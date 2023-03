China reafirma su alianza con Rusia en plena escalada con Estados Unidos

De la Redacción de Contrapoder –

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este lunes a su llegada a Rusia, donde se reunirá con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que ambas potencias abogan por democratizar las relaciones internacionales y por un orden mundial basado en los principios de la ONU y el derecho internacional, pese a las múltiples críticas internacionales que recibió Rusia de su invasión de Ucrania.

“China está dispuesta a defender firmemente con Rusia un sistema internacional basado en la ONU (…), a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales”, sostuvo Xi tras descender por la escalerilla del avión que ha aterrizado en el aeropuerto Vnúkovo-2, según informan las agencias locales.

Xi, cuyo país ha rechazado la orden de arresto contra Putin emitida el pasado viernes por la Corte Penal Internacional (CPI), ha subrayado que Moscú y Pekín “son guardianes de un orden mundial basado en el derecho internacional”.

“Durante los últimos 10 años las relaciones bilaterales se han reforzado y se desarrollan sobre la base de la no adhesión, no confrontación y no alineación contra una tercera parte, han creado un ejemplo de relación interestatal sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa”, destacó.

El líder chino se ha mostrado convencido de que la visita será “fructífera” e impulsará “un desarrollo estable” de la cooperación estratégica entre ambos países, lo que contribuirá “al desarrollo del mundo en general”. “Espero que durante la visita pueda intercambiar puntos de vista de manera pormenorizada sobre asuntos de las relaciones bilaterales e importantes temas regionales e internacionales”.

Xi realiza su novena visita a Rusia, durante el cual ha mantenido este lunes un almuerzo informal en el Kremlin con su “amigo” Putin y el martes a partir de las 15 hora local habrá negociaciones formales con las respectivas delegaciones, durante las cuales se firmarán acuerdos.

La reunión entre Xi y Putin tiene lugar con el trasfondo de la campaña militar rusa en Ucrania, en la que China dice que mantiene una posición de neutralidad. Por un lado defiende la integridad territorial ucraniana y por otro aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia.

La iniciativa de paz de China ha sido acogida en Rusia con matices porque respetar la integridad territorial supondría devolver a Ucrania los territorios ocupados, mientras que en Kiev consideran que el plan chino carece de lógica y está lleno de contradicciones, porque no se puede tener en cuenta los intereses del país agresor.

“Hemos estudiado cuidadosamente sus propuestas para resolver la grave crisis en Ucrania”, ha dicho Putin. “Por supuesto, tendremos la oportunidad de discutir esto”, ha subrayado. “Sabemos que ustedes proceden de los principios de justicia y observancia de las disposiciones fundamentales del derecho internacional”.

El Kremlin destaca que Moscú aprecia la postura moderada de Pekín con respecto a Ucrania, con cuyo líder, Volodímir Zelenski, Xi tiene intención de conversar por videoconferencia tras su visita a Rusia.