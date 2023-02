Los documentos que confirman el contenido de los “nuevos” chats filtrados

Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi –

Desde la aparición de filtraciones de chats atribuidos al celular de Marcelo D’Alessandro tanto él como los involucrados afirman en público y en off que se trata de espionaje ilegal y que las conversaciones son truchas, que fueron editadas y manipuladas. Una defensa débil por dos flancos: si dicen ser víctimas de espionaje confirman que los chats son verdaderos, mientras que la acusación de chats adulterados choca en muchos casos con documentos y hechos de la realidad que confirman el contenido. La tercera difusión no escapó a esta lógica.

Ya pasó con los supuestos chats de los jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín que viajaron a Lago Escondido. El Destape detalló los documentos que confirman el contenido del grupo de chats donde los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials, el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, el propio D’Alessandro, el presidente y el abogado del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el ex SIDE Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke buscaban encubrir el viaje. La nueva filtración, donde algunos de los personajes se repiten, también tiene papeles que le dan veracidad a los presuntos chats.

Los documentos que coinciden con los supuestos nuevos chats son:

El ingreso del pliego de Alejandra Mangano para fiscala de la Procuración en la misma fecha en que lo conversan D’Alessandro y Mahiques, incluso con detalles sobre el número de expediente. La demora en la designación, que D’Alessandro le reclama a Mahiques, también fue real.

Un documento oficial donde el fiscal Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista, pide un auto en línea con lo que intercambian con D’Alessandro.

La confirmación del propio Juan Manuel Olima, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, de que le envió un dictamen a D’Alessandro vinculado a la coparticipación antes de que estuviera subido al sistema. Reconoció los chats este jueves durante un intercambio en Twitter.

La confirmación de otro de los interlocutores de D’Alessandro, que también reconoció sus chats con el ministro. Se trata del abogado Marcelo Mazzeo, que en diálogo con el diario Hoy de La Plata, dijo: “Los mensajes son verídicos y habituales porque no teníamos nada que esconder”. Y explicó algunos de los intercambios.

La felicitación de Mahiques a D’Alessandro por su designación como secretario de Seguridad coincide con la publicación de la novedad en el Boletín Oficial porteño. D’Alessandro había sido nombrado el 12 de febrero de 2016.

El ahora Fiscal General porteño saludó al funcionario de Horacio Rodríguez Larreta al día siguiente, el 13 de febrero.

La felicitación del juez Sebastián Ramos a D’Alessandro por ser nombrado ministro también se da a la par de la publicación de la designación en el Boletín Oficial porteño. D’Alessandro fue designado ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad el 22 de julio de 2021. Al día siguiente, el 23 de julio, es saludado por el magistrado con despacho en Comodoro Py que en enero pasado lo benefició en una causa que lo comprometía.

Que hay una edición en los chats es evidente, ya que quien los filtra selecciona y dosifica su publicación. Es evidente que es un recorte, que hay más y que la o las personas que filtran tienen un interés en su difusión que no tiene por qué ser el desarme de estas relaciones promiscuas. Más bien parece que quien las filtra hace, si pudiera llamarse así, competencia desleal en estos negocios turbios. Como fuere, el contenido de los presuntos chats es de interés público ya que involucra decisiones de alto impacto social. Y la confrontación de los textos filtrados con información y documentación pública revela muchas coincidencias.

Fiscala

En estos presuntos chats “nuevos”, D’Alessandro le reclama a Mahiques por el pliego de Alejandra Mangano en febrero de 2016. ¿Por qué? En lo que hace a D’Alessandro, en los chats menciona al padre de Mangano como secretario de la “tía”. La tía es como se llama en la jerga judicial a la jueza María Romilda Servini, que era amiga personal de D’Alessandro. Y el padre de Mangano es Alfredo, que efectivamente fue secretario histórico de Servini. Del lado de Mahiques porque era el número 3 del ministerio de Justicia que comandaba Germán Garavano durante el gobierno de Mauricio Macri. Su tarea era la de operador judicial, para aprietes y para promociones.

¿Qué documentos coinciden con el contenido de los supuestos chats? El envío del pliego de Mangano al Senado firmado por Garavano. D’Alessandro le reclamaba a Mahiques que aceleren el envío del pliego. Según pudo reconstruir El Destape, efectivamente había una demora en la designación. Hay un audio donde Mahiques dice: “Me dijo el boludo de Germán que ya lo había mandado, pero ya averiguo”. El 25 de febrero de 2016, los supuestos chats muestran que Mahiques le confirma que mandaron el pliego de Mangano al Senado, que tiene el número 405/16 y que luego figura con un expediente interno con el número 371/16. Efectivamente el documento muestra que Garavano firmó el envío del pliego el 24 de febrero y entró al Senado el 25. Los números de expediente que informa Mahiques en el presunto chat coinciden. Hay solo una diferencia, es 371/15.

Mangano había quedado cuarta en un concurso para fiscal de la Procuración. No es para un cargo específico, sino que dependen del procurador para que los designe en diversos destinos. El Senado aprobó el pliego el 19 de mayo de 2016, Macri y Garavano la nombraron fiscala de la Procuración el 24 de junio. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó la designó primero en la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestros Extorsivos (PROTEX). Recién en abril de 2017 fue trasladada a Comodoro Py para cubrir una vacante en la fiscalía Nº 12 de forma interina.

No aclares que oscurece

Buena parte del escándalo por la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro son sus vínculos con la Corte Suprema dado que era una de las partes en la causa donde están en pugna los fondos de coparticipación. En esta nueva filtración el tema vuelva a aparecer, en unos presuntos chats de D’Alessandro con Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué es importante? Porque Olima es la mano derecha del procurador interino Eduardo Casal y le envió un dictamen vinculado al tema coparticipación antes de que estuviera subido al sistema.

La confirmación de esa maniobra la dio el propio Olima. La periodista Cynthia García publicó en su cuenta de Twitter una imagen de los supuestos chats de D’Alessandro con Olima y fue el propio Olima el que le corroboró su contenido. “No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíaos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen habia sigo presentado varias horas antes”, contestó Olima en su cuenta de Twitter. Así, acaso sin quererlo, confirmó los chats y demolió la coartada de D’Alessandro.

De la conversación filtrada se desprende que Olima le mandó un dictamen de Laura Monti, fiscala ante la Corte, vinculado a la causa por la Coparticipación de CABA. El dato es que Olima se lo pasó antes de que estuviera subido al sistema, otra muestra de la promiscuidad de las relaciones entre ellos. En la filtración el chat entre D’Alessandro y Olima tiene fecha del 25 de septiembre de 2020. Le envía el documento con el dictamen a las 19.37hs. El dictamen efectivamente fue firmado el 25 de septiembre de 2020 horas antes, a las 16:15hs. Coincide. La gran incógnita es si ese es el único intercambio entre ellos.

El documento firmado por Ignacio Mahiques

En la filtración también hay un documento dirigido a D’Alessandro firmado por el fiscal Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista, en el que pide un auto en línea con lo que intercambian el actual Fiscal General porteño con el ministro de Horacio Rodríguez Larreta.

En ese escrito, Ignacio le solicita a D’Alessandro la asignación de un vehículo por razones de seguridad y para poder desempeñarse en los diversos cargos judiciales que ocupaba en los tribunales de la Ciudad. Uno de esos cargos era como colaborador en la fiscalía Nº 11 de Comodoro Py donde tramitaban causas contra CFK, como Hotesur y Vialidad.

Mazzeo: “Los mensajes son verídicos”

De acuerdo a la nueva filtración, el abogado Marcelo Mazzeo en mayo y junio de 2018 le pide a D’Alessandro un favor para una policía de la Ciudad que era una amiga personal suya y trabajaba en una comisaría donde era hostigada. El letrado le pide al entonces secretario de Seguridad porteño que traslade a la joven porque la estaban tratando mal los oficiales. Mazzeo le pasa los datos y fotos de la policía, que es oficial ayudante.

Mazzeo fue consultado por el diario Hoy de La Plata por los chats con D’Alessandro y confirmó la veracidad de los mismos: “Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar”. “El tema de la policía sobre la que yo le mandé fotos, obviamente que era un tema de acoso, la chica es muy linda, por eso hice referencia a todas las fotos comprobando el por qué la acosaban en la comisaría. Obviamente era la palabra de ella contra la de los jefes que la acosaban por lo tanto no teníamos prueba”, explicó. E indicó que esa fue la razón por la cual “le pedí a Marcelo D’Alessandro que la cambie de lugar, para que el tema no pase mayores y no haya problemas con ella ni con la familia”.

El abogado continuó: “Yo con ella tengo una relación por el padre y el hermano. Fui abogado de ellos y muy amigo, el padre ya falleció. De ahí viene mi pedido a Macelo D’Alessandro con respecto a esta chica para que la trasladen a un lugar más seguro”.

Mazzeo, en su diálogo con Hoy, dijo que su relación con D’Alessandro es “de hace muchos años”, de cuando era diputado.

Este testimonio, como el de Olima, derriba la defensa del ministro porteño en uso de licencia.

El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, se hizo eco de estas dos revelaciones y tuiteó: “Dos de los q aparecen en los conversaciones de los últimos chats q se conocieron de D’Alessandro (uno es el segundo en la Procuración Fiscal ) confirmaron esos intercambios. Se terminó la parodia. Los chats no los inventó nadie ni son falsos”.

Dos de los q aparecen en los conversaciones de los últimos chats q se conocieron de D’Alessandro ( uno es el segundo en la Procuración Fiscal ) confirmaron esos intercambios. Se terminó la parodia. Los chats no los inventó nadie ni son falsos. Por lo tanto sus contenidos — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) February 24, 2023

Las felicitaciones

En la nueva filtración, D’Alessandro es felicitado cuando es designado secretario de Seguridad de la Ciudad, en 2016, y cuando es nombrado ministro, en 2021. Ambos saludos coinciden con el momento en que se oficializa su nombramiento.

Juan Bautista Mahiques felicita a D’Alessandro por su designación como secretario de Seguridad el 13 de febrero de 2016. D’Alessandro había sido nombrado el día previo, el 12 de febrero, según surge del Boletín Oficial de la Ciudad.

Sucede lo mismo cuando el juez Sebastián Ramos felicita a D’Alessandro por su designación como ministro de Justicia y Seguridad porteño. D’Alessandro fue designado ministro el 22 de julio de 2021 y al día siguiente aparece el mensaje de felicitación del magistrado con despacho en Comodoro Py que en enero pasado lo benefició en una causa.

El antecedente

Cuando se filtraron los presuntos chats de los viajantes a Lago Escondido la reacción de D’Alessandro y sus defensores fue la misma: poner en duda su contenido. Pero la fiscala federal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los 8 viajeros y a dos ejecutivos de Clarín y confirmó distintas partes del intercambio de mensajes con documentos. El caso lo seguirá Comodoro Py, pero los papeles ya están en el expediente.

El dictamen de Etchepare tiene al menos 4 puntos que comprometen a los imputados:

Jorge Rendo y Pablo Casey, de Clarín, estaban en el aeropuerto de Bariloche, donde recibieron a los pasajeros del vuelo del Lawfare. Esto explica su preocupación en el chat de que se revelara su presencia allí. Se trata de la que fue la primera filtración de esta trama. La confirmación de la presencia de Rendo y Casey surge de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Las facturas por el vuelo privado a Lago Escondido se fecharon el mismo día del viaje y se pagaron en efectivo. La mayoría pagó 120 mil pesos. Lo confirma el dictamen de la fiscala de Bariloche. Los montos que mencionan en el primer chat que se filtró coinciden con los de las facturas fraguadas. También con la fecha ya que Mahiques dice haber pagado el 17 de octubre, cuando estalló el escándalo, pero que se fechó el 13. Toda esta maniobra se habría armado para tapar que en verdad todos los pasajeros fueron invitados por Casey. La factura de la estadía de Lago Escondido también se fraguó. La fiscalía la había obtenido y era del 28 de octubre, cuando el viaje fue del 13 al 15. Es decir, se facturó luego de la difusión de la noticia. Las facturas solo fueron para los funcionarios públicos. Coincide con el momento en que en el chat de los “humules” acuerdan tener esa “facturita” por las dudas. Este accionar es similar al de la contratación del vuelo privado que los trasladó a Bariloche. Todo indica que se buscó tapar una posible dádiva. No hubo factura por la estadía en Lago Esondido para Tomás Reinke y el exespía Leonardo Bergroth, los únicos no funcionarios del grupo, tal como se coordinó en el chat que se difundió en la primera filtración.

A esto se suma que las menciones a periodistas en el chat fueron confirmadas por los trabajadores de prensa involucrados, entre los que se cuentan quienes escribimos esta nota.

En la nueva y tercera filtración se repiten las coincidencias.