Se reabre diálogo Alberto-Cristina de cara al debut de la mesa del FdT

El dato pasó desapercibido y lo reveló Victoria Tolosa Paz. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner retomaron el diálogo sin intermediarios la semana pasada. Fue en la previa de la convocatoria a la mesa política del Frente de Todos realizada por el Presidente después de un cortocircuito con Eduardo Wado de Pedro.

En ese contexto, y de cara a la reunión entre el albertismo, el massismo y el kirchnerismo, distintos sectores alineados con Cristina como La Cámpora pujan para incluir en la agenda de la mesa política el rumbo de la gestión del gobierno nacional. Ayer, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, enrolado en el cristinismo, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “es la candidata que tiene que encabezar” la fórmula electoral del oficialismo y sostuvo que tema de su “proscripción tiene que ser central en los debates de la mesa política” convocada por el presidente Alberto Fernández para analizar las estrategias electorales de la coalición de cara a las próximas elecciones.

“Es un tema que hay que resolver. La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el Gobierno”, afirmó Yasky en declaraciones a la radio online Futurock. De esta forma se refirió el dirigente sindical a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad.

El titular de la CTA aseguró que el FdT está “en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha” y consideró que “el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común” para presentarle al electorado. “Me niego a creer que Cristina está fuera de la cancha. En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicillof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)”, remarcó.

Además, el referente gremial sostuvo que “sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta”.

Más cerca de Alberto Fernández y en clave de unidad, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que en la mesa política del Frente de Todos (FdT) “lo único que no estará permitido es el derrotismo” y señaló que “las candidaturas son el final de la conversación”. “Lo único que no está permitido en esta mesa ni en ninguna otra es el derrotismo o los brazos caídos. Cada uno va a tener que dar cuenta que hizo para ganar las elecciones”, aseguró Katopodis en declaraciones a Radio 10.

“Las candidaturas son el final de la conversación, no el comienzo. Ahora tenemos que estar trabajando en seguir llevando alivio y mostrando resultados del esfuerzo que hizo el laburante sin bajar los brazos”, afirmó.

En ese marco, llamó a que estos encuentros sean “espacios orientados a cumplir con el contrato electoral” y no solo para que “los políticos hablemos entre nosotros”.

“Las demandas de Argentina y nuestros desafíos como fuerza política nos demandan más entendimiento y coordinación”, aseguró. Asimismo, advirtió que “la derecha no es una hipótesis” sino que “está a la vuelta de la esquina y quieren volver en una versión mucho más violenta”.

“Se van a volver más agresivos porque no pueden hablar de lo que hicieron porque no tienen nada. No tenemos que adjetivar al macrismo, es suficiente con describirlos y recordar con ejemplos”, remarcó.

Katopodis sostuvo que el FdT “tiene vida política” a diferencia de otros espacios que “cuidan la puesta en escena o arman videos para las redes como hicieron durante el macrismo para después quebrar la Argentina dejando una herencia que seguimos queriendo enfrentar”.

“En lo central y en lo innegociable estamos unidos. Después hay matices, fue siempre así en el peronismo. Lo que no puede pasar es que con los matices aplaudan en la tribuna de enfrente porque ahí se pasó un límite”, completó.

Victoria Tolosa Paz también aseguró que la mesa que convocó Alberto Fernández para el próximo jueves 16 con el objetivo de que el Frente de Todos elabore las reglas electorales rumbo a las elecciones presidenciales “tiene tres patas: Alberto, Cristina y Massa”. “El 16 habrá una mesa donde habrá tres patas: Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner) y (Sergio) Massa, donde se definirá el calendario electoral y las formas de hacer una PASO ordenada”, aseguróTolosa Paz al hablar con la radio AM 530.

La funcionaria consideró asimismo que el Frente de Todos tiene “por delante la tarea de consolidar la unidad del frente político y para eso tiene que haber una PASO” donde compitan todos los sectores que pugnan por encarar una candidatura presidencial. Tolosa Paz dijo que la PASO es la instancia que sirve para “canalizar los matices” y la “heterogeneidad” del Frente de Todos.

Como ejemplo, aseguró: “Máximo Kirchner critica el dólar soja y Massa lo defiende; Máximo no cree en el acuerdo con el Fondo y Massa sí; Alberto cree en las paritarias libres y no en otorgar sumas fijas, Cristina cree en otorgar sumas fijas”. Al respecto dijo que deben existir en las PASO “dos o tres candidatos que expliquen las herramientas para alcanzar los objetivos” e insistió en que “el canal para poder sostener la unidad son las PASO”.

Sobre las distintas posturas dentro de la coalición de Gobierno, aseguró que “estamos los que abonamos la teoría de que esto lo tienen que poder resolver entre Alberto y Cristina”. “La semana pasada, me consta, tuvieron un diálogo a partir del episodio de Wado de Pedro”, aseguró Tolosa Paz. La funcionaria se refirió así al malestar que dejó trascender el ministro del Interior al no ser invitado a un encuentro entre organismos de derechos humanos y el presidente de Brasil, Lula Da Silva, cuando el mandatario brasileño estuvo de visita en Buenos Aires.

