcionarios y empleados

del Estado” tienen el deber de “Abstenerse de intervenir en todo

asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las

causas de excusación previstas en ley procesal civil”, las que incluyen

los supuestos en los que el magistrado tiene un “interés en el pleito”

(artículos 1° y 2°, inc. i, de la norma citada; asimismo, artículo 17, inc.

2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Ahora bien, queda claro que en el dictado de ese fallo los

magistrados mencionados decidieron arbitrariamente declarar vigente

una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado,

afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y

avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están

expresamente vedadas por mandato constitucional.

De esa manera, el Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de

otro Poder del Estado, generando un desequilibrio institucional de

claras consecuencias: la toma por asalto de un órgano constitucional,

que a partir de la aplicación de ese fallo pasaría a ser presidido por

uno de los miembros que lo firmó, como se señaló anteriormente.

Ello ha constituido un claro exceso en el ejercicio de las

facultades que le han sido otorgadas constitucionalmente al Máximo

Tribunal, ya que puso en crisis los principios más elementales del

derecho, avanzando indebidamente sobre otro poder del Estado, al

exigirle al Congreso de la Nación la sanción de una norma en un plazo

dispuesto de manera absolutamente arbitraria. Nótese sobre este

punto que la Corte tuvo a su conocimiento dicha causa durante más

de seis años; sin embargo, al momento de resolver sobre la

constitucionalidad de una ley dictada dieciséis años antes, la Corte le

exigió al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en el exiguo

plazo de ciento veinte días, arrogándose de manera arbitraria

facultades que no le son propias y que lesionan el principio

republicano de gobierno.

Tampoco puede dejar de observarse que dicho fallo se dictó

apenas diez días después de que el Poder Ejecutivo Nacional

remitiese un proyecto de ley al Congreso de la Nación sobre la

integración del Consejo de la Magistratura, lo que demuestra la clara

intencionalidad política de la Corte al momento de resolver el caso.

Sin embargo, ello no fue todo, ya que los arbitrarios avances

de la Corte no cesaron, sino que se profundizaron una vez que el

ministro Rosatti asumió como Presidente del Consejo de la

Magistratura.

El 8 de noviembre de 2022, en los autos “Juez, Luis Alfredo y

otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley

16.986”, la Corte declaró admisible el recurso extraordinario

interpuesto por los senadores del bloque “Frente PRO” Humberto Luis

Schiavoni y Luis Alfredo Juez. La Corte entendió que la partición del

bloque “Frente de Todos” en dos bloques, “Frente Nacional y Popular”

y “Unidad Ciudadana”, luego de haberse dictado el fallo Colegio

Abogados de la Ciudad del 16 de diciembre de 2021, fue con la

finalidad de desplazar al “Frente PRO” como segunda minoría y

quedarse, así, con otra banca más en el Consejo de la Magistratura.

La Corte expresó que, de este modo, se violaría el objetivo de

pluralidad representativa de la Ley N° 24.937 y que esta partición del

bloque habría sido una maniobra manipulativa con el objetivo de

desnaturalizar el fin constitucional de la representación pluralista.

Conforme con lo anterior, la Corte Suprema hizo lugar a la

acción de amparo, declaró la nulidad del decreto parlamentario DPP

N° 33/22 y resolvió que la partición del Bloque de “Frente de Todos”

resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la

Magistratura.

Como se desprende de los hechos relatados, la Corte avanzó

indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de

Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían

organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara

violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a

su reglamento, el que goza de raigambre constitucional.

Es, entonces, inaceptable que la Corte avance sobre la

autonomía del Senado e imponga de manera arbitraria cómo deben

organizarse sus bloques.

Sin embargo, la gravedad de los avances realizados por la

Corte no culminan allí. Semanas después hizo lo propio respecto de

la Honorable Cámara de Diputados, con similares argumentos, pero

para resolver exactamente en sentido contrario.

Es que, el lunes 28 de noviembre pasado, el juez en lo

Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, resolvió

en el marco de la causa 22896/2022 “MARTINEZ, GERMAN PEDRO

c/ EN-PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE

DIPUTADOS DE LA NACION s/AMPARO. LEY 16.986”, hacer lugar

a la acción de amparo presentada por el Jefe de Bloque del Frente de

Todos de la Cámara de Diputados y declarar nula la Resolución

689/22 de la Presidencia de la Cámara, “y las que en lo sucesivo

integren la segunda minoría con partidos políticos o alianzas a las que

ya les han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría”.

Todo ello, en virtud de la designación de la diputada Roxana N.

REYES, como consejera de la magistratura en representación del

Bloque UCR por la segunda minoría.

El fallo del juez Cormick, fue fundado en lo resuelto por la CSJN

en el caso “JUEZ”.

Sin embargo, y en franco desconocimiento del caso judicial en

curso, la Corte Suprema ordenó, el pasado 15 de diciembre, y

mediante la Acordada 34/2022, el cumplimiento de lo dispuesto en la

Acordada 31/2022, que en su punto II.) dispuso: “que el señor

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba de los

consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade,

Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley” para su

incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la

H. Cámara de Diputados de la Nación.

Ello, en virtud de entender que la designación inicial

(Resolución Parlamentaria N° 1608/22) resultó valida, por cumplir con

el procedimiento del art. 2°, inc. 3° de la ley 24.937: “Ocho (8)

legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores

y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán

cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al

bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera

minoría y uno por la segunda minoría”, siendo remitida previa

propuesta de los respectivos bloques parlamentarios y cumpliendo

con los trámites posteriores tendientes a la jura de los propuestos.

Afirmó la Corte que la Resolución Parlamentaria N° 1608/2022 no

puede verse modificada por la Resolución Parlamentaria N°

1634/2022, toda vez que la segunda no cumplió con el procedimiento

correspondiente, sino que fue únicamente tomada por la Presidencia.

De esa manera, la Corte invalidó también las resoluciones

dictadas por la Presidencia de la Cámara de Diputados, en lo que se

muestra como otro nuevo avance sobre la autonomía e independencia

del Poder Legislativo, sin reparar que la misma, estuvo motivada en –

ni más ni menos- que un fallo judicial emitido en el marco de un

amparo en trámite y específicamente motivado en una sentencia de

la propia Corte sobre la misma temática: la integración del Consejo de

la Magistratura.

En resumen: la Corte avanzó indebidamente sobre las

facultades del Poder Legislativo de la Nación al declarar la validez de

una norma que había sido expresamente derogada por éste;

posteriormente invalidó resoluciones de las presidencias de ambas

cámaras, desconoció sentencias de jueces inferiores competentes en

causas vigentes y análogas, lo hizo por fuera de una decisión

jurisdiccional (mediante una Acordada) y de esa forma conformó de

manera ad hoc una integración del Consejo de la Magistratura que

sea afín a los objetivos políticos que la Corte persigue desde el dictado

del primer fallo.

II.C. Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, a la luz de la Acordada N°

34/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Analizando en profundidad lo adelantado en el punto II.B. in

fine, similar reproche, merece la actuación de los miembros de la

Corte mencionados al suscribir la Acordada N° 34 del 15 de diciembre

de 2022, dictada en el Expediente N° 6693/2022.

Se dispuso allí que el máximo Tribunal reciba los juramentos de los

consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade,

Álvaro González y Roxana Nahir Reyes, para su incorporación al

Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de

Diputados de la Nación.

Para adoptar esa determinación, la Corte, con la firma de los tres

miembros mencionados, prescindió de lo dispuesto por la Presidencia

de esa Cámara a través de la Resolución R.P. N° 1634/22, que dejó

sin efecto la similar N° 1608/22 previamente adoptada por ese Cuerpo

designando a los legisladores que lo representarían en el seno del

Consejo de la Magistratura.

Resulta relevante destacar que la revocación de la designación de

los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación,

instrumentada por medio de la aludida Resolución R.P. N° 1634/22,

fue precedida por la sentencia dictada por el Juzgado en lo

Contencioso Administrativo Federal N° 11 de esta Capital en la causa

“Martínez, Germán Pedro c/ EN-Presidente de la H. Cámara de

Diputados de la Nación s/amparo ley 16.986”.

En ese pronunciamiento, y en base a la doctrina adoptada por el

máximo Tribunal en el precedente “Juez, Luis Alfredo y otro c/

Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986”,

el magistrado actuante concluyó que “De otorgarle un integrante al

Bloque constituido por el PRO, y otro integrante al bloque UCR, se

estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara,

cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la

Corte en el fallo citado. (en alusión al fallo dictado en la causa “Juez”).

Tal definición obstaría a la incorporación de los legisladores

González y Reyes, en los términos en los que fueron originariamente

designados, ya que ambos formaron parte de una alianza política que

sólo tendría derecho a nominar al representante por la primera

minoría.

Es decir que la decisión de la Corte de tomar juramento e

incorporar al seno del Consejo de la Magistratura a los legisladores

González y Reyes en representación de la primera y segunda minoría,

fue adoptada en abierto desconocimiento de lo resuelto, en ejercicio

de sus facultades constitucionales, por la máxima autoridad de una de

las Cámaras del H. Congreso de la Nación; resolución esta última que,

a su vez, fue adoptada en base a un fallo del Poder Judicial de la

Nación que, si bien no se encuentra aún firme, concluyó que tal

incorporación de ambos al Consejo de la Magistratura sería violatoria

de la norma legal aplicable.

No escapa a una simple apreciación que por vía de una

Acordada, y no en una “causa o caso judicial” en sentido estricto, se

resolvió de manera anticipada una cuestión que, precisamente, aún

está siendo dirimida en el marco de un proceso judicial;

concretamente, en los ya citados autos “Martínez, Germán Pedro c/

EN-Presidente de la H. Cámara de Diputados de la Nación s/amparo

ley 16.986”.

La Acordada N° 34/2022 ha prescindido, entonces, de uno de

los principios fundamentales sobre los que se asienta la función

jurisdiccional, tanto la de los Tribunales inferiores del Poder Judicial

de la Nación, como la de la propia Corte: las decisiones judiciales

deben ser emitidas en el marco de una “causa o caso judicial” en el

que se debatan derechos entre partes adversas (conf. artículo 116 de

la Constitución Nacional).

Ha sido la propia Corte Suprema la que ha establecido que “…

la ausencia … de un caso extingue la potestad de juzgar y no ha de

ser suplida por la conformidad de las partes o el consentimiento de la

sentencia (conf. arg. Fallos: 182:276; 209:341; 308:1489; 331:2257;

337:627; 340:1084; entre muchos otros). Tal verificación, que exige el

artículo 116 de la Constitución Nacional, en cuanto llama a la Corte

Suprema y a los tribunales inferiores a intervenir en el conocimiento y

decisión de “causas”, y el artículo 2° de la ley 27, procura resguardar

el equilibrado y efectivo ejercicio de la función jurisdiccional. El control

encomendado al Poder Judicial sobre las actividades ejecutiva y

legislativa requiere que el requisito de la existencia de un “caso” sea

observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión

pública, sino para asegurar la preservación del principio de división de

poderes, que excluye al Poder Judicial de la atribución de expedirse

en forma general sobre la validez de las normas emitidas por los otros

departamentos de gobierno (conf. causa “Unión Cívica Radical”,

Fallos: 342:1)”. (v. Fallos, 344:575, consid. 4°; asimismo, 341:101;

338:1347, entre muchos otros).

Resulta palmario, pues, que por vía de una Acordada se emitió

una decisión anticipatoria de lo que debe ser resuelto en la ya

mencionada causa “Martínez, Germán Pedro c/ EN-Presidente de la

H. Cámara de Diputados de la Nación s/amparo ley 16.986”; y se lo

hizo al margen del cauce procesal que debía respetarse en ese juicio.

La utilización de la figura de la Acordada, en estas

circunstancias, ha violado la Constitución Nacional, ya que esa

herramienta jurídica procede para la adopción de decisiones

destinadas a resolver asuntos de naturaleza administrativa o funcional

intrapoder. No como un subterfugio para dirimir conflictos

judicializados, que en su caso deben llegar a conocimiento del

máximo Tribunal por las vías procesales pertinentes, concepto este

que incluye la necesaria audiencia de las partes involucradas.

Esto no aconteció en el caso, y allí radica el vicio de orden

constitucional que padece la Acordada.

Por lo demás, y como quedó expuesto, importó un

avasallamiento de las competencias de otro de los Poderes del

Gobierno Federal; ello, en franca violación del principio de equilibrio

entre los órganos del gobierno federal, que es la base del sistema

republicano adoptado por nuestros constituyentes.

Es cierto que la Corte utilizó en determinadas circunstancias de

nuestra historia la figura de la Acordada para abordar asuntos de

carácter institucional, al margen de un caso judicial concreto.

Así lo hizo, por ejemplo, a través de la Acordada del 10 de

septiembre de 1930 que otorgó reconocimiento al gobierno emergente

del golpe de Estado del día 6 del mismo mes y año, y que dio origen

a una doctrina luego reproducida en ocasión de quiebres ulteriores del

orden constitucional. Pero esos antecedentes, por cierto, están

emparentados con capítulos trágicos de nuestra vida como Nación.

También corresponde señalar, específicamente en el caso del

doctor ROSATTI, que es evidente que haciendo abuso de las

atribuciones inherentes a su doble rol de Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura,

también al suscribir la Acordada N° 34/2022 tomó injerencia directa

en la conformación del Consejo de la Magistratura; cuestión esta

respecto de la cual debería guardar distancia, por ser a la vez la

máxima autoridad de ese Cuerpo.

II.D. Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La

causa sobre la “coparticipación”, “Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de

inconstitucionalidad – cobro de pesos” (CSJ 1865/2020).

II.D.1. Respecto del Ministro Horacio Rosatti y los vínculos de su

principal colaborador con funcionarios de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

En el marco de la revelación periodística de conversaciones

entre el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y el señor Silvio Robles, ya señalada en esta

presentación, aparecen menciones directas a la decisión adoptada

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la disputa sobre

el porcentaje de fondos coparticipables que corresponden a la

jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el intercambio entre ambos funcionarios, el funcionario de

la Corte y principal colaborador del doctor Horacio Rosatti, le envía un

link con una nota periodística en el que se informa que el Presidente

del Máximo Tribunal seguiría interviniendo en este caso.

El pedido de apartamiento de Horacio Rosatti se dirigía,

justamente, a cuestionar los vínculos entre Silvio Robles y Marcelo

D’Alessandro. Ambos funcionarios habían arribado juntos y

compartido un cumpleaños en un hotel porteño. Se trataba nada

menos que del festejo celebrado en honor del doctor Juan Ignacio

Mahiques, Fiscal Federal y hermano del Procurador General de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

La relación entre la familia Mahiques y D’Alessandro, por lo

demás, no es nueva y resulta consistente con un conjunto de hechos

ilícitos que actualmente investiga la justicia federal. Lo cierto es que

la presencia del principal colaborador del Presidente de la Corte en

este ágape justificó un temor de parcialidad que, a la luz de la

información ventilada luego por la prensa, estaba efectiva y

visiblemente fundada.

El decoro y respeto por la máxima autoridad judicial de nuestro

país, el rol institucional que ocupa como Presidente de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación y, no menos importante, la mínima

sospecha de parcialidad en la resolución del caso ameritaba que

Rossati se excusara de seguir interviniendo en el caso. Recordemos

que era D’Alessandro quien asistía a las audiencias en representación

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horacio Rosatti no se excusó y los restantes miembros del

Tribunal, posiblemente ignorando el alcance de la relación entre

Robles y D’Alessandro, prefirieron sostenerlo.

Robles demostró luego tener un vínculo espurio con un

funcionario del Gobierno de la Ciudad que es parte, aun hoy, en uno

de los casos más relevantes en la órbita del Máximo Tribunal. Se

arroga incluso, ante el propio D’Alessandro, la denominación del fallo

“Robles” para dar cuenta de su incidencia en la decisión de la Corte.

También cabe destacar que entre los chats publicados por la

prensa se encuentra el mensaje que Robles envió a D’Alessandro, el

1 de diciembre de 2022, en el que le informaba que Rosatti no asistiría

a un lugar que no se encuentra especificado.

¿Por qué Robles le avisa a un ministro del gobierno de CABA que

Rosatti no asistiría a un lugar? ¿Cuántos encuentros y reuniones ha

mantenido Rosatti personalmente o a través de Robles con

funcionarios de la alianza política PRO – Cambiemos?

No puede dejar de señalarse que ese aviso de Robles a

D’Alessandro, sobre la asistencia de Rosatti a un encuentro se

produjo apenas unas semanas antes de que la Corte decida de

manera arbitraria e infundada beneficiar a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Como se ve, la convivencia entre aquel espacio político y la Corte

resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de

Derecho, en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios

rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial, todos

los cuales fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto

Tribunal, Rosatti. Los chats publicados por la prensa dejan al

descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se

negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política.

El doctor Horacio Rosatti, Presidente de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, junto con su histórico colaborador, han terciado

desde su Vocalía por los intereses de una de las partes en causas de

altísimo impacto institucional. Así, han socavado irremediablemente

la confianza que la ciudadanía en general, y los restantes poderes del

Estado en particular, depositan en la cabeza del sistema de

administración de justicia argentino a la hora de resolver con

honestidad y transparencia los asuntos sobre los que debe intervenir.

II.D.2. Respecto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. El fallo

sobre la coparticipación.

En el marco de la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad

– cobro de pesos” (CSJ 1865/2020) –conexa con la causa “Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ ordinario – decreto

735/PEN/2020 (CSJ 1141/2020)–, la Corte Suprema de Justicia de la

Nación dispuso que el Estado Nacional entregue a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables, de

forma diaria y automática, a través del Banco Nación.

Asimismo, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar la

Ley 27.606 por la que se aprobó el “Convenio de Transferencia

Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y

Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, celebrado entre el Estado

Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con

fecha 5 de enero de 2016.

En tal sentido, el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a

favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

suspendió la aplicación de la Ley 27.606, sancionada por el Congreso

de la Nación el 10 de diciembre de 2020.

Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades

legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto

de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado

Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente.

Asimismo, tal decisión trae consigo, inevitablemente, la

modificación de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la

Administración Nacional para el Ejercicio 2023 dado que al exigir que

sea de cumplimiento inmediato, se tendrán que reformar las partidas

presupuestarias. El Alto Tribunal ha desconocido arbitrariamente este

extremo al dictar la sentencia en cuestión.

Según establece la Constitución Nacional en su artículo 75,

inciso 8, le corresponde al Congreso de la Nación elaborar el

presupuesto, con base en el proyecto de ley enviado por el Poder

Ejecutivo Nacional.

Aún más, según la Ley N° 24.156 de Administración Financiera

y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional “Todo

incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el

proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional debe contar con

el financiamiento respectivo” (conf. artículo 28). Por ello, para cumplir

con nuestro ordenamiento normativo y lo ordenado por el Máximo

Tribunal, el Presidente de la Nación deberá enviar un proyecto al

Congreso Nacional para modificar la Ley de Presupuesto. El Poder

Ejecutivo Nacional no puede decidir, de forma discrecional, qué gasto

recortar para poder financiar los fondos que deberá transferir al

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de este fallo.

De lo anterior, se deja al completo descubierto que la Corte se

arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus

competencias y atribuciones. El Máximo Tribunal, al fin de cuentas,

está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder

Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea

le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos.

Por otro lado, la Ley N° 26.854 sobre Medidas Cautelares en

las que el Estado Nacional es parte o interviene establece, como uno

de los requisitos para la procedencia de esta medida, que se acredite

debidamente el peligro en la demora. No se advierte qué peligro

podría correr una jurisdicción como la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires donde su déficit es cero. En el mes de noviembre del 2022, la

Legislatura porteña aprobó el presupuesto para el 2023: no prevé

aumentos de impuestos ni la creación de nuevos tributos, se estima

un resultado primario superavitario y una baja notable en la deuda

(conf. https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias/la-

legislatura-de-la-ciudad-aprobo-el-presupuesto-2023-con-deficit-

cero). Por lo demás, el Estado Nacional siempre es solvente y podrá

en cualquier momento cumplir con una eventual sentencia sobre el

fondo del asunto, lo que hace más discrecional y arbitraria la

resolución adoptada por la Corte Suprema.

Asimismo, es menester destacar que la aludida ley dispone, en

su artículo 9°, que los “jueces no podrán dictar ninguna medida

cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino

o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del

Estado”. No obstante, fue lo que ha ocurrido en el caso en cuestión.

En este orden de ideas, cabe subrayar el carácter excepcional

de las medidas cautelares, más aún si son contra el Estado Nacional.

Dicho principio se refleja en la citada norma, puesto que otorga una

protección especial a los actos estatales que cuentan con una

presunción de constitucionalidad y legitimidad democrática -como son

las leyes y los actos emanados del Poder Ejecutivo con rango

legislativo-, frente a las medidas cautelares dictadas por la Justicia.

Una medida cautelar que suspende una ley o un acto estatal

opera como una “declaración de inconstitucionalidad virtual”, en

cuanto supone el mismo impacto que una declaración de

inconstitucionalidad.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido

que “la declaración de inconstitucionalidad al importar el

desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada

por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio

de ultima ratio que debe evitarse de ser posible mediante una

interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley

Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las

normas (Fallos: 14:425; 147:286)”. Corresponde destacar que, si

dicho principio es aplicable a las sentencias definitivas, debe ser

considerado y respetado aún más en materia cautelar.

Resulta irrisorio, por lo demás, sostener que el sentido cautelar

de la medida supone un marco de mera transitoriedad. Muy por el

contrario, la verosimilitud en el derecho que el fallo de la Corte alega,

pero no funda, es demostrativa de un posicionamiento político dirigido

a apoyar la posición económica dominante de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires sobre el resto de las jurisdicciones.

En tal sentido, esta decisión del Alto Tribunal importaría la

ejecución anticipada de una hipotética sentencia definitiva, con

efectos anticipatorios de la suspensión de la aplicación de una ley y

produciría daños irreversibles en el sistema federal de nuestra

República.

Se debe recordar la letra de la Constitución en su artículo 75,

inciso 2: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de

Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las

competencias, servicios y funciones de cada una de ellas

contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria

y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad

de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Sin perjuicio de que el Máximo Tribunal sostiene que “… la

participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa

total de recaudación a distribuir no afecta a la coparticipación de las

provincias… pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos

Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden

precisamente a la Nación en la distribución primaria”, por esta decisión

de la Corte las provincias se ven económicamente afectadas, toda vez

que el incremento del porcentaje de la masa coparticipable asignado

a una determinada jurisdicción favorece a ella en detrimento de las

otras regiones del país.

Al contrario de lo que irresponsablemente se sostiene, este

decisorio sí afectaría gravemente al Estado Nacional y a las

provincias.

Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de

la Corte es eminentemente política y, por ende, como tal, debe ser

analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que

provoca dentro del esquema de coparticipación federal.

La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada,

un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el

coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país. Esto así,

en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta

de las arbitrariedades que justificaron un aumento desproporcionado

de este coeficiente no fueron debidamente atendidos.

Cabe recordar lo estipulado en el Consenso Fiscal celebrado el

16 de noviembre de 2017 en el que el Estado Nacional se

comprometió a reducir el porcentaje de participación de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en los impuestos coparticipables, de

forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de

las jurisdicciones, frente a la derogación del artículo 104 de la Ley de

Impuesto a las Ganancias y el incremento de la asignación específica

del Impuesto al Cheque. Ya que estos cambios modificaron el

entramado de recursos que componen la masa coparticipable de

manera tal que las transferencias hacia la Ciudad aumentaron en

mayor medida que al resto de las provincias.

Por otra parte, también merece una observación el porcentaje

de los fondos coparticipables –2,95%– establecido por el Máximo

Tribunal, que deberá ser entregado al Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Las sentencias exigen ser motivadas y

fundadas, los tribunales tienen la obligación de exteriorizar su

razonamiento que los lleva a tomar una determinada decisión. Ha

dicho la propia Corte “…la obligación que tienen los jueces de fundar

sus decisiones (…) persigue también (…) la exclusión de decisiones

irregulares, es decir, tiende a documentar que el fallo de la causa es

derivación razonada del derecho vigente y no producto de la individual

voluntad del juez (Fallos: 236:27; 240:160, entre otros)”. Respecto de

este punto tan importante que es el monto que ordenan transferir, los

magistrados nada dijeron al respecto.

Se recuerda que, en la órbita de la Corte Suprema de Justicia

de la Nación, existe la Unidad de Análisis Económico, creada por la

Acordada 37/09. El objetivo de esta unidad es estudiar y evaluar el

impacto macroeconómico que podrían causar las resoluciones del

Tribunal. Al respecto, se desconoce que los magistrados hayan

acudido a esta Unidad antes de tomar esta decisión que sin dudas

tendrá efectos en la masa coparticipable.

La medida cautelar se refugia bajo la exigencia de los acuerdos

entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fija el artículo

6° de la Ley N° 24.588. Con ello, los Ministros estructuran una decisión

que brinda, de modo artificial e indebido, el aval para que se consolide

un acuerdo nulo y espurio para que exista una jurisdicción mejor

posicionada que el resto de las provincias argentinas.

Lo hace, además, en el momento en que dichos recursos

fortalecen las condiciones económicas de candidatos políticos que

han manifestado, de manera explícita, su interés por competir en el

próximo proceso electoral. Sería ingenuo omitir que quienes formaron

parte de este acuerdo de coparticipación son, asimismo, quienes

utilizan estos recursos para financiar candidaturas a nivel nacional.

El acuerdo de coparticipación entre el ex Presidente Mauricio

Macri y el actual Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no

responde, bajo ningún concepto, a las cuestiones relativas al traspaso

de la seguridad. Este traspaso fue la excusa para fortalecer de forma

irregular un distrito político común a ambos por sobre el resto de los

intereses federales.

El Estado Nacional, con el apoyo de la mayoría de las

Provincias, estableció y demostró la arbitrariedad manifiesta del

aumento que recibió la Ciudad Autónoma. La nulidad insalvable de

esos acuerdos no fue siquiera seriamente considerada por la Corte.

Se trata entonces, ni más ni menos, de un decisorio que

promueve el fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura

partidaria y del financiamiento de futuras candidaturas. Los Ministros

de la Corte se han valido, bajo un aparente ropaje de legalidad, de

argumentos que no hacen otra cosa que avalar el incremento

desproporcionado de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

III. LA CAUSAL DE “MAL DESEMPEÑO”.

El artículo 53 de la Constitución Nacional contempla, como una

de las causales habilitantes del juicio político al que se hallan sujetos

los miembros de la Corte, el mal desempeño en el ejercicio de sus

funciones.

El estándar establecido en la norma constitucional es amplio, y

brinda un prudente marco de discrecionalidad a la H. Cámara de

Diputados para la formulación de la acusación ante la H. Cámara de

Senadores, para el juzgamiento en base a esa causal.

Se ha dicho al respecto que “… las previsiones del artículo son

meramente generales y sintéticas como debieron serlo; porque el

criterio de la Cámara al acusar no depende de limitaciones teóricas,

sino de su prudencia, de su esclarecido espíritu colectivo, de su

concepto sobre lo que exigen los intereses públicos … Hay que tener

presente que el juicio es político … la frase mal desempeño revela el

designio constitucional de entregar al Congreso la apreciación

discrecional (en el sentido de ilimitación, dentro de lo razonable y

conveniente) de las circunstancias que pueden caracterizar

semejante conducta …”. Y que “… la causal de ́mal desempeño`,

abarca tanto la falta o pérdida de idoneidad o aptitud para el ejercicio

del cargo … No es necesario que haya culpa o dolo en la conducta

motivo de la acusación.” (Gentile, Jorge Horacio, “Juicio Político”,

http://www.profesorgentile.com/n/juicio-politico.html, con cita de la

opinión de González Calderón, Juan A., “Derecho Constitucional

Argentino”, v. 3 pág. 362).

Es que la inamovilidad de los jueces asegurada por el artículo

110 de la Constitución Nacional cede ante los supuestos de mal

desempeño, dado que al resultar esencial en un sistema republicano

el resguardo de los intereses públicos confiados a los magistrados, no

puede tolerarse el menoscabo a las instituciones que puede derivar

de su mala conducta; es decir, la actuación de los jueces al margen

de la razón, prudencia, discernimiento y el buen juicio.

La garantía de inamovilidad no puede llegar al extremo de

permitir imprudencias y torpezas con trascendencia en el plano

institucional, ya que el criterio para analizar la conducta de los jueces

-en particular la de quien ejerce la máxima responsabilidad en el

Poder Judicial de la Nación, al presidir tanto la Corte como el Consejo

de la Magistratura-, debe ser especialmente riguroso (Armagnague,

Juan F., “Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento”, Depalma,

Buenos Aires, 1995, págs. 118 y 119).

De allí que se ha considerado que el mal desempeño puede

configurarse a partir de “cualquier irregularidad de cualquier

naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las

funciones … aunque no aparezca la responsabilidad, falta o culpa

intencional” (Sánchez Viamonte, Carlos, “Manual de Derecho

Constitucional”, pág. 280).

Las conductas del llevadas adelante por los magistrados y que

se señalaron en el presente capítulo resultan entonces susceptibles

de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de

su cargo, a la luz de la normativa y de los criterios doctrinarios

expuestos.

IV. PETITORIO

En mérito de lo expuesto, solicito a esa Comisión de la H.

Cámara de Diputados de la Nación que disponga lo pertinente para

impulsar la apertura del juicio político respecto de los magistrados de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctores Horacio Rosatti,

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

FDO. Pdte. de la Nación, Alberto FERNANDEZ. Gob. de

Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge

Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de

La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa

Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de

Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.”

Conforme se ha explicitado, quienes suscribimos el presente proyecto

entendemos suficientes los hechos, situaciones, doctrina y jurisprudencias

citadas para que se den por cumplidas las condiciones estatuidas en el

Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de esta Honorable Cámara

de Diputados y Diputadas de la Nación para declarar admisible el Juicio Político

a los magistrados denunciados, no obstante lo cual, se hará referencia al

acaecimiento de otros hechos que a nuestro criterio deben ser considerados.

II.- B) CASO MUIÑA:

Entre los hechos que hemos considerado para la presentación del presente

proyecto, cabe referirse, además de los explicitados por el documento suscripto

por el Sr. Presidente de la Nación y Gobernadores, a otros que no revisten a

nuestro entender, menos gravedad.

En efecto, entendemos aplicable la solicitud de promoción de Juicio Político

a los Jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por la suscripción, con fecha

3 de mayo de 2017, del fallo “Muiña”, dictado en la causa “Bignone, Reynaldo y

otros s/ Recurso Extraordinario”.

Sabido es que, con el voto de tres de sus integrantes, a Corte Suprema de

Jusiticia decidió que en casos en los que se juzgan crímenes de lesa humanidad

resulta aplicable la ley conocida como “2 por 1”, contemplada en el artículo 7 de

la Ley N° 24.390 en su redacción original, que estuvo vigente entre 1994 y 2001.

Recordamos que la CSJN intervino, por apelación, en el caso “Muiña” –

condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos mientras “operaba” en

el Hospital Posadas siendo parte de la seguridad del establecimiento-. El 28 de

marzo de 1976 participó en un operativo que allí desplegó Reynaldo Bignone, en

su carácter de delegado de la junta militar en el área de “Bienestar Social”,

durante el cual se secuestró a 22 personas -de las que 6 permanecen aún

desaparecidas-. Fue detenido en el 2007 y condenado tardíamente a fines del

año 2011 por el Tribunal Oral Federal 2, a 13 años de prisión por cinco casos de

secuestros y torturas, computándosele la pena reducida por aplicación de la

mentada ley 24.390.

La Sala IV de Casación revocó la decisión, indicando que debía cumplir la

totalidad de la pena. El condenado llegó a la CSJN en queja, estando en libertad

condicional, y el Máximo Tribuna en voto dividido, le otorgó el beneficio de la

aplicación del “2 por 1”.

Huelga decir que el fallo provocó un verdadero escándalo jurídico y la

legítima indignación social en nuestro país. La lectura e interpretación que

hicieron en sus votos los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Highton formando

mayoría, en beneficio del represor Muiña, resulta írrita por diametralmente

opuesta a la literalidad normativa de valor supremo en el Derecho, la pirámide

jurídica encabezada por los instrumentos internacionales de DDHH (arts. 31 y 75

inc. 22 CN).

II.- C) INCUMPLIMIENTOS Y DESMANEJOS RELEVADOS POR LA

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE LA OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE

LA NACION (OSPJN):

En lo que respecta a los hechos que se describirán en el presente apartado,

cabe principiar recordando que la Ley N° 23.890 exceptuó a las obras sociales

del Poder Judicial de la Nación y las Universidades Nacionales del cumplimiento

de las disposiciones establecidas en la ley 23.660 (Ley de Obras Sociales).

Sin embargo, a diferencia de las Obras Sociales de Universidades

Nacionales, para la OSPJN nunca se sancionó una ley que propicie un marco

regulatorio aplicable, y el mismo siguió enmarcado exclusivamente por el

Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, cuya primera versión

data de octubre de 1956, siendo modificado y/o reemplazado en distintas

oportunidades a través de los años por la propia Corte Suprema de Justicia de

la Nación.

Así las cosas, y en lo que aquí nos interesa, la Corte Suprema modificó el

Estatuto de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación en el mes de abril de

2008. Por aquel entonces, resultaban elocuentes los cuestionamientos continuos

a la administración del organismo encargado de brindar servicios de salud a

magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y el Poder

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provenientes en su mayoría

de los Informes de la Auditoría General de la Nación Nros. 137/2006 –

rectificativas 204/2006 y 3/2007- y 73/2009. el cual se mantuvo vigente hasta la

firma de la Acordada 1/2022 el 18 de febrero de 2022.

El nuevo estatuto (Ac. 5/2008), modificó la estructura organizativa que

venía teniendo la OSPJN, resultando de suma trascendencia lo referido al

vínculo entre la OSPJN y la Corte. En tal sentido, el Artículo 1° (3er párrafo) si

bien reconocía la autonomía de gestión de la OSPJN, la mantiene bajo la

dependencia directa de la Corte Suprema.

Por otro lado, se comprometía al Directorio a elevar mensualmente

“informes de las decisiones que adopte, de la gestión administrativa, de los

servicios de cobertura médico asistencial y social, y del estado económico

financiero de la misma”.

Además, se incorporó un órgano de conducción colegiada, el Directorio,

encargado de la dirección y administración de la OSPJN, reemplazando al

esquema unipersonal vigente hasta ese entonces.

Ahora bien, si bien el Estatuto aprobado mediante Acordada 5/2008, en su

artículo 1°, definió a la OSPJN como “un organismo con autonomía de gestión,

individualidad administrativa y financiera”, estableció también que ésta

“funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema Justicia de la

Nación, la que podrá designar a un Ministro integrante del Tribunal para dichas

funciones y de acuerdo a las atribuciones que le confiere al mismo el artículo 113

de la Constitución Nacional 3”.

De esta manera, la CSJN se reservó para sí atribuciones y funciones que

hacen imposible escindir a sus integrantes de las responsabilidades por el control

sobre la administración y gestión de la OSPJN.

Esas atribuciones y funciones que la propia Corte se reservó configuraban

un verdadero poder de control del Máximo Tribunal sobre la sobre la OSPJN. En

efecto, la OSPJN estaba obligada a elevar cierta información a la CSJN con una

periodicidad fijada con precisión, lo que le asignaba indefectiblemente una

evidente función de contralor de aquél sobre ésta.

Dichas funciones de control contempladas en el Estatuto de la OSPJN

puesto en vigencia por la Acordada 05/2008, estaban expresadas en la atribución

de nombramiento con que la Corte contaba, teniendo facultad para nombrar y

remover a los tres miembros del Directorio de la OSPJN.

Además, se atribuyó la propio Corte Suprema un poder de fiscalización, al

expresar el art. 32 del Estatuto (Acordada 5/2008) que: “A la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, corresponde la atribución de fiscalizar el desenvolvimiento

de la obra social a cuyo efecto puede arbitrar los medios o sistemas que

considere conducentes”.

Se reservó también la Corte mediante su acordada la facultad de

convocatoria a reuniones del Directorio.

Como si todo esto fuera poco, el artículo 1 del Estatuto de la OSPJN

establecía la dependencia directa de la OSPJN respecto de la Corte Suprema, y

la posibilidad de “designar a un Ministro integrante del tribunal para dichas

funciones”.

Tal como se ha expresado en denuncias efectuadas con anterioridad al

presente proyecto, no se ha podido encontrar ningún acto administrativo y/o

resolución y/o acordada que designe a uno de los ministros a fin de dar

cumplimiento a las funciones de supervisión previstas en dicho artículo, no

obstante lo cual, de acuerdo a trascendidos periodísticos e intercambios

epistolares entre los Ministros, revelados en una acordada del propio Tribunal,

cabe inferir que, a priori, el Dr. Juan Carlos Maqueda fue el encargado de realizar

tales tareas, lo que, claro está, no eximiría de responsabilidad a los otros

miembros de la Corte.

Así las cosas, en el año 2021, la OSPJN se vio envuelta en diferentes

denuncias penales y sospechas de irregularidades en su gestión y

administración, coincidente con el contexto en que debía definirse el recambio

de autoridades de la CSJN.

En el plano judicial, entre septiembre y diciembre de 2021 se iniciaron dos

investigaciones por distintos hechos con trámite ante los juzgados federales de

Comodoro Py.

Por un lado, la Causa 5666/2021, radicada en el Juzgado Federal N° 6,

investiga la posible comisión de delitos encuadrados en los arts. 248 (abuso de

autoridad e incumplimiento deberes func. público) y art, 261 (malversación de

caudales públicos) a partir de la denuncia por uso indebido de distintas

herramientas tecnológicas por parte del Director de la OSPJN, Aldo Tonón, a los

fines de realizar un seguimiento sobre algunos empleados de la entidad.

En esta causa, el juzgado interviniente aprobó diferentes medidas

solicitadas por el Fiscal, entre ellas tres allanamientos a la OSPJN en diferentes

fechas, secuestrándose una gran cantidad de elementos de prueba.

Por otra parte, en el Juzgado Federal N° 4, tiene curso la Causa CFP

7686/2021, en la cual se investigan supuestas contrataciones fraudulentas por

parte de la OSPJN y dos de sus empresas prestadoras de servicios, Emergencia

Médica Integral SA y Farmandant SA.

Ante esta situación, rayana con el escándalo, con fecha 7 de octubre del

2021, mediante la Acordada 22/2021, la CSJN ordenó una auditoría económica,

financiera, de legalidad y de gestión en la OSPJN sobre el período que va de

septiembre de 2008 a septiembre de 2021.

Dicha tarea fue concluida el 4 de agosto de 2022 y los resultados confirman

que durante los 13 años que fueron objeto de estudio, la OSPJN fue administrada

de manera deficiente, señalando irregularidades que no son más que la

continuidad y profundización de muchas de las deficiencias marcadas por la

Auditoría General de la Nación con anterioridad al 2008.

En conclusión, quienes suscribimos el presente entendemos que el mal

desempeño y los constantes incumplimiento de los jueces de la Corte Suprema

de Justicia han ocasionado una clara vulneración del derecho a la salud de los y

las trabajadoras judiciales, quienes se han visto seriamente afectados.

En tal sentido, el propio Informe de Auditoría revela que el índice de

litigiosidad para el período 2008-2021 creció más del 300%. En 2008 se iniciaban

3 causas judiciales contra la OSPJN cada diez mil afiliados, mientras que en

2021 se iniciaron 11 causas cada diez mil afiliados.

III.- ANDAMIAJE JURIDICO:

En este apartado, consideraremos la relevancia del hecho de que esta

Cámara resuelva si corresponde o no la causa de responsabilidad que se imputa

a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y dejaremos claros los hechos

atribuidos a los mismos.

La Comisión de Juicio Político se halla ante una enorme responsabilidad,

surgida del artículo 53 de la Constitución Nacional. En consecuencia, al tomar

conocimiento de la probable existencia de una causa de responsabilidad

respecto de los miembros de la Corte Suprema debe abocarse al estudio de las

imputaciones realizadas. Ello sin menospreciar la seriedad que el proceso de

juicio político exige, pues se trata de una delicada decisión de gobierno: la de

mantener o remover de su cargo a un Juez del Máximo Tribunal de la Nación.

En el juicio político la Comisión sólo puede cumplir con su responsabilidad

constitucional a fin de lograr lo mejor para las instituciones de la República y para

el pueblo argentino. De tal modo, al decidir la apertura del proceso informativo

y la sustanciación del sumario previsto en el artículo 12 de su Reglamento

Interno, debe preveer una tarea exhaustiva de estudio y análisis de la conducta

integral de cada uno de los jueces a los que se imputa el mal desempeño, para

ulteriormente resolver encuadrarla o no en las causales constitucionales de

remoción, en caso de optarse por llevar adelante la acusación ante el Senado de

la Nación.

Vale poner de resalto entonces que en esta etapa preliminar, previa incluso

a la de investigación, la Comisión tiene por objeto declarar la admisibilidad de la

presentación, y preparar la etapa de sumario, a fin de reunir los elementos que

permitan fundar y sostener una eventual acusación, quedando reservado para

las etapas posteriores, procurar la perfección y certeza de la culpabilidad de los

enjuiciados, a través de la producción de pruebas y alegaciones sobre los hechos

imputados.

En suma, el presente proyecto en modo alguno pretende revestir plenitud

probatoria o la certeza de culpabilidad, pues para ello está previsto el ulterior

procedimiento sumario, primero, y luego el acusatorio propiamente dicho, en el

recinto plenario de esta Cámara y eventualmente a través de las reglas que fija

el reglamento de juicio político estatuido por el Honorable Senado. Es en esa

Cámara donde se ha de sustanciar el “juicio” propiamente dicho, con los tres

sujetos esenciales de todo proceso, defensa, acusador, y tribunal, y en lo que

resulta aplicable en este proceso de carácter político, los principios de

contradicción y bilateralidad.

En el juicio político, que resulta ser un remedio de excepción, no se juzga

una institución. Por el contrario, lo que se debe juzgar resulta ser la conducta de

los funcionarios miembros de esa institución, a fin de preservarla.

En consecuencia, la comisión deberá abocarse, al entender prima facie que

existen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la

procedencia de juicio político, a la apertura de la instancia mediante

sustanciación del sumario correspondiente, a fin de investigar la conducta de los

funcionarios que no hubieran honrado el alto cargo con el que se los ha investido.

Resulta entonces suficientemente claro que, por el contrario de lo que se

afirma por parte de un sector político de esta Cámara, este proceso resguarda a

la Corte Suprema como institución fundamental de nuestra república, limitándose

a juzgar la conducta reprochable de sus miembros.

Sin bien los integrantes de la Corte Suprema no se renuevan como lo hacen

los demás poderes del Estado, ello no implica en modo alguno que sean

inamovibles. La Constitución es clara al respecto, no hay inamovilidad absoluta,

sino que los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta.

En el juego armónico de contrapesos entre poderes del Estado, así como

la Constitución les asigna a los integrantes del Poder Judicial, en el artículo 116

“el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos

por la Constitución, y por las leyes de la Nación”, es la misma Constitución quien

le reserva a la Cámara de Diputados, en su artículo 53, la facultad exclusiva de

acusar a determinados funcionarios, entre los que se menciona, claro está, a los

ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Nos encontramos entonces con una competencia privativa y específica de

la Cámara de Diputados, enmarcada en el procedimiento de “juicio político”.

Consecuencia de lo expuesto, la imputación de cargos de mal desempeño

no es un acto de voluntad caprichosa de la Cámara de Diputados, sino por el

contrario se trata de una facultad constitucional, que resulta de ejercicio

obligatorio para el Congreso de la Nación.

Ello es consecuencia de que resulta ser la propia Constitución quien le

asigna la fundamental tarea de velar por el correcto desenvolvimiento del Poder

Judicial, llegando al extremo de poder enjuiciar a los integrantes de la Corte

Suprema de Justicia en caso de que éstos, o alguno de ellos, incurriesen en

alguna conducta que pueda ser encuadrada en el artículo 53 de la Carta Magna.

En definitiva, lejos de atentar contra la independencia del Poder Judicial, el

sistema del juicio político configura un sistema que apunta al control

interorgánico de los actos de los poderes del Estado.

Las conductas llevadas adelante por los magistrados y que se señalarán y

diferenciarán para cada uno de ellos, resultan susceptibles de ser encuadradas

en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo, a la luz de la

normativa del artículo 53 de la Constitución Nacional y de los criterios

doctrinarios existentes.

El estándar establecido en la norma es amplio, y brinda un prudente marco

de discrecionalidad a esta Honorable Cámara de Diputados para poder llevar

adelante este proceso.

Sin embargo, deben diferenciarse las acciones que cada uno de los

Ministros de la Corte Suprema han realizado, sin perjuicio que algunas de ellas,

lo hayan sido en el accionar conjunto que la integración de un Tribunal colegiado

trae aparejado.

En este marco, los Dres. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos

Maqueda y Ricardo Lorenzetti han perpetrado -en forma reiterada- ataques

sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al

Poder Legislativo Nacional, invadiendo de competencia exclusivas y excluyentes

de los restantes poderes del estado.

Han puesto en riesgo el equilibrio republicano, han afectado la

gobernabilidad y la estabilidad institucional, configurando ello, conductas

encuadrables en la figura de mal desempeño en sus funciones y, para el caso

del Dr. Rosatti también se podría interpretar que nos hallamos ante la comisión

de delito en el ejercicio de sus funciones.

III.-1. Hechos atribuibles al Dr. Horacio Rosatti:

III.- 1. A) Declaraciones públicas que buscan condicionar la actuación del

Poder Legislativo.

En el discurso de cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales

recientemente celebrado en la ciudad de Catamarca, el Presidente de la Corte

señaló que toda reforma del Poder Judicial de la Nación deberá contar,

necesariamente, con la aquiescencia de ese Poder del Gobierno Federal.

Estas expresiones, emanadas del Presidente de la Corte Suprema, no

pueden ser interpretadas de otra manera que como una amenaza y un

condicionamiento a los otros Poderes gubernamentales.

Tan es así que, hasta el periodista especializado en temas judiciales

Hernán Cappiello, publica en La Nación del 30 de setiembre de 2022, bajo el

título: “Horacio Rosatti le envió una clara advertencia al Gobierno por las

reformas Judiciales. El presidente de la Corte Suprema dijo que solo funcionarán

los cambios que tengan el consenso y participación del Poder Judicial; recordó

los fracasos en las transformaciones intentadas en los últimos tres años”

(https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-rosatti-le-envio-una-clara-advertencia-al-

gobierno-por-las-reformas-judiciales-nid30092022/).

En el transcurso de su exposición el doctor ROSATTI sostuvo: “que la

reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que

nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y

aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial,

porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema

de Justicia de la Nación”.

No resulta casual que ese mensaje, se pronuncie con posterioridad a que

el Senado de la Nación haya otorgado media sanción a un proyecto de ley

destinado a introducir una importante reforma orgánica a la Corte Suprema, con

una ampliación de su integración con perspectiva federal y de género.

Claramente el Dr. Rosatti envió una advertencia para que los legisladores

actuemos subordinados a las “señales” que emita el órgano él preside, hecho

inconcebible bajo la óptica de un sistema de división de poderes.

Cabe señalar que la competencia en lo atinente a la organización del Poder

Judicial de la Nación es exclusiva del Congreso de la Nación, al que le incumbe

sancionar las leyes orgánicas referidas a la Corte Suprema de Justicia de la

Nación y a los Tribunales inferiores.

El Poder Judicial cuenta con la potestad jurisdiccional de analizar la

constitucionalidad de las leyes, y la de pronunciarse al respecto, cuando ellas

sean cuestionadas en el marco de un caso judicial concreto a requerimiento de

una parte interesada. Pero la pretensión de actuar como una suerte de órgano

co-legislador, genera una disrupción en la arquitectura institucional de la

República a todas luces intolerable para el sistema democrático.

Ha dicho la Corte:

“…los jueces no deben decidir sobre la conveniencia o acierto del criterio

adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones, ni pronunciarse

sobre la oportunidad o discreción en el ejercicio de aquéllas, ni imponer su

criterio de eficacia económica o social al Congreso Nacional, en tanto el control

de constitucionalidad no autoriza a la Corte a sustituir en su función a los otros

poderes del gobierno” (Voto de los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco en

“Grupo Clarín”, Fallos: 336:1774).

Claramente, las afirmaciones del Dr. Rosatti encierran un verdadero

alzamiento contra el orden constitucional, el pretender que el Poder Legislativo

subordine el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para sancionar

normas legales relacionadas con el Poder Judicial, a una suerte de “acuerdo

previo” con el máximo Tribunal de Justicia.

III.- 1. B) Vinculación del Dr. Horacio Rosatti con el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones publicadas por la prensa

entre Silvio Robles (Director General de la Vocalía de Rosatti) y Marcelo

D’Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de

Horacio Rodríguez Larreta).

Como hemos sido testigos en los últimos días del mes de diciembre de

2022, distintos medios de prensa han publicado comunicaciones vía chat del

Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Marcelo D’Alessandro con Silvio Robles, Director General de la vocalía del

ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y

persona de su máxima confianza desde hace años.

Vale decir, entonces, sin temor a equivocarnos, que Robles es Rosatti, y

ello queda evidenciado palmariamente en el presente proyecto.

No estamos aquí en un proceso judicial, ni para determinar

responsabilidades penales, sino para sustentar la denuncia y pedido de juicio

político que han realizado los Gobernadores y el Sr. Presidente de la Nación,

sobre hechos escandalosos, irregulares e ilegales, por parte de integrantes del

máximo tribunal de justicia de nuestro país, de cuyo conocimiento nadie puede

hacerse el distraído, y sobre el cual deberán recabarse otras evidencias que

indudablemente irán apareciendo en el transcurrir del proceso.

Entre el Sr. Robles (funcionario de mayor confianza del Dr. Rosatti) y el

ministro de Justicia y Seguridad de CABA existe una íntima vinculación, una

íntima amistad que data desde hace muchos años. Pero no sólo es eso, sino que

entre ellos existe una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales

del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política

Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Pero, además, los chats publicados demuestran claramente que el Dr.

Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas

específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales.

También demuestran que entre Robles y D’Alessandro existió una

coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la

Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura.

De qué manera debían proceder para obtener, de manera ilegal, una mayoría

propia en dicho organismo.

Queda evidenciada la maniobra ilegal del Dr. Rosatti, según la cual, en

primer lugar asume, de manera irregular, la presidencia de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la

Magistratura, a través de un fallo judicial que resucitó una ley expresamente

derogada por el Congreso de la Nación y, finalmente, a través de otros fallos y

acordadas manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las

mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las

facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación. Todo ello

orquestado junto a la alianza política opositora al gobierno, específicamente

junto a D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno

porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La maniobra no deja de sorprender por lo ilícita, lo que da cuenta de los

métodos mafiosos con los que se opera desde el seno mismo de la Corte

Suprema, en especial desde su presidencia, a cargo de Rosatti. Es el propio

Rosatti el que indica a la alianza política Cambiemos, a través de los operadores

mencionados, cómo debe actuarse en el Senado de la Nación.

La estrategia desarrollada por Rosatti y ejecutada a través de Robles y

D’Alessandro consistía en desconocer los decretos emitidos por la Presidencia

del Senado a través de los cuales se designaban a los senadores respectivos en

el Consejo de la Magistratura. Como se sabe, la maniobra fue seguida al pie de

la letra por los senadores de esa alianza política.

A su vez, Robles también da indicaciones a D’Alessandro respecto de cómo

debía proceder el senador Luis Juez en el marco de los procesos judiciales

existentes, lo que una vez más pone de manifiesta la obscena promiscuidad y

los espurios vínculos políticos que unen a Rosatti con Cambiemos.

Queda evidenciado que el Dr. Rosatti, a través de Robles se encargó de

delinear estrategias y maniobras delictivas e ilegales a partir de las cuales jugó

en tándem con la alianza política Cambiemos, con la que comparten objetivos

políticos específicos.

En esta instancia, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que si

Robles es Rosatti, D’allesandro es Rodríguez Larreta, lo que evidencia la clara y

aberrante connivencia existente entre el autoproclamado Presidente de la Corte

Suprema y quien pretende ser Presidente de la Nación.

Para concluir, debemos decir que el haber repuesto una ley derogada,

circunstancia que además contradice la propia doctrina de la Corte, importa una

manifiesta voluntad de concentrar el poder en quien ejerce la presidencia. Ello

no sólo constituye una flagrante anomalía, sino que, fundamentalmente, implica

un ilegítimo avance contra las instituciones de la democracia.

Luego de la reforma constitucional efectuada en el año 1994, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación carece de la facultad sancionatoria de

magistrados que antes ejercía. De conformidad con el artículo 7°, inciso 12 de la

ley 24.937, el ejercicio de su potestad disciplinaria ha quedado restringida al

ámbito de los empleados y funcionarios de la Justicia nacional.

En efecto, con el fin de evitar la concentración de poder, a través de la

reforma constitucional del año 1994 se ha sustraído a la Corte Suprema de

Justicia de la Nación –junto con otras– la facultad de imponer sanciones a otros

magistrados, potestad que fue atribuida con exclusividad al Consejo de la

Magistratura.

Citando al doctor Enrique Paixao, convencional nacional constituyente de

destacada actuación en la reforma constitucional del año 1994, “según lo

expresado por el miembro informante en la convención, la reforma de la

Constitución ha revertido, con la creación del Consejo de la Magistratura y las

funciones que le ha asignado, una tendencia que, a lo largo de este siglo –y

particularmente en los últimos cincuenta años– ha llevado a concentrar en la

Corte Suprema de Justicia, que es sólo uno de los órganos que ejercen el Poder

Judicial de la Nación, la totalidad de las atribuciones de administración de ese

conjunto de órganos, que la propia Constitución concibe como independientes

entre sí”.

”Este proceso de concentración de poder administrativo en un tribunal de

justicia, agregó el informante, además de no tener en cuenta la genuina esencia

institucional de ese órgano, no ha dado los resultados apetecidos por el

Congreso, que confirió a la Corte esos poderes reglamentarios, disciplinarios,

administrativos y de gestión”.

Sin lugar a dudas las palabras de Paixao resultan aplicables al fallo dictado

por los jueces denunciados, poner en vigencia una norma derogada para

convalidar una decisión arbitraria, implica un hecho de gravedad institucional

toda vez que viola el ordenamiento institucional consagrado en la Constitución,

además de desconocer, a sabiendas la esfera de competencias propias del

Consejo de la Magistratura, cuya presidencia es ejercida de facto por el actual

Presidente de la Corte.

III.- 2. Hechos atribuibles a los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

A través de la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2021 en la causa

“Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN -ley 26.080-

dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” (Fallos: 344:3636), la Corte

Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del sistema de

integración, quorum y mayorías del Consejo de la Magistratura previsto en la Ley

N° 26.080; y dispuso que, hasta tanto el Congreso sancione una ley que respete

la noción de equilibrio allí establecida, el Consejo deberá integrarse según el

régimen legal anterior plasmado en la Ley N° 24.937. Asimismo, fijó una serie de

medidas interinas para la continuidad del funcionamiento del Consejo.

Con el dictado de esta sentencia se produjeron varios hechos de gravedad

institucional que, al concatenarlos unos con otros, demuestran claramente la

manera en que los integrantes de la Corte han tomado la decisión de utilizar la

Institución de la República con claros fines políticos en alianza con el frente

CAMBIEMOS, confirmando los acuerdos desnudados en los chats entre el Dr.

Rosatti –a través de su mano derecha el Sr. Robles- y el Ministro de Justicia y

Seguridad de CABA como se desarrollara en el punto anterior.

Pero, además, los tres Ministros de la Corte mencionados: A) avanzaron

de manera indebida sobre facultades del Poder Legislativo reviviendo una ley

expresamente derogada; B) dictaron sentencias e invalidaron un decreto

parlamentario del Senado de la Nación para ejecutar el asalto al Consejo de la

Magistratura; C) desconocieron sentencias de jueces inferiores arrogándose

competencias que les eran ajenas mediante Acordadas e invalidaron

resoluciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Todo ello en franca

oposición a la división de poderes, configurándose cada una de ellas, acciones

calificadas como mal desempeño de las funciones en los términos del artículo 53

de nuestra Constitución Nacional.

III.- 2. A) Sentencia en “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”

(Fallos: 344:3636).

Con el dictado de la sentencia mencionada claramente los ministros

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda de manera

conjunta, han sido artífices de la violación a la Constitución Nacional, al declarar

vigente una ley que este Congreso Nacional había expresamente derogado,

avanzando sobre facultades de otro poder del Estado.

Al haber reinstaurado el régimen de la Ley N° 24.937, la Corte restableció

la previsión según la cual el Presidente del Alto Tribunal será, a la vez, el

Presidente del Consejo de la Magistratura (artículo 10 de dicho cuerpo de

normas).

Poniendo los puntos sobre las íes, podemos atrevernos a decir que el

autoproclamado Presidente de la Corte, se autoproclama, además, presidente

del Consejo de la Magistratura.

Normas elementales de ética pública (Ley 25.188) no han sido suficientes

para que el Dr. Rosatti se abstenga de intervenir en una decisión que, a las

claras, lo involucraría de una manera directa. El hacer renacer la ley 24.937, lo

colocaba como cabeza del Consejo de la Magistratura, permitiendo de esta

manera ir dando sustento a sus aspiraciones cesaristas, como bien las adjetiva

el acuerdo entre el Presidente de la Nación y los gobernadores. Esta acción no

podría haberse concretado sin la “colaboración” de los Dres. Rosenkrantz y

Maqueda, quienes con su voto han posibilitado el asalto al Consejo de la

Magistratura.

El Alto Tribunal avanzó sobre las facultades de otro Poder del Estado,

generando un desequilibrio institucional de claras consecuencias: la toma por

asalto de un órgano constitucional, que a partir de la aplicación de ese fallo

pasaría a ser presidido por uno de sus miembros.

Además, y continuando con los excesos, se le exige al Congreso de la

Nación la sanción de una norma en un plazo de 120 días, dispuesto de manera

absolutamente arbitraria, después que la propia Corte cajoneara por más de 6

años esa misma causa, arrogándose de manera arbitraria facultades que no le

son propias y que lesionan el principio republicano de gobierno.

Caímos así los legisladores y las legisladoras en la absurdidad de ser

emplazados, como representantes del pueblo de la Nación y de las provincias,

para la sanción de una ley, por parte de otro poder del Estado, cuya cabeza,

precisamente, soslaya los tiempos y plazos procesales de modo permanente,

haciendo dormir el sueño de los justos en los cajones del cuarto piso de la calle

Talcahuano los derechos e intereses de los y las justiciables, que esperanzados

acuden a su arbitrio en búsqueda de justicia.

La manipulación democrática queda cristalizada, además, al advertirse que

el fallo fue dictado diez días después de que el Poder Ejecutivo Nacional

remitiera un proyecto de ley al Congreso de la Nación sobre la integración del

Consejo de la Magistratura, demostrando la clara intencionalidad de los

integrantes de la Corte de influir en una decisión política, acción ésta

descalificada por nuestra Constitución Nacional y que merece el más enérgico

reproche por parte de esta Cámara.

III.- 2. B) Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2022, en los autos “Juez,

Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/

amparo ley 16.986”. Nulidad de Decreto Parlamentario.

La Corte declaró admisible el recurso extraordinario interpuesto por los

senadores del bloque “Frente PRO” Humberto Luis Schiavoni y Luis Alfredo Juez

y entendió que la partición del bloque “Frente de Todos” en dos bloques, “Frente

Nacional y Popular” y “Unidad Ciudadana” -luego de haberse dictado el fallo

Colegio Abogados de la Ciudad del 16 de diciembre de 2021- fue con la finalidad

de desplazar al “Frente PRO” como segunda minoría y quedarse, así, con otra

banca más en el Consejo de la Magistratura.

La Corte expresó que, de este modo, se violaría el objetivo de pluralidad

representativa de la derogada Ley N° 24.937 y que esta partición del bloque

habría sido una maniobra manipulativa con el objetivo de desnaturalizar el fin

constitucional de la representación pluralista.

Consecuente con ello, declaró la nulidad del decreto parlamentario DPP N°

33/22 y resolvió que la partición del Bloque de “Frente de Todos” resulta

inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura,

avanzando una vez más sobre la autonomía de la Cámara de Senadores, al

determinar cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara,

configurándose otra clara violación constitucional a la autonomía del Senado de

la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional.

Semanas después hizo lo propio respecto de la Honorable Cámara de

Diputados, con similares argumentos, pero para resolver exactamente en sentido

contrario.

Los miembros de la Corte nos dijeron, desvergonzadamente, que tienen

unos principios, pero cuando no les sirven, tienen otros.

III.- 2. C) Desconocimiento de sentencias de jueces inferiores; arrogarse

competencias ajenas mediante Acordadas e invalidar resoluciones

parlamentarias de la Cámara de Diputados.

El lunes 28 de noviembre del año próximo pasado, el juez en lo Contencioso

Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, resolvió en el marco de la causa

22896/2022 “MARTINEZ, GERMAN PEDRO c/ EN-PRESIDENTE DE LA

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/AMPARO. LEY

16.986”, hacer lugar a la acción de amparo presentada por el Jefe de Bloque del

Frente de Todos de la Cámara de Diputados y Diputadas, y declarar nula la

Resolución 689/22 de la Presidencia de la Cámara, “y las que en lo sucesivo

integren la segunda minoría con partidos políticos o alianzas a las que ya les han

sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría”. Todo ello, en virtud

de la designación de la diputada Roxana N. REYES, como consejera de la

magistratura en representación del Bloque UCR por la segunda minoría.

El fallo del juez Cormick, fue fundado en lo resuelto por la Corte Suprema

en el caso “JUEZ”, es decir, utilizando uno de los principios que nos enrostrara

la propia Corte en aquella sentencia.

Sin embargo, y en franco desconocimiento del caso judicial en curso, la

Corte Suprema ordenó, el pasado 15 de diciembre, y mediante la Acordada

34/2022, el cumplimiento de lo dispuesto en la Acordada 31/2022, que en su

punto II.) dispuso: “que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de

la Nación reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo

Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley” para su

incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara

de Diputados de la Nación.

Ello, en virtud de entender que la designación inicial (Resolución

Parlamentaria N° 1608/22) resultó valida, por cumplir con el procedimiento del

art. 2°, inc. 3° de la ley 24.937: “Ocho (8) legisladores. A tal efecto los presidentes

de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos

bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo

dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y

uno por la segunda minoría”, siendo remitida previa propuesta de los respectivos

bloques parlamentarios y cumpliendo con los trámites posteriores tendientes a

la jura de los propuestos. Afirmó la Corte que la Resolución Parlamentaria N°

1608/2022 no puede verse modificada por la Resolución Parlamentaria N°

1634/2022, toda vez que la segunda no cumplió con el procedimiento

correspondiente, sino que fue únicamente tomada por la Presidencia.

De esa manera, desechando aquel principio, y echando mano de uno

claramente opuesto, la Corte invalidó también las resoluciones dictadas por la

Presidencia de la Cámara de Diputados, en lo que se muestra como otro nuevo

avance sobre la autonomía e independencia del Poder Legislativo.

Claramente con el dictado de la Acordada N° 34 del 15 de diciembre del

año próximo pasado en el expediente N° 6693/2022, el máximo Tribunal dispuso

que se reciba los juramentos de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel

Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes, para su

incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara

de Diputados de la Nación.

Para ello, la Corte, con la participación de los tres miembros mencionados,

prescindió de lo dispuesto por la Presidencia de esa Cámara a través de la

Resolución R.P. N° 1634/22, que dejó sin efecto la similar N° 1608/22

previamente adoptada por ese Cuerpo designando a los legisladores que lo

representarían en el seno del Consejo de la Magistratura.

Resulta relevante destacar que la revocación de la designación de los

representantes de la Cámara de Diputados de la Nación, instrumentada por

medio de la aludida Resolución R.P. N° 1634/22, fue precedida por la sentencia

dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de esta

Capital en la causa “Martínez, Germán Pedro c/ EN-Presidente de la H. Cámara

de Diputados de la Nación s/amparo ley 16.986”.

Es decir que, por vía de una Acordada (y no en una “causa o caso judicial”

en sentido estricto), se resolvió de manera anticipada una cuestión que,

precisamente, aún está siendo dirimida en el marco de un proceso judicial, en

franca violación a otro mandato de nuestra Constitución, como lo es el derivado

del artículo 116.

Ha sido la propia Corte quien nos había dicho que: “…El control

encomendado al Poder Judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa

requiere que el requisito de la existencia de un “caso” sea observado

rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para

asegurar la preservación del principio de división de poderes, que excluye al

Poder Judicial de la atribución de expedirse en forma general sobre la validez de

las normas emitidas por los otros departamentos de gobierno (conf. causa “Unión

Cívica Radical”, Fallos: 342:1)”. (v. Fallos, 344:575, consid. 4°; asimismo,

341:101; 338:1347, entre muchos otros).

Como lo recordaran los Sres. Gobernadores junto a Sr. Presidente, la Corte

Suprema de Justicia utilizó en oscuras épocas pasadas la figura de la Acordada

para abordar asuntos de carácter institucional, al margen de un caso judicial

concreto. Lo hizo en septiembre de 1930 donde otorgó reconocimiento al

gobierno emergente del golpe de Estado del día 6 del mismo mes y año, y que

dio origen a una doctrina luego reproducida en ocasión de quiebres ulteriores del

orden constitucional. Pero esos antecedentes, por cierto, están emparentados

con capítulos trágicos de nuestra vida como Nación.

Claramente, quienes suscribimos el presente, diputados y diputadas de la

Nación, no vamos a tolerar semejante regresión a épocas tan siniestras de

nuestra historia.

III.- 3. Hechos atribuibles a los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda respecto a la

causa sobre la “coparticipación”, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de

pesos” (CSJ 1865/2020).

Preparado el terreno de las negociaciones ya era camino fértil para lo que

aconteció con posterioridad, ahora sí, con la participación de todos los

integrantes de la Corte.

En el marco de la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado

Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos” (CSJ

1865/2020) –conexa con la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/

Estado Nacional s/ ordinario – decreto 735/PEN/2020 (CSJ 1141/2020)–, la Corte

Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Estado Nacional entregue a la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables, de

forma diaria y automática, a través del Banco Nación.

Asimismo, ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar la Ley 27.606

por la que se aprobó el “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en todas

las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,

celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires con fecha 5 de enero de 2016.

Debemos advertir que resulta de suma gravedad institucional que un

órgano del Poder Judicial ordene a otro poder del Estado abstenerse de aplicar

una Ley de la Nación, en el marco de una medida cautelar, sin expedirse, claro

está, sobre su constitucionalidad. Dicha gravedad se extrema cuando dicha

resolución deriva, precisamente, del Máximo Tribunal.

En tal sentido, el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suspendió la aplicación de

la Ley 27.606, sancionada por el Congreso de la Nación el 10 de diciembre de

2020. Es decir, dos claras acciones que multiplican las inconductas de los Sres.

Ministros de la Corte.

Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades

legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de

la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional

se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente.

Asimismo, tal decisión trae consigo, inevitablemente, la modificación de la

Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el

Ejercicio 2023 dado que al exigir que sea de cumplimiento inmediato, se tendrán

que reformar las partidas presupuestarias.

Nada dice la Corte, eso sí, sobre de donde se deben sacar los fondos para

hacer efectiva su arbitraria cautelar, que partidas deben reestructurarse, que

gastos dejar de ocasionarse, o lo que es mucho peor, que derechos del pueblo

argentino habrá que conculcar para hacer efectivo el giro de los fondos que el

Jefe de Gobierno porteño destinará a su campaña presidencial.

Según establece la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 8, le

corresponde al Congreso de la Nación elaborar el presupuesto, con base en el

proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Aún más, según la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los

Sistemas de Control del Sector Público Nacional “Todo incremento del total del

presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder

Ejecutivo Nacional debe contar con el financiamiento respectivo” (conf. artículo

28). Por ello, para cumplir con nuestro ordenamiento normativo y lo ordenado

por el Máximo Tribunal, el Presidente de la Nación deberá enviar un proyecto a

este Congreso Nacional para modificar la Ley de Presupuesto. El Poder

Ejecutivo Nacional no puede decidir, de forma discrecional, qué gasto recortar

para poder financiar los fondos que deberá transferir al Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires en virtud de este fallo, mal que le pese a la propio Corte y al

Jefe de Gobierno.

El Máximo Tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder

Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los

recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos.

Por otro lado, la Ley N° 26.854 sobre Medidas Cautelares claramente exige

que se acredite debidamente el peligro en la demora. No se advierte qué peligro

podría correr una jurisdicción como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde

su déficit es cero. En el mes de noviembre del 2022, la Legislatura porteña

aprobó el presupuesto para el 2023: no prevé aumentos de impuestos ni la

creación de nuevos tributos, se estima un resultado primario superavitario y una

baja notable en la deuda (conf.

https://www.buenosaires.gob.ar/haciendayfinanzas/noticias/la-legislatura-de-la-ciudad-

aprobo-el-presupuesto-2023-con-deficit-cero). Por lo demás, el Estado Nacional

siempre es solvente y podrá en cualquier momento cumplir con una eventual

sentencia sobre el fondo del asunto, lo que hace más discrecional y arbitraria la

resolución adoptada por la Corte Suprema.

Asimismo, es menester destacar que la aludida ley dispone, en su artículo

9°, que los “jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte,

obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe

los bienes o recursos propios del Estado”.

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “la

declaración de inconstitucionalidad al importar el desconocimiento de los

efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente

suprema, constituye un remedio de ultima ratio que debe evitarse de ser posible

mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley

Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas

(Fallos: 14:425; 147:286)”. Corresponde destacar que, si dicho principio es

aplicable a las sentencias definitivas, debe ser considerado y respetado aún más

en materia cautelar.

Resulta irrisorio, por lo demás, sostener que el sentido cautelar de la

medida supone un marco de mera transitoriedad. Muy por el contrario, la

verosimilitud en el derecho que el fallo de la Corte alega, pero no funda, es

demostrativa de un posicionamiento político dirigido a apoyar la posición

económica dominante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el resto de

las jurisdicciones.

Se debe recordar la letra de la Constitución en su artículo 75, inciso 2: “La

distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre

éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones

de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa,

solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad

de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Sin perjuicio de que el Máximo Tribunal sostiene que “… la participación

aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a

distribuir no afecta a la coparticipación de las provincias… pues la cuota

correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos

que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, por

esta decisión de la Corte las provincias se ven económicamente afectadas, toda

vez que el incremento del porcentaje de la masa coparticipable asignado a una

determinada jurisdicción favorece a ella en detrimento de las otras regiones del

país.

Resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la

Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser

analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que

provoca dentro del esquema de coparticipación federal.

La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo

político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de

coparticipación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los

numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrariedades que

justificaron un aumento desproporcionado de este coeficiente no fueron

debidamente atendidos.

Cabe recordar lo estipulado en el Consenso Fiscal celebrado el 16 de

noviembre de 2017 en el que el Estado Nacional se comprometió a reducir el

porcentaje de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los

impuestos coparticipables, de forma tal de mantenerla en condiciones de

igualdad con el resto de las jurisdicciones, frente a la derogación del artículo 104

de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el incremento de la asignación

específica del Impuesto al Cheque. Ya que estos cambios modificaron el

entramado de recursos que componen la masa coparticipable de manera tal que

las transferencias hacia la Ciudad aumentaron en mayor medida que al resto de

las provincias.

Por otra parte, también merece una observación el porcentaje de los fondos

coparticipables –2,95%– establecido por el Máximo Tribunal, que deberá ser

entregado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las sentencias

exigen ser motivadas y fundadas, los tribunales tienen la obligación de

exteriorizar su razonamiento que los lleva a tomar una determinada decisión. Ha

dicho la propia Corte “…la obligación que tienen los jueces de fundar sus

decisiones (…) persigue también (…) la exclusión de decisiones irregulares, es

decir, tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del

derecho vigente y no producto de la individual voluntad del juez (Fallos: 236:27;

240:160, entre otros)”. Respecto de este punto tan importante que es el monto

que ordenan transferir, los magistrados nada dijeron al respecto.

Resulta asimismo por demás preocupante que los jueces de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación hallan omitido considerar el informe técnico

del CFI, que fuera oportunamente acompañado por el Estado nacional y

oportunamente agregado a los autos.

El nivel de idoneidad técnica de ese organismo, permiten predicar que su

estimación de los costos de los servicios de seguridad no federales traspasados

a la Ciudad de Buenos Aires resulta insoslayable para determinar la cuantía de

las transferencias presupuestarias que debe realizar el Gobierno Federal a la

jurisdicción local.

De esta manera constituye una infracción grave que los magistrados hayan

concedido, sin justificación alguna, a la pretensión cautelar del Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retrotrayendo la cuestión a lo que en su

momento previó el Decreto N° 257/18, los cual reconoce un exceso, que según

los manifestado por el Estado Nacional, valuado para el año 2002 en

aproximadamente $ 70.000.000.000 por sobre el valor real de la transferencia

que estableció la Comisión Federal de Impuestos.

Se recuerda que, en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

existe la Unidad de Análisis Económico, creada por la Acordada 37/09. El

objetivo de esta unidad es estudiar y evaluar el impacto macroeconómico que

podrían causar las resoluciones del Tribunal. Al respecto, se desconoce que los

magistrados hayan acudido a esta Unidad antes de tomar esta decisión que sin

dudas tendrá efectos en la masa coparticipable.

La medida cautelar se refugia bajo la exigencia de los acuerdos entre

Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fija el artículo 6° de la Ley

N° 24.588. Con ello, los Ministros estructuran una decisión que brinda, de modo

artificial e indebido, el aval para que se consolide un acuerdo nulo y espurio para

que exista una jurisdicción mejor posicionada que el resto de las provincias

argentinas.

Lo hace, además, en el momento en que dichos recursos fortalecen las

condiciones económicas de candidatos políticos que han manifestado, de

manera explícita, su interés por competir en el próximo proceso electoral. Sería

ingenuo omitir que quienes formaron parte de este acuerdo de coparticipación

son, asimismo, quienes utilizan estos recursos para financiar candidaturas a

nivel nacional.

El acuerdo de coparticipación entre el ex Presidente Mauricio Macri y el

actual Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta no responde, bajo ningún

concepto, a las cuestiones relativas al traspaso de la seguridad. Este traspaso

fue la excusa para fortalecer de forma irregular un distrito político común a ambos

por sobre el resto de los intereses federales.

El Estado Nacional, con el apoyo de la mayoría de las Provincias,

estableció y demostró la arbitrariedad manifiesta del aumento que recibió la

Ciudad Autónoma. La nulidad insalvable de esos acuerdos no fue siquiera

seriamente considerada por la Corte.

Se trata entonces, ni más ni menos, de un decisorio que promueve el

fortalecimiento irregular de un distrito, de una estructura partidaria y del

financiamiento de futuras candidaturas. Los Ministros de la Corte se han valido,

bajo un aparente ropaje de legalidad, de argumentos que no hacen otra cosa

que avalar el incremento desproporcionado de los recursos de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Por tal motivo, entendemos que además se advierte un grado extremo de

arbitrariedad en el decisorio, que ha quedado configurada por cuanto la

resolución recaída se ha fundado en consideraciones puramente dogmáticas.

Los magistrados han tenido una mirada parcial, omitiendo deliberadamente

considerar lo expresado y acreditado por el Estado Nacional, que resultaba

conducente a la solución del pleito.

De acuerdo a la propia doctrina de la Corte Suprema para que la sentencia

de un tribunal de alzada “pueda calificarse de arbitraria en los términos de la

jurisprudencia de la Corte al respecto, es menester que la omisión de cuestiones

que se le atribuye se refiera a aquellas que fueron materia de la expresión de

agravios del recurrente, pues el tribunal de segunda instancia sólo está obligado

al examen y decisión de ellas; y, además, que la omisión verse sobre una

cuestión sustancial para la decisión del pleito” (239:126 Ver Texto).

Resulta, asimismo, oportuno destacar que la convalidación por parte de los

magistrados de ilegítimos decretos como son los Nros. 194/16, 399/16 y 257/18

importan en sí mismo un acto de gravedad y arbitrariedad manifiesta, toda vez

que los mismo carecen de informes técnicos, económicos o financieros que le

suministren sustento legal al porcentaje establecido por el ex Presidente Macri,

quien, vale recordar, designó por Decreto de Necesidad y Urgencia a dos de los

magistrados firmantes (Rosatti y Rosenkrantz).

En rigor, claramente, no se trata en esta instancia de traer nuevamente a

debate la discusión sobre la vicisitudes de la causa judicial, sino de poner en

manifiesto que la decisión adoptada configura el mal desempeño de los jueces y

que el mismo obedece a un direccionamiento en pos de beneficiar intereses

políticos representados en este caso por el sector político que gobierna la Ciudad

de Buenos Aires, los cuales, reiteramos, han sido los promotores de los jueces

Rosatti y Rosenkrantz.

De esta manera los magistrados bajo la apariencia de una sentencia, han

promovido un escenario de conflicto, que implicaría que el Gobierno Nacional

debiera acarrear graves consecuencias al desconocer normas federales como el

Pacto Fiscal y la ley de Presupuesto votada por el Congreso de la Nación. A la

arbitrariedad de este fallo debemos adicionarle la ilegalidad y el consecuente

daño económico en contra del Estado.

Tampoco podemos soslayar, en esta instancia el hecho de que los

miembros de la Corte Suprema, al resolver la cautelar que motiva el presente,

han guardado un abrumador silencio respecto de las presentaciones de las

Provincias como amicus curiae. Vale decir que, como hemos manifestado, la

Corte resuelve de manera cautelar, pero anticipando de modo evidente su

opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, en lo que parece ser un claro

ardid para, precisamente, y por la naturaleza de la medida adoptada, eludir el

tener que oír a las provincias que han visto flagrantemente vulnerados sus

intereses.

Para concluir, debemos reflexionar y trazar un paralelo con el Gobierno

Nacional anterior. Em 2019, fue el Fondo Monetario Internacional quien financió

la trunca campaña electoral del entonces presidente Macri. Hoy, casi cuatro años

después, parece ser la Corte Suprema de Justicia quien pretende hacer lo mismo

con la campaña del actual Jefe de Gobierno porteño en su aventura

presidencialista.

Debemos preguntarnos, además, si aparecerán o no chats entre Robles y

D’allesandro, en el cual se acuerden delictivamente cuestiones que tengan que

ver con esta causa, tal como sucedió con el Consejo de Magistratura.

Recordemos que Robles es Rosatti, y D’allesandro es Rodríguez Larreta, motivo

por el cual nada nos sorprenderá menos que ello haya ocurrido.

Como representantes del pueblo, debemos poner bien alto los principios

del federalismo, y a ultranza defender de los derechos e intereses de nuestras

provincias, clara y arbitrariamente afectadas por un fallo cautelar a todas luces

infundado y parcial.

Un juez se conoce a través de sus sentencias y decisiones judiciales. Pero

cuando esas sentencias no son sólo vehículo de interpretaciones jurídicas

doctrinarias, sino que son instrumentos para otros fines que se ocultan bajo la

forma de sentencia judicial, nos encontramos frente a un caso de mal

desempeño.

III.- 4. Hechos atribuibles a los ministros Horacio Rosatti y Carlos

Rosenkrantz, respecto del caso “MUIÑA”, en la causa “Bignone, Reynaldo

Benito Antonio y otros S/ recurso extraordinario”. CSJ 1574/2014.

El repudio a esta resolución entrañó un hito histórico en la estructura interna

del propio Poder Judicial de nuestro país.

Así, tras hacerse pública la resolución del caso “Muiña”, la mayoría de los

Tribunales inferiores que recibieron pedidos similares de la aplicación del artículo

7° de la Ley 24.390, es decir, el beneficio del “2 por 1”, se apartaron de los

lineamientos del fallo, rechazando el planteo.

Asimismo, el repudio masivo a esta decisión llevó a que ambas Cámaras

del Congreso Nacional aprobaran la Ley N° 27.362, que expresamente declara

absolutamente inaplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría

de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra el derogado

artículo 7° de la ley 24.390.

Dichos sucesos ponen de manifiesto que el reclamo y la lucha contra la

impunidad de los terroristas de Estado es parte de las políticas públicas básicas

que abraza la República Argentina y que como legisladores y legisladoras

nacionales no podemos en modo alguno consentir, so pena de avalar que se

destruyan las conquistas que se alcanzaron tras tantas décadas de lucha, lucha

conducida por madres y abuelas.

Asimismo, en el caso “Rufino Batalla”, con fecha 4 de diciembre de 2018,

la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, volviendo sobre sus pasos,

que el beneficio de la ley del “2 por 1” era inaplicable para las condenas por

delitos de lesa humanidad.

En dicha ocasión, el Dr. Rosenkrantz reafirmó en su voto en minoría que

los aberrantes lineamientos del caso “Muiña” seguían vigentes y eran aplicables

al caso, a pesar de la sanción y promulgación de la ley 27.362, que declaró

inconstitucional.

Con un ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana,

este juez se mantuvo firme en su postura, absorto y ajeno a la realidad social de

nuestro país, e ignorando nuevamente los compromisos internacionales

asumidos por el Estado Argentino en la búsqueda y Juzgamiento de los delitos

más aberrantes de nuestra historia y desconociendo el sentido que la propia

Corte ha otorgado a la persecución y sanción de estos delitos mediante los

precedentes “Mazzeo”, “Simón” y “Arancibia Clavel”

Con absoluta indiferencia por la trascendencia de la cuestión discutida,

Rosenkrantz reeditó en el fallo “Rufino Batalla” su palmaria incomprensión del

derecho normativo vigente como así también de los compromisos asumidos por

la sociedad democrática argentina, lo que constituye, a nuestro entender, una

nueva causal de mal desempeño que inhabilita que este juez permanezca en el

ejercicio de la magistratura en la máxima autoridad judicial de nuestro país.

III.- 5. Hechos atribuibles a los ministros Horacio Rosatti, Carlos

Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda respecto de

incumplimientos y desmanejos relevados por la comisión de auditoría de

la OSPJN (Acord. 22/2021):

Como hemos expresado en la descripción de los hechos, cada una de las

irregularidades y desmanejos en cuanto a la gestión y administración de la

OSPJN que se han mencionado, deberán ser atribuidos a los miembros de la

Corte Suprema Justicia de la Nación, entendiendo que estamos ante casos de

responsabilidad manifiesta por parte de los mismos, sea por mal desempeño o

por delitos en el ejercicio de la función.

Tal como se indicó, se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las

vacancias en el Directorio. En efecto, mediante la Resolución 447/2008 del 7 de

abril de 2008, se designaron a los tres nuevos directores de la OSPJN: Dr. Aldo

Juan Tonon (Presidente), Lic. Juan Francisco Ramos (Vicepresidente) y Claudia

Viviana Madies (Directora).

Sin embargo, según el Informe de Auditoría que se adjunta, ante la consulta

de la Comisión a la OSPJN sobre la composición del Directorio entre los años

2008 y 2021 obtuvo como respuesta una serie de resoluciones sin indicar

concretamente la integración del Directorio durante el período auditado.

En definitiva, podemos concluir que por los menos durante los últimos 5 de

los 13 años auditados, la OSPJN funcionó sin que la Corte Suprema haga uso

de la facultad exclusiva que se reservara en la Acordada 5/2008, no habiendo

designado a por lo menos dos de las tres personas que debían integrarlo.

Esta omisión configura un incumplimiento de exclusiva responsabilidad de

los miembros de la Corte Suprema, habida cuenta de que artículo 16 del Estatuto

establecía que dicho nombramiento es una facultad del Máximo Tribunal.

Tampoco se cubrieron las vacantes de la Subdirección Médica,

Subdirección Administrativa y Auditoría Interna. Tal como se expresa en el

Informe de Auditoría de lo informado por la OSPJN surge que la Subdirección

Médica y la Subdirección Administrativa estuvieron vacantes durante los 13 años

estudiados.

Palmariamente los miembros de la Corte Suprema incumplieron el Estatuto,

no habiendo nombrado durante todo el período en estudio un/a Auditor/a (Inf.

Auditoría, pág. 77). De la misma manera, se apartó de los fundamentos de la

Acordada 05/2008 que consideraban necesaria “la inclusión de un área de

control interno de los procesos y procedimientos a que esté sujeto el desarrollo

de la actividad” para el cumplimiento de los objetivos trazados.

En consecuencia de la no designación de personas a cargo de las áreas

vacantes, tampoco se cumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la

delegación de firma. En el Informe de Auditoría se advierte respecto de este

hecho que se establecía la delegación en diferentes agentes, incluso en personal

contratado mediante la modalidad de locación de servicio sin fijar plazos ni hasta

cuándo regiría.

En este punto, el Informe de Auditoría concluye que: “En las condiciones

descriptas, si bien por el cúmulo de tareas y la cantidad de trámites a resolver

que se invocan, la delegación podría aparecer coma razonablemente fundada,

se advierte que no recayó únicamente en los responsables de las subdirecciones

médicas y administrativas, sino que se delegó la resolución de los trámites en

diversos funcionarios y empleados subalternos.

En conclusión, tanto la Subdirección Médica como la Subdirección

Administrativa estuvieron vacantes durante todo el periodo que abarca la

Auditoría, y durante gran parte de ese período el Directorio estuvo incompleto;

por lo que, al margen de los términos de la delegación, esta habría recaído sobre

agentes diferentes a ellos. Especial atención merece la delegación en personal

contratado mediante la modalidad de locación de servicio, circunstancia que

genera un riesgo adicional.

Cabe endilgar también a los miembros de la Corte en su conjunto la

evidente ausencia de previsión presupuestaria. El Estatuto previa dentro de los

deberes y atribuciones del Directorio la obligación de elevar anualmente a la

Corte Suprema un presupuesto de gastos y recursos (Art. 21, Inc. w).

Pero, por el contrario, el Informe de Auditoría se refiere a la ausencia total

de este instrumento de planificación. La Comisión de Auditoría, sostiene en este

punto que “la entidad no habría llevado un sistema presupuestario durante el

período auditado, ni general ni sectorial, por lo que solo podemos comentar

acerca de la imposibilidad de contraponer los resultados obtenidos y las

gestiones realizadas, con planes o políticas previamente diseñadas.”

Como si todo esto fuera poco, debemos poner en consideración de la

Comisión de Juicio Político de esta Cámara la presencia de groseras

irregularidades en la registración contable. En efecto, según las conclusiones del

Informe de Auditoría, la OSPJN no cuenta con un sistema formal de contabilidad,

ni sobre la base de criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal

de la cuestión, de acuerdo a las disposiciones establecidas por los Arts. 321 y

322 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Todo lo manifestado torna admisible la promoción de Juicio Político que se

proyecta, respecto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, por la causal de mal desempeño, e incluso por la comisión de delitos en

el ejercicio de función, en el caso los previstos en los arts. 248 y 249 del Código

Penal. Estos eventuales delitos surgirían del incumplimiento sistemático y

deliberado de las funciones de control y de administración indelegables que le

han sido asignadas por la Acordada 5/2008 entre los años 2008 y 2021 a los

miembros de Corte, quienes, en su calidad de tal no podían desconocer las

facultades de supervisión y de administración a las que estaban obligados y que

emanan de una acordada del propio Tribunal.

IV.- PRUEBA:

Sin perjuicio de las medidas que se ordenen durante la instrucción del

sumario que lleve adelante la Comisión de Juicio Político, ofrecemos la siguiente

prueba:

IV.-1. DOCUMENTAL:

Se adjunta al presente, las siguientes piezas documentales:

1) Copia de la sentencia en causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos

Aires y otro c/ EN -ley 26.080-dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”

(Fallos: 344:3636);

2) Copia de la resolución en causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/

Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”

(CSJ 1865/2020) –conexa con la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

c/ Estado Nacional s/ ordinario – decreto 735/PEN/2020 (CSJ 1141/2020);

3) Copia de la resolución de la CSJN en autos “Juez, Luis Alfredo y otro c/

Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986”, del 8 de

noviembre de 2022;

4) Copia de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11

en causa 22896/2022, “MARTINEZ, GERMAN PEDRO c/ EN-PRESIDENTE DE

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/AMPARO. LEY

16.986”, 28 de noviembre de 2022.

5) Copia de la Acordada 34/2022, y de la Acordada 31/2022, CSJN.

6) Copia de la Resolución Parlamentaria N° 1608/22 y Resolución Parlamentaria

N° 1634/22.

7) Nota periodística de La Nación del 30 de setiembre de 2022, bajo el título:

“Horacio Rosatti le envió una clara advertencia al Gobierno por las reformas

Judiciales. El presidente de la Corte Suprema dijo que solo funcionarán los

cambios que tengan el consenso y participación del Poder Judicial; recordó los

fracasos en las transformaciones intentadas en los últimos tres años”

(https://www.lanacion.com.ar/politica/horacio-rosatti-le-envio-una-clara-

advertencia-al-gobierno-por-las-reformas-judiciales-nid30092022/).

8) Copia de sentencia de la CSJN en el caso MUIÑA. “Bignone, Reynaldo y otros

s/ Recurso Extraordinario”. CSJ 1574/2014.

9) Copia de la Acordada 05/2008 CSJN.

10) Copia de Informe Auditoria General de la Nación aprobado por Resolución

N°137/2006 (rectificativas 204/06 y 03/07).

11) Copia de Informe Auditoria General de la Nación aprobado por Resolución

N°73/2009.

12) Copia de Resolución 447/2008 CSJN.

13)Copia de la Acordada 28/2022 CSJN.

14) Copia de la Acordada 22/2021 CSJN.

15) Copia de Informe de Auditoría ordenado por la Acordada 22/2021 CSJN,

publicado por la Resolución 2095/2022.

16) Copia de las Resoluciones de la CSJN N°279/10, 279/13 y 3557/16.

17) Copia de la Acordada 19/2021 de la CSJN.

IV.- 2. INFORMATIVA:

Se libren oficios a las siguientes dependencias:

– A la oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, a los efectos de

que se sirva estimar el impacto presupuestario de la resolución recaída

en los autos: ‘GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS” (CSJ 1865/2020)’, en

relación al presupuesto vigente aprobado por Ley N° 27.701.

– A la Comisión Federal del Impuesto (CFI) para que informe si ha tomado

intervención , y en su caso si se ha expedido informe técnico, en los

términos de la ley 27.606, sobre determinación de los componentes

efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el

año 2016, y en su caso remita la documentación respectiva.

– A la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que remita copia

íntegra de las actuaciones s “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS

AIRES c/ ESTADO NACIONAL s/ACCION DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD – COBRO DE PESOS (EXPEDIENTE

DIGITAL)” y (Expte. N° CSJ 1865/2020) y “GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES c/ ESTADO NACIONAL s/ AMPARO – Decreto 735

/ PEN 2020” (CJN 1141/2020)

– A la Procuración del Tesoro de la Nación, a efectos de requerir copia

certificada de la recusación del Estado Nacional a Horacio Rosatti.

– Solicitar a las dependencias oficiales que correspondan: Decretos y

resoluciones con las designaciones de Laura Latorre, esposa de Silvio

Robles, para los siguientes cargos gubernamentales en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y en la Presidencia de la Nación:

o Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

o Vicejefatura de Gabinete de la Nación, bajo la presidencia de

Mauricio Macri.

o Designación en la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación, bajo la gestión de Carolina

Stanley.

– A la Unidad de Análisis Económico dependiente de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación a los efectos de que informe si se le dio intervención

en el marco de la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado

Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos”

(CSJ 1865/2020).

– Se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos

Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en los términos que la

Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y

salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de

la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de

llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente

para el esclarecimiento de los hechos.

– A la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de solicitarle que informe

si ha ejercido las funciones previstas en el último párrafo del artículo 1°

del estatuto aprobado por la Acordada 05/2008 designando a un Ministro

integrante del Tribunal para las mismas. En caso afirmativo remita copia

certificada del acto administrativo y/o acordada y/o resolución que así lo

disponga.

– A la Auditoría General de la Nación a fin de que informe la nómina de

profesionales intervinientes en la elaboración de los informes aprobados

por Resoluciones N°137/2006 (y rectificativas 204/06 y 03/07) y N°

73/2009.

– Al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 a fin de solicitar que

remita copia certificada del Expediente N° 5666/2021.

– Al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a fin de solicitar que

remita copia certificada del Expediente N° 7686/2021.

– Al Juzgado Civil y Comercial Federal No 8 a fin de solicitar que remita

copia certificada del Expediente CCF 3060/2020.

IV.- 3. CITACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DENUNCIADOS:

Sin perjuicio de la facultad contemplada en el art. 13 del Reglamento Interno,

solicitamos se cita a la Comisión de Juicio Político a los Ministros de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación:

– HORACIO DANIEL ROSATTI

– CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

– JUAN CARLOS MAQUEDA

– RICARDO LORENZETTI

IV.- 4. TESTIMONIAL: Solicitamos que por medio de la Presidencia de la

Comisión de Juicio Político se requiera la comparecencia y testimonio de las

siguientes personas, sin perjuicio de las demás citaciones que a juicio de la

Comisión correspondan:

1) Lic. Silvio Robles.

2) Dr. Marcelo D’allesandro.

3) Lic. Damián Loretti.

4) Gob. Axel Kicillof (Buenos Aires)

5) Gob. Raúl Jalil (Catamarca)

6) Gob. Jorge Capitanich (Chaco)

7) Gob. Mariano Arcioni (Chubut)

8) Gob. Gildo Insfrán (Formosa)

9) Gob. Sergio Ziliotto (La Pampa)

10) Gob. Ricardo Quintela (La Rioja)

11) Gob. Alicia Kirchner (Santa Cruz)

12) Gob. Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

13) Gob. Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

14) Gob. Osvaldo Jaldo (Tucumán).

15) Dr. Carlos Zannini.

16) Dr. Eduardo de Pedro.

17) Dr. Eugenio Zafaroni.

18) Dr. Andrés Gil Dominguez.

19) Dr. Baltazar Garzón.

20) A los integrantes de la Vocalía de Horacio Rosatti.

21) Todos los Directores, Secretarios, Funciones y/o empleados de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o

pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados.

22) Abuelas de Plaza de Mayo.

23) Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

24) H.I.J.O.S. Red Nacional.

25) H.I.J.O.S. Capital.

26) Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.

27) CELS Centro de Estudios Legales y Sociales.

28) Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

29) Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte.

30) Liga Argentina por los Derechos Humanos.

31) Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

32) Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina.

33) Asociación Buena Memoria.

34) Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.

35) Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.

36) Cpn. Hector Daniel Marchi.

37) Lic. Joaquin D. Alperovich.

38) Cpn. Carmen Maria Odasso.

39) Dr. Sebastián Clérici.

40) Dr. Enrique de Vedia.

41) Dr. Enzo Canonaco.

42) Dra. María Cristina Interlandi.

43) Cpn. Oscar Fernández.

44) Cpn. Gustavo Montanini.

IV.- 5. EN SUBSIDIO:

No obstante el ofrecimiento de prueba efectuado, solicitamos se provea toda

aquella que a criterio de la Comisión de Juicio Político resulte conducente al

efectivo juzgamiento del desempeño de los magistrados aquí acusados, en

ejercicio de las amplias facultades conferidas al respecto por el art. 12 de su

Reglamento Interno.

V.- COROLARIO:

Conforme los fundamentos que se han vertido, se solicita a esta Honorable

Cámara que, en cumplimiento de su rol acusador ante la Honorable Cámara de

Senadores de la Nación, dé el impulso institucional necesario para llevar

adelante el proceso de juicio político requerido en el presente por la causal de

mal desempeño.

Dicha causal, como se ha expresado, no se halla definida en la manda

constitucional, motivo por el cual debe ser el Congreso de la Nación quien

interprete su alcance. A tal efecto, entendemos de plena vigencia el alcance de

la doctrina establecida tiempo atrás por Joaquín V. González en cuanto a la

finalidad de este mecanismo institucional: “…el propósito del juicio político no es

el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los intereses públicos

contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o

conducta incompatible con la dignidad del cargo. Pueden los actos de un

funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser

delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño,

porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública,

impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces

son del resorte del juicio político…” (Joaquín V. González, Manual de la

Constitución Argentina, 1987, 21° ed. Ed. Estrada, pág. 519).

El juicio político es un instrumento de la más alta jerarquía que la

Constitución contempla para destituir funcionarios públicos por el mal

desempeño de sus cargos. Sin buen desempeño no puede existir eficazmente la

regularidad instituida por la Carta Magna de todos y todas las argentinas.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia deben desempeñar sus cargos

“administrando justicia bien y legalmente”, tal como establece, inalterablemente,

la Constitución desde el año 1853, en el artículo 112.

La tarea eminente de los jueces de la Corte Suprema de Justicia es el

conocimiento y decisión de las causas que tramitan en sus estrados que versen

sobre el Derecho vigente y aplicable, según se determina en el artículo 116 de

la Constitución. Los jueces de la Corte deben “hablar” por su ínclita tarea. Así,

las resoluciones jurisdiccionales, cuya especialidad son las sentencias, siempre

han de ser una derivación probadamente razonada del Derecho en vigor con

atención a las probanzas colectadas en la disputa.

Las sentencias son el punto culminante de la actividad jurisdiccional del

Poder Judicial y de su cabecera: la Corte Suprema de Justicia. Las sentencias

judiciales, al igual que las leyes del Congreso, los reglamentos del Poder

Ejecutivo y los dictámenes del Ministerio Público, en fin, toda la tarea de los

poderes constituidos del Estado, se encuentra sometida, ineludiblemente, al

estándar de la racionalidad, por imperativo de la forma republicana de gobierno

(art. 1) puesta en relación con la regla de razonabilidad, contenida en el artículo

28 de la Constitución.

El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces

de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se

persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante.

El mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone

en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor

o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea.

Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición

homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente

una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima,

la Constitución resulta espectacularmente violada.

En tales condiciones, el juez de la Corte, como se arguye en este texto,

viola la Constitución y el escalonamiento del orden estatal, al prevalecer su

irracionalidad por encima del Derecho. El mal desempeño de un juez de la Corte,

en pocas palabras, significa un contraejemplo del Derecho, una desidia de la

razón sin límites, que exige la determinación de su responsabilidad política y el

correspondiente saneamiento del panorama y funcionamiento del orden elegido

por la Constitución. Precisamente, ese orden constituyente privilegia la

imparcialidad de los jueces de la Corte, cualidad fundamental que se observa

quebrantada por los hechos aquí denunciados.

El juicio político, como herramienta de control y acto institucional, autoriza

en tanto se verifique el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de

Justicia tal como se demuestra circunstanciadamente en este escrito con cada

uno de los hechos que fundan la acusación, a llevar adelante la destitución de

los magistrados involucrados. Solo de ese modo se puede garantizar la

supremacía de la Constitución y evitar que la vida, el honor y la fortuna de los

habitantes de la Argentina, acaso, quedase sometida a la suma del poder

público, es decir, el irracional gobierno de los jueces, que en esta presentación

se articula y se demanda.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares se acompañe el presente

proyecto de Resolución, en virtud de los dispuesto en el artículo 12, sgtes, y

ccdtes del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político.