Interna oficialista: Alberto alista un viaje a Dominicana mientras crece el clamor por Cristina

Por Melisa Molina –

La interna oficialista sigue al rojo vivo. Mientras el presidente Alberto Fernández fue intervenido para tratar una hernia de disco que lo mantuvo y mantendrá recluido en la Quinta de Olivos y la semana que viene –si se recupera– viajará al exterior, desde el kirchnerismo preparan una serie de actos en distintas provincias para seguir pidiendo por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según supo Página12, uno de esos plenarios de la militancia que replicará el del sábado pasado en Avellaneda, será en Chaco y el otro en La Rioja. Los eventos se multiplicarán, tal como había anticipado este diario, durante las semanas que quedan desde aquí hasta el cierre de listas, que será el 24 de junio, según el cronograma electoral que fue oficializado este jueves.

En una reunión que el kirchnerismo hizo el miércoles en Ensenada para organizar estas cuestiones, definieron que habrá tres momentos importantes de concentración para el espacio que aún no tienen locación, pero sí fecha: uno será el 13 de abril, en conmemoración al discurso que CFK dio ese día en 2016, bajo la lluvia, cuando fue citada a Comodoro Py por Claudio Bonadío, por primera vez desde que dejó el gobierno en el marco de la causa de Dólar Futuro. Otra será el 27 de abril, cuando se cumplirán 20 años de las elecciones que consagraron a Néstor Kirchner como presidente y la última el 25 de mayo, cuando asumió la presidencia. También, por supuesto, el kirchnerismo movilizará el 24 de marzo, día de la Memoria, Verdad y Justicia, con consignas en contra del funcionamiento del Poder Judicial. Algunos sectores que se identifican con la vicepresidenta, luego de la marcha en Plaza de Mayo, incluso se dirigirán a Tribunales, aunque esa por ahora no es una propuesta oficial.

El día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Presidente no estará en la Argentina. Antes del 24 subirá a un avión para viajar a Santo Domingo, República Dominicana, donde participará de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado. Allí también estarán sus pares de Brasil, Inácio “Lula” Da Silva y el español Pedro Sánchez. De hecho, ayer jueves, Fernández mantuvo un diálogo telefónico desde la Quinta de Olivos con su par español para hablar del tema. El mandatario, antes de ir al Sanatorio Otamendi donde le realizaron un bloqueo radicular, también llevó adelante distintas reuniones en la residencia presidencial con sus funcionarios de confianza, con un grupo de empresarias y también recibió a María Emilia Soria, que fue reelegida como intendenta de la localidad rionegrina de General Roca.

Mientras desde el entorno de Fernández siguen insistiendo con que el Presidente no anunciará con celeridad si será o no candidato, algo que exaspera al kirchnerismo, cerca de la vicepresidenta no escatiman con las críticas a la gestión actual, sobre todo en materia económica y siguen organizando el “operativo clamor”. El objetivo de ese movimiento es que la vicepresidenta pueda presentarse y ser la candidata del espacio o, sino, que al menos pueda ser ella la que elija quién será. Algo que resisten con todas sus fuerzas desde Casa Rosada. El jefe de gabinete, Agustín Rossi, aclaró que las primarias en el FdT se realizarían “si no aparece una fórmula con la que la mayoría de los integrantes del frente se sientan representados”, y añadió que, si bien todavía falta un proceso dinámico interno en el FdT que genere un candidato, él recomienda que haya PASO. En ese sentido, dijo que “hay que bajar la ansiedad para ver cómo se definen las listas”. Y subrayó: “Hay que bajar un cambio”.

El kirchnerismo, lejos de bajar un cambio, sigue planificando acciones. En la reunión que hicieron el día antes en el camping municipal de Punta Lara, en Ensenada, estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof; intendentes del conurbano bonaerense como Jorge Ferraresi y Mario Secco. También referentes de La Cámpora como Andrés Larroque, sindicalistas de la CTA, como Hugo Yasky y Roberto Baradel y de la Corriente Federal de Trabajadores y figuras de la Patria es el Otro, la agrupación que nuclea a distintas organizaciones de base. Además, participaron agrupaciones como el Frente Grande, Nuevo Encuentro, Kolina y el Movimiento Nacional Alfonsinista, representado por el diputado Leopoldo Moreau.

Allí, decidieron que los próximos plenarios serán en las provincias que gobiernan Jorge Capitanich y Ricardo Quintela y que posiblemente haya otros en la zona centro, Patagonia y Cuyo. También definieron las tres fechas de las próximas movilizaciones; la organización del 24 de marzo y acordaron que, de forma simultánea a todo eso habrá, además, encuentros de distintos sectores –no necesariamente territoriales– pidiendo que termine la proscripción contra la vicepresidenta para que ella pueda ser la candidata. Algunos de esos encuentros serán convocados por espacios de intelectuales y académicos, habrá otro de los distintos espacios kirchneristas de mujeres y otro de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. La agenda del kirchnerismo, de acá al cierre de listas, vendrá recargada.

Cerca de la vicepresidenta avanzan con la organización del espacio en “modo campaña” y no ahorran críticas al rumbo económico del gobierno. Mientras tanto, alrededor del mandatario aseguran que “los de La Cámpora están desorientados”, y dicen que “la gente está cansada de esa película”, haciendo referencia a las críticas públicas contra Fernández. Ayer jueves, en conferencia de prensa y ante la consulta sobre las discusiones internas, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, remarcó que “el presidente está preocupado por gobernar”, y que “no hay demasiado tiempo para otra cosa que para gestionar y pensar en las preocupaciones de los argentinos”.