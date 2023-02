Por “Calumnias e Injurias” Álvaro Gutiérrez deberá indemnizar a Javier “Tata” Sigilio

Por Ignacio Villanueva –

La acción la promovió el actual Secretario del Gobierno Municipal, Javier Sigilo, través de los Dres. Martín Fernández y Rodrigo Nenda, por reparación de daños y perjuicio. Álvaro Gutiérrez Civitate le atribuyó falsamente en un video subido a las redes sociales, el uso de bienes del estado municipal para fines personales y lo trató de delincuente. El demandado nunca presentó una prueba de la denuncia formulada públicamente y faltó a la audiencia final. La justicia le ordenó a Gutiérrez Civitate pagar la suma de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos), además, deberá realizar un video en la red social FACEBOOK donde personalmente deberá leer el contenido de la parte resolutiva de la sentencia.

El 26 de febrero del 2022, Álvaro Gutiérrez Civitate, a través de su cuenta de red social FACEBOOK, publicó la imagen de una motoniveladora trabajando en un sector de la chacra (propiedad de la madre del demandante) y atribuyó falsamente el uso de bienes del estado municipal para un fin particular.

Posteriormente en una carta documento enviada por Sigilio, el demandado, al responder, no solo no se rectificó, sino que, además, no agregó mayores detalles a la denuncia pública hecha, esto es si se refería a la máquina, al personal, o combustible provisto por la comuna.

Por otra parte, en un nuevo video con fecha 3 de marzo (posterior), Gutiérrez Civitate leyó la carta documento enviada por Sigilio, ratificó sus dichos sobre el uso de una maquina (motoniveladora) contratada por el Municipio para provecho personal y se le escuchó decir que “el señor Sigilio es un delincuente, que incumple con los deberes de funcionario público, y se enriquece a costilla del pueblo de Paso de los Libres”.

Sigilio con el patrocinio legal de los Dres. Martín Fernández y Rodrigo Nenda, sostuvo que no pretende coartar el derecho del demandado a opinar sobre la vida pública o privada, pero defiende su dignidad personal y honor profesional como funcionario público frente a la falsa imputación, de la comisión de un delito o acto calumnioso que viola su honorabilidad, carrera política y profesional.

Para finalizar, la Jueza Civil, Dra. Beatriz Batalla ordenó a Álvaro Gutiérrez Civitate, reparar económicamente la suma de $ 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) por daños perjuicios al actual Secretario de Gobierno Municipal, Javier Sigilio.

La magistrada, consideró que la imputación formulada por Gutiérrez Civitate, la hizo a sabiendas de que es falsa (el ahora condenado, trabajó en el Corralón Municipal, y sabía que el Municipio no contaba con esa maquinaria).

Continua su argumentación “el demandado al omitir aportar la prueba que acredite la existencia y materialidad de los hechos atribuidos al accionante, hace dicha acusación injustificada y por lo tanto civilmente responsable de las calumnias e injurias proferidas” a lo que sumó la ausencia del imputado en la audiencia final.

Del mismo modo, la jueza tuvo en cuenta las pruebas presentadas por la querella, que demuestran que “la maquinaria que efectuara trabajos en la propiedad de la madre del demandante, no pertenecen al erario público, sino que fueron contratadas por un particular, a tales efectos (el hermano del accionante)”.

Además, como parte de la reparación, Gutiérrez Civitate deberá realizar un video en la red social FACEBOOK donde personalmente deberá leer el contenido de la parte resolutiva de la sentencia.