Axel: “Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina”

De la Redacción de Contrapoder –

“Hubo algunos vivos que pensaron que se podía hacer un peronismo sin Perón” dijo hoy en el plenario de Avellaneda Axel Kicillof, “Hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina”, aseguró el gobernador de Buenos Aires, para luego rematar: “Si el pueblo quiere que sea Cristina, va a ser Cristina”. Lo hizo en el marco del acto en el que el kirchnerismo busca romper la proscripción para luego impulsar la candidatura presidencial de la Vicepresidenta.

“Cuando tratan de prohibir a Cristina quieren ignorar la historia y a las luchas. No se la va a proscribir porque el pueblo no es tonto, porque se rompe con militancia, con compromiso, con el pueblo en la calle, diciendo que al peronismo no le va a condicionar las candidaturas”, afirmó el Jefe Provincial, en referencia al fallo Vialidad que inhabilita a la ex mandataria a ejercer cargos públicos y que definió como una “proscripción”.

Video completo del acto en Avellaneda:



“Si el pueblo quiere que sea Cristina, va a ser Cristina”, sintetizó Kicillof, en el acto en la sede de la Universidad Nacional Tecnológica (UTN), en el que se recordó el triunfo de Héctor Cámpora el 11 de marzo de 1973, que terminó con la proscripción del peronismo.

“Hubo unos vivos que pensaron que se podía hacer peronismo sin Perón. Y ahora hay algunos que creen que se puede hacer peronismo sin Cristina”, recordó.

“Conocimos la obscenidad de lo que ellos dicen que son fallos”, señaló sobre la sentencia de la causa Vialidad. Sin embargo, señaló que “nos han dado un elemento poderosísismo, conocimos la trastienda”, añadiendo que los medios y la justicia “son una banda mafiosa que busca proscribir y prohibir a la dirigente del campo popular”.

De esta manera, sintetizó: “Han inventado una causa, pero no pueden evitarlo la compañera Cristina es la dirigente en la que nuestro pueblo cree, confía y quiere”.

Luego, Kicillof retomó el discurso de Fernández de Kirchner el viernes en la Universidad de Río Negro, y planteó que “la economía puede crecer, pero lo importante es que ese desarrollo no se quede en un sector minoritario” por lo que “es necesario e imperioso distribuir la riqueza, mejorar los ingresos y los salarios”.

Ante quienes dicen que Argentina tiene “años venturosos porque tenemos lo que el mundo necesita”, remarcó que “no alcanza con tener recursos naturales, riqueza hidrocarburífera, minerales o alimenticia; es necesario distribuir un modelo en el que esa riqueza genere distribución, industria y no reprimarice, genere tecnología y ciencia”.

“Hay que enfrentar los intereses que quieren saquear la riqueza argentina. Hay pelearse con los que haya que pelearse para que esos recursos alimenten a esos recursos y a nuestro país”, bramó, en sintonía con el reclamo de la Vicepresidenta de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el organismo de crédito internacional en la Argentina, Kicillof señaló que “tiene un solo responsables, es Mauricio Macri”, para luego apuntar también contra los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y la titular del PRO, Patricia Bullrich. “Ellos lo trajeron de vuelta”, afirmó.

“Esa situación de dependencia que intentan generar necesita un gobierno que se plante y que diga que no y que primero hay que crecer para después pagar”, afirmó.

Por último, remarcó que “en esa discusión de la derecha o los derechos, no puede haber una democracia achicada y limitada, es el comienzo de un trabajo que haremos de cara a nuestro pueblo y en todos lados”. Y cerró: “Esa proscripción se empieza a romper hoy. No aceptaremos que proscriban, ensucien y prohíban”