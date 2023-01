“¡Proscripción, un carajo!” Lanzan campaña para que Cristina sea candidata

De la Redacción de Contrapoder –

Una veintena de organizaciones políticas y sociales kirchneristas, integrantes del espacio La Patria es el Otro, lanzaron afiches para reclamar por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones. “¡Proscripción, un carajo!”, plantea el cartel, impreso sobre una foto de la vicepresidenta, que veremos esta semana en las paredes del Área Metropolitana de Buenos Aires. También pintadas con la consigna “CFK2023” y “Cristina es la esperanza”. La campaña está en sintonía con lo expresado ayer por el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien afirmó que “no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina”, y lo manifestado la semana pasada por el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, quien le pidió a la militancia que salga del “estado de letargo”.

Con la iniciativa de La Patria es el Otro, el kirchnerismo dará los primeros pasos para tocer en las calles la operación político-judicial contra la postulación de la expresidenta. “La idea es ir barrio adentro. Una parte de los afiches se van a ver en la ciudad de Buenos Aires, como centro político, porque queremos que se haga visible, instalar el debate, pero la intención central es la hacer campaña en las barriadas”, detalló Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

El Peronismo Militante, la Corriente Lealtad, la Martín Fierro, Descamisados, la Corriente 13 de abril, el Frente Social Peronista, Kolina, Identidad, el Frente Federal de los Pueblos, Fetraes y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) son algunos de los que llevarán adelante la movida. Se trata de un conjunto de agrupaciones, algunas políticas en el sentido más clásico y otras con trabajo territorial o de cooperativas de trabajo. En los hechos, la mayoría viene militando por la candidatura de Cristina desde el 2021, antes de las PASO.

En noviembre pasado habían creado stickers de CFK 2023 y también afiches. El fallo de diciembre contra la vicepresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2 en la causa conocida como Vialidad, y las palabras de Cristina sobre que no se presentaría como candidata, los dejó en la puerta de esta campaña. La conversaron en los últimos días con La Cámpora y la Mesa de Ensenada, un espacio que reúne a intendentes (Mario Secco; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Pablo Zurro, de Pehuajó; Gustavo Barrera, de Villa Gesell), referentes políticos y sindicales del kirchnerismo bonaerense.

En las agrupaciones tienen una hoja de ruta. Esperan, luego de la recorrida por el AMBA, convocar a un plenario en el Conurbano, y desde ahí trabajar en una manifestación para el mes de marzo. “Está en riesgo la democracia tal y como la conocimos. No es posible plantear un escenario electoral ni convalidar un acto electoral, con la conductora del peronismo proscripta”, agregó Montes.

En sintonía con el lanzamiento del afiche, que ya está circulando en las redes , el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, declaró que el peronismo “no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina”. El exintendente de Lomas de Zamora, de diálogo frecuente con Máximo Kirchner, lo publicó en sus redes sociales.

A fines de diciembre, tres semanas después del mensaje en el que anunció que no quería ser candidata, la vicepresidenta había corregido algunas interpretaciones circulantes. “Ni renunciamiento, ni autoexclusión: proscripción”, precisó sobre aquel anuncio. También definió la condena dictada en su contra como “un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina, para que nadie se vuelva a animar a tanto”.

La semana pasada, el ministro bonaerense Andrés Larroque ya había llamado al Frente de Todos a no naturalizar la situación de Cristina. “La militancia tiene que salir de ese estado de letargo. Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza. No podemos hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscrita. No podemos dejar nuestras banderas, que son las del peronismo”, señaló.

El diputado nacional Leopoldo Moreau, por su parte, aseguró ayer que el camino para recuperar el Estado de Derecho también es recurrir a “Tribunales y Organismos Internacionales, al amparo de Tratados que tienen categoría constitucional”, y mencionó como antecedente el “camino” legal que llevó a cabo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva para denunciar las irregularidades de la causa Lava Jato más allá de las fronteras.

El legislador del Frente de Todos advirtió además que en la Argentina “el servicio de justicia está obturado” ya que “los lugares más estratégicos de la conducción del Poder Judicial están ocupados y copados” por magistrados que demuelen cotidianamente el Estado de Derecho con “un ejercicio faccioso, partidista y mafioso” de su actividad.

Fuente Página/12