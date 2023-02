17 de Oktubre para CFK: El Frente de Todos le pedirá a Cristina que sea candidata

Por Sebastián Iñurrieta –

Unos quince minutos antes de las 20 llegó Alberto Fernández a la sede del PJ Nacional, en Matheu 130, y sólo faltaba Sergio Massa, que estaba en camino desde el Ministerio de Economía. El invitado sorpresa ya había llegado: Máximo Kirchner, que cumplía 46 años y terminó su día reunido. A la 1.50 del día siguiente, se difundió el comunicado final de la mesa del Frente de Todos que en las últimas 36 horas había circulado de un alado al otro entre los sectores de la coalición para consensuar su contenido. Hay menos de lo que quería la Casa Rosada y todo lo que pretendía el Instituto Patria: una institucionalización del operativo clamor CFK 2023.

“Quienes integramos esta mesa tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado. No hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”, dice uno de los párrafos del mensaje de apenas dos carillas.

El cristinismo pensaba llegar a la mesa para poner encima la denuncia de “proscripción” contra la vicepresidenta. Así lo hizo. Antes de conocerse el texto acordado, fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que se sentó como parte del quinteto albertista, la encargada de oficializar el clamor de la mesa del FdT. “Este Consejo del partido expresa públicamente que la compañera Cristina revea lo que dijo públicamente, que revea su posición con respecto a no ser candidata”, afirmó. A pocos metros, al lado de la puerta del edificio justicialista, había afiches pegados en la pared con la leyenda “Cristina 2023”.

Fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien insinuó el mecanismo para convencer a la vicepresidenta, que cerró 2022 prometiendo que este año no sería “candidata a nada”. “Ratificamos la unidad del Frente de Todos y la estrategia para evitar la proscripción de Cristina. Esto significa un plan de acción, crear una comisión para que ella desista de la voluntad de no participar en las elecciones como candidata”, apuntó el exjefe de Gabinete cristinista.

Hubo un guiño para el lado alberista, al dedicarle unas líneas en defensa de las PASO. Pasó mucha agua bajo el puente desde aquel lejano 17 de noviembre de 2021 en el que Fernández, aprovechando el auditorio de Plaza de Mayo por el Día de la militancia, auguró que para este año quería primarias del oficialismo en todas las categorías. Fue leído de inmediato como un abierto desafío a la lapicera de Cristina Kirchner. Las hostilidades entre ambos bandos empezaron enseguida y no pararon hasta hace 15 días, cuando el jefe de Estado desayunó con Wado de Pedro en la Quinta de Olivos para sellar la tregua actual.

“Para evitar un retorno de la derecha, una parte fundamental de la estrategia del Frente es reforzar la unidad en la diversidad. Articular todas las diferentes miradas del Frente de Todxs y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad”, expresa el comunicado. “Las PASO son la herramienta institucional creadas por nuestro gobierno durante el año 2010, para abrir la participación de los partidos y sintetizar las diferentes visiones de un proyecto común”.

Poco antes, hay unos párrafos que son de cal y de arena para Fernández. Primero, se contextualiza la gestión para apaciguar el eco de las críticas que el kirchnerismo viene lanzando hace meses, al apelar al argumento que siempre enarboló la Casa Rosada en su defensa. “Estos cuatro años de gobierno -dice- se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de (Mauricio) Macri. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante”.

Tal vez no sea casualidad que esa parte termina con esta frase: “Es necesario avanzar hacia una etapa que le permita recuperar al pueblo argentino la esperanza”. Antes de que Cristina Kirchner juró que este año no competiría, a fines de 2022 fue creciendo un clamor silvestre que culminó con un acto en el Estadio Único de La Plata. El eslogan con el que la vicepresidenta subió al escenario fue “La fuerza de la esperanza”.