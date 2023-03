Máximo: “Hay que abandonar las aventuras personales y representar los intereses del pueblo”

El diputado nacional Máximo Kirchner llamó a “abandonar las aventuras personales” y representar “los intereses del pueblo”, brindarle un lugar de participación activa a la gente y pidió a la dirigencia “no tener miedo”. Sus declaraciones se dieron en el predio de la UTN de Avellaneda, donde se llevó adelante un nuevo plenario de la militancia bajo el lema “Luche y vuelve: Cristina 2023” para pedir por la candidatura en las próximas elecciones de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el Poder Judicial busca proscribir por la causa Vialidad.

Tras las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el dirigente político tomó la palabra y manifestó: “Creo que nos debemos como espacio político, social, cultural y sindical, una discusión y un debate sobre cuáles compromisos pudimos asumir y cumplir y cuáles aún tenemos pendientes como fuerza política para con los argentinos y las argentinas que en el 2019 concurrieron masivamente a las urnas para dar por terminado un corto proceso, pero inmensamente dañino para nuestro país”. Y señaló: “Este tipo de situaciones que vienen sucediendo deja en claro los errores que hemos cometido. Porque la historia dirá quién creó el problema: fue Mauricio Macri, el gran empresariado argentino, los dueños de los medios de comunicación”.

Video completo del acto en Avellaneda:



De cara a las próximas elecciones nacionales, Máximo advirtió que si el macrismo vuelve a triunfar hará “lo mismo de siempre” -el egoísmo, la codicia, la avaricia y el endeudamiento- pero advirtió: “Eso no es motivo suficiente para pedir que nos voten, es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Macri o cualquiera de sus copias”. Y añadió: “Necesitamos representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas, como ha sido siempre nuestra historia. El país no puede estar de remate, hay que cuidarlo, la dirigencia política tiene que animarse a dar una pelea”.

