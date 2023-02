Un globo chino vuela sobre Estados Unidos

De la Redacción de Contrapoder –

El gobierno norteamericano denunció la presencia en su espacio aéreo de un globo espía de China durante un par de días. La denuncia se produce en un momento de alta tensión en las relaciones de las potencias. El gobierno de Xi Jinping pidió “no exagerar” el asunto y explicó que se trata de un aparato con fines meteorológicos. A pedido del presidente Joe Biden, el Pentágono examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, informó un funcionario del Departamento de Defensa. “Claramente, la intención de este globo es la vigilancia, y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles”, dijo el funcionario estadounidense.



El Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque “tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de (datos de) inteligencia”. “Estamos tomando medidas para protegernos de la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera”, afirmó no obstante el funcionario.

Según el Pentágono, el globo entró en el espacio aéreo estadounidense “hace varios días”, aunque los servicios de inteligencia estadounidense lo rastreaban desde antes.

Varios aviones de combate examinaron el globo cuando sobrevolaba Montana, al norte del país. Actualmente vuela “a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial” y “no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra”, afirmó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado.

La presencia del globo en Estados Unidos llegó en un momento delicado. Las tensiones con China son altas en numerosos temas: desde Taiwán, que el gobierno chino considera parte de su territorio y cuyo control se propone recuperar algún día, si fuera necesario mediante la fuerza.

Asimismo, el Mar Meridional de China, los derechos humanos en la región occidental de Xinjiang y la represión de los activistas por la democracia en Hong Kong, así como el apoyo tácito de China a la invasión rusa de Ucrania, su negativa a controlar el programa de misiles balísticos en expansión de Corea del Norte y las disputas en curso sobre comercio y tecnología.

En este contexto, el incidente se produce cuando se suponía que el secretario de Estado, Antony Blinken, haría su primer viaje a Beijing, previsto para este fin de semana, para tratar de encontrar puntos en común.

Aunque el viaje no ha sido anunciado formalmente, tanto Beijing como Washington estuvieron hablando de su inminente llegada. Se trata de un viaje significativo destinado a dar seguimiento a Biden.

China confirmó que el globo localizado por las autoridades de Estados Unidos en el espacio aéreo del país norteamericano es de su propiedad, pero negó que sea utilizado para espionaje al afirmar que es de “naturaleza civil para asuntos meteorológicos”, al referirse al nuevo incidente entre las dos superpotencias que ocurre antes de la planeada visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Beijing.

“El globo procede de China. Se trata de una aeronave civil utilizada con fines de investigación, principalmente para asuntos meteorológicos. Afectada por los vientos y con una capacidad de autodirección limitada, se desvió mucho de su rumbo previsto”, indicó la portavoz de la cancillería, Mao Ning, de acuerdo a un comunicado subido a la web oficial.

“China lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor, y continuaremos comunicándonos con la parte estadounidense y gestionando adecuadamente esta situación inesperada”, añadió Ning.