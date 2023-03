Caputo Hermanos compró dólares con la plata que el Estado le dio para sueldos

Por Ari Lijalad –

Caputo Hermanos compró 207.546 dólares con la plata que el Estado aportó para el pago de sus sueldos durante la pandemia a través del programa ATP. La AFIP detectó y denunció la maniobra y logró un embargo contra la empresa para recuperar más de 2 millones de pesos.

¿Qué hacía la familia Caputo? Recibía ayuda del Estado para el pago de sueldos y con lo que se ahorraba compraba títulos en pesos y los vendía en dólares, lo que se conoce como dólar MEP. Eso estaba prohibido: la ayuda del Estado a las empresas durante la pandemia tenía entre sus requisitos que no compraran dólares.

Ese requisito se introdujo luego de que una investigación de El Destape revelara que grandes firmas como Clarín y Techint aprovechaban la ayuda estatal cuando no lo necesitaban, repartían ganancias y operaban a través de guaridas fiscales. La investigación de El Destape generó una reacción en el Gobierno, que modificó las condiciones para que las empresas accedieran al programa ATP, entre ellas la maniobra que ahora se descubrió que hicieron en Caputo Hermanos.

La AFIP, organismo que conduce Carlos Castagnetto, detectó la maniobra de Caputo Hermanos en 2021, se lo reclamó al a empresa sin respuesta y luego inició una demanda judicial en la que ahora logró este embargo para que la familia Caputo devuelva el dinero a las arcas públicas.

El dato no sólo es relevante para dar cuenta de como algunos empresarios se aprovechan de la ayuda estatal mientras critican los planes sociales sino porque Caputo Hermanos es la firma que transfirió más de 8 millones de pesos al violento grupo antiK Revolución Federal. La empresa la manejan Flavio Nicolás Luis Caputo y Hugo Luis Pascual Caputo. Son hermanos de Luis “Toto” Caputo y primos de Nicolás Caputo, ministro y hermano de la vida de Mauricio Macri respectivamente.

Caputo Hermanos recibió ayuda del Estado a través del programa ATP durante 6 meses, de abril a septiembre de 2020, según los registros públicos. En total, la firma de la familia Caputo se ahorró más de 2 millones de pesos gracias al aporte estatal.

¿Caputo Hermanos podía comprar dólares si recibió ATP? No. Si quería hacerlo tenía que devolver la plata que recibió del Estado. ¿Lo hizo? No. Según los registros oficiales Caputo Hermanos no figura entre las empresas que devolvieron el aporte que hizo el Estado.

Pese a que es una firma que se dedica a grandes obras de infraestructura Caputo Hermanos apenas declaró entre 10 y 11 empleados, según el mes. O tiene a otros sin registrar o usan varias sociedades para lo mismo, ¿será por eso que tenían que tercerizar unas obras de carpintería para un edificio en Neuquén en unos noveles jóvenes carpinteros de Boulogne que justo por esos días hablaban de matar a CFK?

La maniobra de Caputo Hermanos detectada y denunciada por AFIP fue la siguiente. Primero se presentó ante la AFIP para pedir ayuda al Estado para el pago de sus sueldos en los primeros meses de la pandemia. Por entonces, el Gobierno había lanzado el programa ATP, cuyo objetivo fue sostener los puestos de trabajo en las empresas que tuvieran una baja en la facturación producto de la pandemia. El ATP consistía en que el Estado pagaba una parte del sueldo de los trabajadores, con un máximo de $33.750 por sueldo, dinero que las empresas se ahorraban.

El programa ATP funcionó: el Estado ayudó a más de 250.000 empresas a pagar los sueldos de cerca de 3 millones de trabajadores en plena pandemia. Pero hubo algunas empresas que aprovecharon la situación para ahorrarse sumas millonarias cuando no lo necesitaban. La situación la reveló El Destape, cuando publicó que Clarín y Techint recibían esa ayuda del Estado cuando no lo necesitaban, repartían ganancias y operaban a través de guaridas fiscales.

La investigación de El Destape generó una reacción en el Gobierno, que modificó las condiciones para que las empresas accedieran al programa ATP. Si querían ayuda del Estado se puso como condiciones que:

No repartieran dividendos.

No recompraran acciones propias.

No compraran dólar en ninguna de sus variantes, incluido el dólar MEP.

No operaran a través de guaridas fiscales.

Eran requisitos razonables: si una empresa podía repartir ganancias o comprar dólares no necesitaba de la ayuda del Estado. Por esos días también se puso un límite a los sueldos que podían incluirse en la nómina de trabajadores que recibían el depósito estatal en su propia cuenta, sin pasar por la de la empresa. Fue también a partir de que El Destape revelara que Carlos Eduardo Bacher, CEO de Techint Construcciones, cobró parte de su sueldo por parte del Estado en el marco del Programa ATP luego de despedir 1.450 trabajadores en plena pandemia. El caso fue conocido porque el presidente Alberto Fernández calificó a estos empresarios de miserables. Bacher le contestó a Alberto en Radio Mitre, que también recibió ayuda del Estado para el pago de sus sueldos, tal como publicó El Destape.

Las empresas que quisieran mantener el beneficio del ATP tenían que cumplir estos requisitos; las que quisieran por ejemplo repartir ganancias tenían que devolver la ayuda estatal. La investigación de El Destape y la corrección que hizo el Gobierno hicieron que decenas de empresas, entre ellas Techint, devolvieran miles de millones de pesos que pudieron utilizarse para los gastos de salud que insumía la pandemia. Clarín nunca devolvió nada; Caputo Hermanos tampoco.

La AFIP detectó que mientras la familia Caputo era ayudada por el Estado a pagar los sueldos de su empresa compraron 207.546 dólares a través del dólar MEP, que consiste en comprar un título en pesos y venderlo luego en dólares. Conclusión: con los pesos que se ahorraban de los sueldos compraron dólar MEP.

La AFIP intimó a Caputo Hermanos a que devolviera los fondos pero no tuvo respuesta. Por eso accionó judicialmente contra la empresa y ahora logró el embargo dispuesto por el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 2. El embargo es por 2.049.564 pesos más otros 614.900 pesos en accesorios. Es aproximadamente lo que Caputo Hermanos recibió de parte del programa ATP.