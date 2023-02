El peronismo correntino abrió las gateras para el año electoral

Por Gabriel Link –

Sin cursar invitaciones al periodismo, sin declaraciones públicas, sin más que un “lavado” comunicado de prensa y con muy pocas y muy cuidadas declaraciones, casi todas en “off”, se llevó a cabo, este lunes en una chacra de la 5º Sección Ombucito, una importante reunión de los principales sectores internos del PJ correntino, que contó con la presencia de muchos dirigentes de toda la provincia, entre quienes destacaban el apoderado del Partido Justicialista Félix Pacayut; la directora de Yacyretá Ana Almirón, quien estuvo acompañada de la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Fernández; el senador provincial Martín Barrionuevo; el diputado nacional Jorge Antonio Romero; el senador provincial Victor Giraud; el ex diputado Marcos Bassi; los intendentes de Mercedes y San Roque, Diego Caram y Raúl Haddad; los ex intendentes de Santo Tomé y Santa lucía, Mariano Garay y José Carlos Sananez; entre otros dirigentes y funcionarios de diferentes municipios de casi toda la geografía correntina.

Según el parte oficial: “los dirigentes de las distintas localidades correntinas dejaron en claro que el diálogo es el camino para fortalecer la unidad del peronismo y para acordar un proyecto de desarrollo como propuesta principal para los correntinos en la Provincia y en todos los Municipios”, informaron en un escueto comunicado desde el PJ, para luego agregar que: “los dirigentes coincidieron en que los primeros pasos que darán este año serán para establecer un programa de gobierno que será presentado oportunamente como alternativa al modelo conservador de la alianza radical ECO + Juntos por el Cambio”.

Junto al intendente Ascúa, recibieron a los visitantes el diputado Miguel Arias; el viceintendente Marcelo Cuevas; el secretario de Desarrollo Humano Miguel Giorgio; el secretario de Salud, Ignacio Cabral y la subsecretaria de Gobierno, Gisela Maidana; además de concejales y concejalas del PJ.

También estuvieron presentes el Secratario General de La Bancaria, Héctor Waldovino, y los ex presidentes del Concejo Departamental del PJ libreño Alberto Yardín y Walter Fontana.

Contrapoder contactó a varios dirigentes de diferentes líneas internas y de distintos lugares de la provincia, casi todos fueron renuentes a hablar sobre el conclave, aunque algunos coincidieron en que la reunión fue una especie de “lanzamiento” para lograr consensos de cara al año electoral, en el que el peronismo necesita conseguir bancas en la Legislatura provincial para recuperar volumen político y para impedir que las cámaras legislativas sigan siendo “una escribanía” del gobierno de Valdés.

“La idea es que esta primera reunión sirva como punta de lanza para que sigamos discutiendo de cara a las elecciones, armar un equipo técnico que genere propuestas de gobierno, más que nada en las áreas que el Gobierno provincial actúa de espaldas a la sociedad correntina, y también un grupo de acción política que empiece a visitar todas las localidades para ver cómo está el panorama, aunque la idea es no meternos en las decisiones de cada departamento, sino apenas intentar aunar criterios para que los esfuerzos que haga cada localidad vaya en un mismo sentido”, explicó a este medio un importante dirigente local.

Justamente en ese sentido, desde municipios del interior, principalmente desde Goya y Saladas, hubo una apelación a la dirigencia capitalina, el reclamo se centró en que “se sienten dirigentes provinciales”, y que “pretenden opinar sobre lo que debemos hacer los distritos del interior, o aparecen para apoyar a tal o cual línea interna, pero luego llega el día de votar y ellos pierden sus elecciones”.

Respecto de la reunión en sí a todos los consultados les pareció importante, incluso algunos resaltaron la figura del anfitrión, “Muy buena la convocatoria de Tincho como lanzamiento de un proyecto unificador, pero también como señal de que es un dirigente muy importante dentro de nuestro partido, es el dirigente con mayor territorialidad en toda la provincia, y dejó claro en las elecciones de 2021 que llegó para quedarse en la política provincial”, dijo a Contrapoder un importante dirigente de la costa del Uruguay que estuvo presente en la reunión.

Recién en la tarde de este martes se conocieron declaraciones del intendente Ascúa en la web de la capitalina Radio Sudamericana, en la que nuestro jefe comunal dejó clara la postura mayoritaria de “avanzar sobre la propuesta electoral dejando la interna para 2024”, pues los tiempos ya no dan para hacer una campaña acorde a lo necesario para reorganizar el partido y recuperar la conducción (audio).

Uno, desde su pertenencia política espera que una vez lanzada la campaña los dirigentes comiencen a hablar públicamente de política, que le cuenten al electorado la propuesta que, dicen, estar armando, porque de nada vale que se reúnan si al salir tienen miedo de hablar.

El peronismo pagó el “silencio” de sus dirigentes con la peor elección de la historia en 2021. Parecen no haber aprendido nada de eso. Para el cronista no es una cuestión de falta de propuestas, lo que prima es el silencio que se autoimponen todas las partes para ocultar las diferencias que mantienen entre ellos.

Si nadie habla nadie se enoja!

El problema es que cuando un partido político no tiene un mensaje unificado, que se escuche alto y claro, el pueblo no lo vota. Eso es lo que los peronistas correntinos no parecen haber entendido de la última elección.

El peronismo correntino nunca va a ser gobierno ocultando lo que piensa o pidiendo permiso. Hoy Ascúa abrió (o al menos intentó abrir) un canal de diálogo que la dirigencia de toda la provincia parece tener miedo de abordar, por desconfianza, por inseguridad o por lo que sea; pero es imprescindible que se dejen las posturas individualistas de lado y todos se arremanguen, de lo contrario el peronismo seguirá siendo un barco sin timón.

Con el silencio de los concurrentes al cónclave, lo único que lograron fue que esta mañana los portales que son funcionales al radicalismo publiquen declaraciones de personajes muy mínimos y poco representativos del peronismo correntino, como Alejandro Karlen o Daniel Caran, hablando tonterías sobre “castas”, “sectas” y hasta acerca de un “acuerdo entre cuatro paredes”, que ni siquiera existió.