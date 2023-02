Mientras avanza el juicio político, Rosenkrantz firma más fallos que involucran a ex clientes

Mientras el Congreso aprobaba el inicio de la investigación a los miembros de la Corte Suprema uno de los acusados, Carlos Rosenkrantz, firmó 3 fallos vinculados a sus ex clientes. Esta actitud, que es ilegal, es uno de los motivos por los que se pide su salida del máximo tribunal en base a la investigación de El Destape que reveló que firmó sentencias de sus ex clientes en al menos 58 casos. Ahora son 61. Es tan evidente que ayer el propio Rosenkrantz se excusó de intervenir en un caso de su principal ex cliente y sponsor: el Grupo Clarín.

Uno de los fallos que Rosenkrantz firmó ayer, en el primer acuerdo de la Corte del año, tiene doble irregularidad. Es un caso de YPF contra la provincia de Santa Fe: ambos son ex clientes de Rosenkrantz. Los otros dos son de la telefónica Claro (AMX), otra firma que patrocinó Rosenkrantz cuando era abogado en el ámbito privado.

El caso de Claro es importante para el cortesano: tal como reveló El Destape, fue en un expediente de esa empresa donde informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a firmar fallos que involucraban a sus ex clientes, algo ilegal. Un aviso que también era mentira: antes ya había firmado muchos fallos de sus ex clientes.

Rosenkrantz ayer se expuso solo. En un caso laboral contra el Grupo Clarín se excusó de intervenir. Su apartamiento fue aceptado por sus colegas Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Pero esta maniobra revela la discrecionalidad con la que se manejó hasta ahora, ya que intervino en otras 5 causas vinculadas al holding que comanda Héctor Magnetto: una de Artear (la sociedad que controla Canal 13 y TN) y 5 de Telecom. Entre ellas, el fallo que le permite al Grupo Clarín cobrar lo que quiera por las tarifas de cable, internet y celular.

¿Por qué ahora Rosenkrantz no firmó un fallo que involucra al Grupo Clarín, su ex cliente, pero sí lo hizo en al menos 5 ocasiones anteriores, tal como reveló El Destape? Ahora invocó razones de delicadeza y decoro, tal como establece el Código Procesal Civil y Comercial. Un decoro muy selectivo: ayer se excusó en el caso de un despido, pero puso su firma para garantizarle ganancias millonarias a Magnetto y sus socios.

El Destape reveló el año pasado primero 25, luego 56 y finalmente 58 casos donde Rosenkrantz violó la ley y firmó fallos vinculados a sus ex clientes. Ahora suman 61, con los 3 que rubricó mientras se lleva adelante el juicio político en su contra en el Congreso.

Con uno solo alcanza para que se considere mal desempeño en sus funciones. Con 61, es evidente que su estudio privado tuvo continuidad pero con sueldo público.

En detalle, en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:

5 fallos que involucran a Telecom

1 fallo que involucra a Artear

3 fallos que involucran a Supercanal

5 fallos que involucran a AMX (Claro)

3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes

5 fallos que involucran a la provincia de Santa Fé

1 fallo que involucra a la Clínica Estrada

28 fallos que involucran a YPF

5 fallos que involucran al supermercado DIA

1 fallo que involucraba al Grupo América

3 fallos que involucran a Pan American Energy

1 fallo que involucra a Piero

1 fallo que involucra a PBB Polisur

La suma da 62 porque, tal como informa esta nota, hay un expediente que involucra a YPF y a la provincia de Santa Fe, por lo que sumaron un poroto cada una.

El dato es público. Surge de cruzar los votos de Rosenkrantz que figuran en el archivo público de fallos de la Corte Suprema con el listado de ex clientes que el propio Rosenkrantz entregó al Senado cuando se trató su nominación, luego de que dieran marcha atrás con la designación por decreto por parte de Mauricio Macri. También con la lista de clientes (los que habían autorizado que los mencionaran) que figuraban en la web del estudio de abogados Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, rescatada antes de que la borraran.

Más allá de lo que dicen los fallos y de la postura de Rosenkrantz, aún si votó contra su ex cliente, la situación viola el Código Procesal. El artículo 17 establece como causal de recusación “haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes” y el artículo 30 dice que “todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse”. Rosenkrantz sabe que lo que hace es ilegal. El 21 de octubre de 2021, tal como reveló El Destape, Rosenkrantz informó a sus colegas de la Corte que comenzaría a intervenir en causas de su ex clientes. Pero en este caso no es cierto que el que avisa no traiciona: no sólo es ilegal el argumento que esgrimió Rosenkrantz (que ya habían pasado 5 años desde que había asumido en la Corte cuando la ley no pone plazos a esa prohibición) sino que ya lo había hecho en 21 expedientes antes de esa fecha donde se inventó una ley a medida. La prohibición de intervenir en casos de ex clientes es de por vida. Y el artículo 32 establece que hacerlo es causal de “mal desempeño”.

Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, sus colegas cortesanos, saben de esta ilegalidad constante. Pero decidieron avalarla justo en uno de los expedientes clave en la relación de poder de la Corte con el Gobierno: la regulación de las tarifas de celular, cable e internet del Grupo Clarín. Tal como informó El Destape, el 27 de septiembre de 2022 los cortesanos rechazaron un planteo que hizo el gobierno el 4 de noviembre de 2021, 11 meses antes. ¿Qué pedía el Gobierno? Que Rosenkrantz se excusara de intervenir en este caso porque fue abogado de Clarín según el propio Rosenkrantz informó. La Corte rechazó ese planteo para beneficiar al Grupo Clarín. ¿Qué pasó después? La Corte, con el voto de Rosenkrantz, habilitó que el Grupo Clarín siga sin límites en sus tarifas.

